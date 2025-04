Exkluzivně 14:30

V Maranellu říkají, že to bude nejvíc fun-to-drive ferrari všech dob. To říkají vždycky, napadne vás. Ale tentokrát to podle všeho nebude jen vrozená italská velkohubost. Ferrari 296 Speciale, jak zní její jméno, má všechny předpoklady být opravdovým okreskovým rváčem, a okruhovým štírkem.