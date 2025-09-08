Ojetého ferrari se není třeba bát, ale laciné to nebude. Italia je spolehlivá

Premium

Fotogalerie 92

Ferrari 458 Italia | foto: Ferrari

Autor:
Vlastnictví supersportovního vozu věhlasné značky je, ať chcete nebo ne, určitým vyjádřením společenského statusu. Pokud jste se rozhodli, že se taky jednou odměníte za úspěch a své zhruba čtyři miliony chcete uložit do pořádného auta, je Ferrari 458 Italia dobrý tip. A nemusí to být taková díra na peníze, jak vás asi hned napadlo.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

I u nás se sem tam nějaká Italia v inzerci objeví, ale když si chceme udělat celkový obrázek o situaci na trhu, musíme se podívat do nabídky v celé Evropě. Tam je v inzerci více než sto aut. Nejdostupnější jsou od 140 tisíc eur (3,4 milionu Kč podle aktuálního kurzu), mezi 170 a 200 tisíci eur je poměrně slušná nabídka.

Nemyslete si, že je Ferrari 458 jen nějaká póza pro fotbalisty. Je to naprosto fantastické řidičské auto, vedle kterého je i Audi R8 zhruba stejně záživné a charakterní jako VW Golf 1.6 TDI.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia

Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...

Čínský automobilový luxus vytlačuje z domácího trhu Porsche, Mercedes i Ferrari

Všichni se báli, že Číňané zahltí svět malými lacinými auty. Jenže oni udělali něco, co čekal málokdo – vytlačují západní prémiové značky z jejich vlastního čínského hřiště. Eldorádo skončilo a...

Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq

Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...

KVÍZ: Poznáte slavné historické osobnosti ze světa aut?

Bez těchto osobností by svět automobilů nebyl tím, čím je dnes. Poznáte slavné zakladatele značek, konstruktéry, vynálezce, designéry a manažery?

Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně

Exkluzivně

Objevili jsme pravděpodobně největší českou hvězdu automobilového designu. O které ovšem nikdo neví. Vojtěch Stránský je devět let schovaný v Číně. Teď je na několik měsíců v Česku, aby nabral síly,...

Ojetého ferrari se není třeba bát, ale laciné to nebude. Italia je spolehlivá

Premium

Vlastnictví supersportovního vozu věhlasné značky je, ať chcete nebo ne, určitým vyjádřením společenského statusu. Pokud jste se rozhodli, že se taky jednou odměníte za úspěch a své zhruba čtyři...

8. září 2025

Škoda dnes představí elektrickou Octavii. Koncept Vision O ukáže budoucnost

Mladoboleslavská značka se chystá k velmi delikátnímu kroku. Svůj nejdůležitější model, téměř ikonickou Octavii, chce posunout do elektrické éry. Při příležitosti autosalonu v Mnichově představí...

8. září 2025

Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq

Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...

7. září 2025,  aktualizováno  18:41

Děda byl frajer, pokoří ho potomci? Na prastaré motorce pojedou napříč Evropou

Vnuk a pravnuk Augustina Šulce se vydají v září na cestu z Londýna do Prahy, aby zopakovali jeho více než stoletý mimořádný výkon. Připomenou jízdu, kterou Augustin Šulc v roce 1925 absolvoval na...

7. září 2025

Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí

„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou...

6. září 2025

Autosalon Mnichov je mladý, viděl už čínský útok i ekoaktivisty s lepidlem

Slavný veletrh IAA už si neříká autosalon (to se konal ještě na opačném konci Německa ve Frankfurtu). Nyní je to salon mobility. Po sedmdesáti letech se hlavní německá autovýstava přestěhovala do...

6. září 2025

Godzilla skončila. Charizmatický Nissan GT-R dovrčel do cílové rovinky

Japonské supersporty si získaly celosvětové uznání, postupně to však zabalily. Po Lexusu LFA a Hondě NSX nově skončil i Nissan GT-R R35, kterého zabily stále se zpřísňující emisní a hlukové předpisy....

6. září 2025

Aprílový srpen? Koupající se rolls, Trump se žigulíkem a akvapark pro auta

Srpnové novinky ze světa aut mohou připomínat opožděný apríl. Rolls-Royce s velkou slávou utopil svoji limuzínu Phantom v bazénu, čínský BYD otevřel akvapark pro auta, Trump velebil ruské žigulíky,...

5. září 2025,  aktualizováno  19:27

Nová silniční inspekce se zaměřuje na kamiony a autobusy, osobáky neloví

Inspekce silniční dopravy představuje novinku ve výbavě – jednotku mobilní STK. Zařízení po uvedení do provozu vůbec poprvé v Česku umožní inspektorům z INSID provádět komplexní technické...

5. září 2025  11:48

Sto procent elektroaut v roce 2035? V žádném případě, říká manažer Toyoty

Premium

Automobilky jsou si jisté, že co je stanoveno pro rok 2035, není reálné, komentuje unijní plány na konec spalovacích aut Matthew Harrison, viceprezident pro prodej a marketing evropského zastoupení...

5. září 2025

Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia

Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...

5. září 2025

Nový šéf Renaultu svěřil vedení Dacie manažerce od Mercedesu, velí směr elektro

Novou generální ředitelkou automobilky Dacia se stala Katrin Adtová, bývalá viceprezidentka automobilky Mercedes-Benz. Ve funkci nahradila Denise Le Vota, který společnost opouští. Výměna na postu...

4. září 2025,  aktualizováno  9:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.