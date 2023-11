Autofotka týdne: Ferrari za 1,2 miliardy? Je to nový rekord, ale i zklamání

Investice do veteránů se vyplácí, ale jen do těch opravdu výjimečných od exkluzivních značek a s unikátní historií. Ty nejcennější, jako Ferrari 250 GTO, v poslední době mění ceny za částky přes miliardu korun.

Nejnověji prodaný exemplář z roku 1962 je i nejdražším ferrari, které změnilo majitele v aukci. Zájemce zaplatil prostřednictvím aukční síně RM Sotheby’s včetně všech poplatků 51 705 000 dolarů, tedy v přepočtu téměř 1,2 miliardy korun. Tento výsledek tak zastiňuje dřívější prodeje ikonických modelů značky Ferrari, kdy se v roce 2014 vyšplhala částka za model 250 GTO na 38 milionů dolarů a o čtyři roky později nový zájemce zaplatil ještě o deset milionů více.

V roce 2013 však navíc mimo aukci změnilo majitele stříbrné GTO ročníku 1963 za 52 milionů dolarů. A před pěti lety takto napřímo koupil jiný exemplář ze stejné sezony sběratel aut David MacNeil, který za něj zaplatil dokonce 70 milionů dolarů, tedy 1,58 miliardy korun. Tím se tehdy Ferrari 250 GTO stalo také nejdražším prodaným veteránem. Ale jen do loňského roku, kdy se na aukci jen pro zvané ve stuttgartském muzeu Mercedesu vydražilo ultravzácné kupé Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut z roku 1955 za údajně 143 milionů dolarů (3,2 miliardy Kč).

Výsledek letošní listopadové aukce v New Yorku vzbuzoval mnohá očekávání, která se však nenaplnila. Je to sice nový aukční rekord pro vůz značky Ferrari, ale pro někoho možná i zklamání. Odhady totiž naznačovaly, že by se auto mohlo prodat za 60 až 80 milionů dolarů. Nepotvrdilo se tak to, co před pěti lety předvídal expert na Ferrari Marcel Massini, když říkal, že do dvou až tří let vymění některé 250 GTO majitele za víc než sto milionů dolarů, tedy víc než dvě miliardy korun. Na to si tedy ještě musíme počkat.

Neuvěřitelné zhodnocení

Z velké části je nově vydražený vůz podobný jiným Ferrari 250 GTO, ale protože si větší motor vyžádal úpravy, je považován za křížence mezi 250 GTO a 330 LM. Od „běžných“ berlinett se liší mohutnějším hrbem na kapotě, inspirovaným přídí 330 LM. Takto vznikly jen tři exempláře se čtyřlitrovým motorem, které jsou někdy označovány jako 330 GTO.

Vzácný kus z roku 1962 sloužil závodnímu týmu Scuderia Ferrari. Poprvé se v květnu 1962 zúčastnil na Nürburgringu tisícikilometrového závodu, v němž skončil první ve své třídě a druhý celkově. Tato verze však vznikla primárně jako reakce na změnu pravidel čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans pro rok 1962, kdy byl původní třílitrový motor nahrazen silnějším čtyřlitrovým. Dvojice Mike Parkes a Lorenzo Bandini s ním ovšem na francouzském okruhu žádnou díru do světa neudělala. Ferrari 250 GTO se bohužel již na počátku závodu při zápolení na trati zablokovaly brzdy a vyjelo do kačírku. Parkes se po dlouhém vyhrabávání auta sice vrátil zpět na trať, ale po výměně jezdců v boxech se Bandinimu začalo auto vinou ucpání chladiče přehřívat, a musel bohužel v 56. kole ze závodu odstoupit.

Po kariéře u týmu Scuderia Ferrari auto získal italský soukromník Ferdinand Latteri za ekvivalent 6 tisíc dolarů. V Maranellu si nechal vyměnit 4,0litrový motor za původní 3,0litrový dvanáctiválec, který tento exemplář pohání dodnes. Vůz po přestavbě několikrát závodil, než byl v roce 1967 prodán a exportován do USA. V roce 1985 za něj sběratel Jim Jaeger z Ohia zaplatil bývalému předsedovi severoamerického klubu Ferrari Fredu Leydorfovi 500 tisíc dolarů, což je po přepočtu na dnešní poměry asi 1,4 milionu dolarů. A na listopadové newyorské aukci britské aukční síně RM Sotheby’s se vůz vydražil za onu v přepočtu více než miliardu korun. To je vzhledem k původní kupní ceně již hezké zhodnocení!

Vidět tento vůz bylo možné i na četných veteránských akcích. V roce 2011 na Pebble Beach Concours d’Elegance dokonce získal druhé místo mezi 23 zúčastněnými Ferrari 250 GTO. Pravidelně je možné některý z vozů vidět i na goodwoodském festivalu rychlosti.

Ferrari jako zástava

Ferrari 250 GTO je jedním z typických příkladů, jak se tehdy obcházely předpisy. Homologace FIA GT vyžadovala stokusovou sérii, ale lišák Enzo Ferrari ji obešel tak, že čísla podvozků nebyla označována popořadě, ale čísla se přeskakovala. Místo 100 kusů tak Ferrari vyrobilo pouhých 39 aut. Podle některých zdrojů dokonce jen 36.

Ostatně stejně se podvádělo i v případě Škody 130 RS, která získala homologaci pro mistrovství světa, aniž by v automobilce postavili požadovaných tisíc aut. Nevzniklo jich dokonce ani sto. Zástupcům FIA však tehdy v Mladé Boleslavi tvrdili, že zbývajících devět set využívají policisté v celém Československu, a ti velkoryse přimhouřili obě oči.

Ferrari 250 GTO je oblíbeným autem celebrit. Ve sbírce ho má módní návrhář Ralph Lauren, majitel Wal-Martu Rob Walton nebo bubeník Pink Floyd Nick Mason. V jeho případě tato italská ikona před třiceti lety sehrála klíčovou roli při přípravě na světové turné k albu The Momentary Lapse Of Reason. Kapela neměla dost vlastních peněz na turné, a aby mohl Mason financovat svůj podíl na pořádání turné, dal své ferrari do zástavy, což někteří glosovali v souvislosti s názvem turné jako dočasný výpadek rozumu. Turné však bylo naštěstí úspěšné a Mason si mohl svůj klenot, který koupil v roce 1978 jen za 35 tisíc liber, opět ze zastavárny vyzvednout.