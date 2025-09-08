I u nás se sem tam nějaká Italia v inzerci objeví, ale když si chceme udělat celkový obrázek o situaci na trhu, musíme se podívat do nabídky v celé Evropě. Tam je v inzerci více než sto aut. Nejdostupnější jsou od 140 tisíc eur (3,4 milionu Kč podle aktuálního kurzu), mezi 170 a 200 tisíci eur je poměrně slušná nabídka.
Nemyslete si, že je Ferrari 458 jen nějaká póza pro fotbalisty. Je to naprosto fantastické řidičské auto, vedle kterého je i Audi R8 zhruba stejně záživné a charakterní jako VW Golf 1.6 TDI.