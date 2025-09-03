Geniální Ferdinand Porsche se narodil před 150 lety, byl to Čechoslovák

Jméno Porsche je dnes symbolem luxusních sportovních vozů, zakladatel firmy Ferdinand Porsche však proslul především jako tvůrce jednoho z nejlidovějších aut – Volkswagenu Brouk. Právě kvůli tomuto svému nejslavnějšímu výtvoru spolupracoval s nacisty, za války se věnoval i vývoji tanků a obrněné techniky.

Ferdinand Porsche se narodil 3. září 1875 ve Vratislavicích nad Nisou na Liberecku a po vzniku samostatného Československa měl do roku 1935 československé občanství. Většinu života však strávil ve Vídni nebo v Německu.

Práce pro Hitlera jej po válce přivedla do vězení, a tak poválečný rozmach firmy a veleúspěšný přechod na výrobu sportovních vozů je dílem jeho syna Ferryho.

Porscheho busta na jeho rodném domě ve Vratislavicích nad Nisou.
Podoba Porscheho rodného domu na vizualizaci.
V roce 2011 ho však koupila firma Škoda Auto a rozhodla se mu vrátit původní vzhled.
Na rodném domě je busta konstruktéra.
Rodný dům Ferdinanda Porscheho v libereckých Vratislavicích.
Do metropole habsburské monarchie odešel poté, co dokončil libereckou průmyslovku, a působil zde takřka 30 let. Poprvé se proslavil v roce 1900 na světové výstavě v Paříži, kde představil elektromobil Porsche-Lohner s revolučním řešením pohonu: každé kolo mělo v náboji vlastní elektromotor. V roce 1906 nastoupil jako technický ředitel do společnosti Austro-Daimler. Tam konstruoval letecké motory i automobily.

Volkswagen, to je brouk. A není brouk vlastně Tatra?

Po rozpadu Rakouska-Uherska působil hlavně v Německu. Pět let byl ve vedení společnosti Daimler Benz, kde zkonstruoval například závodní Mercedes SSK. V roce 1929 se nakrátko vrátil do Rakouska vést technické oddělení firmy Steyer. Na začátku 30. let pak ve Stuttgartu založil vlastní konstrukční kancelář, kde vznikly první návrhy na lidový vůz, základ pozdějšího Brouka.

Myšlenka automobilu pro široké masy zapadla do plánů nastupujícího nacistického režimu. Po lidovém rozhlasovém přijímači - Volksempfängeru - měl přijít automobil téměř pro každého - Volkswagen. Smlouva mezi kanceláří Porsche a Říšským svazem automobilového průmyslu na jeho výrobu byla uzavřena v červnu 1934, v roce 1938 se začala rodit továrna.

„Čech“ Ferdinand Porsche chtěl stavět auta, bez Hitlera by to nesvedl

Přišla ale válka a místo kulatého Brouka vyráběla automobilka hranaté vojenské vozy KdF Kübelwagen. Konstruktér se věnoval i vývoji obrněné techniky, jednomu stíhači tanků se na jeho počest říkalo Ferdinand. Pro Porscheho, který se v roce 1937 stal členem nacistické NSDAP, nebyla vojenská výroba nic nového, věnoval se jí už na počátku století; až do roku 1918 ve firmě Austro-Daimler pracoval i pro rakousko-uherskou armádu.

Výroba brouků odstartovala po Vánocích 1945, vzniklo jich 21,5 milionu

V nacistickém Německu však stál v čele firmy Volkswagenwerk, která ale za války přešla na vojenskou výrobu a kde nedobrovolně pracovalo na 20 000 lidí nuceně nasazených z východní Evropy, sovětských válečných zajatců i Židů.

Po válce byl Porsche, který mimo jiné podporoval anšlus Rakouska, odsouzen za spolupráci s nacisty do vězení, o rodinný podnik se staral syn Ferry. Ten v Rakousku připravoval výrobu sportovních vozů. První Porsche neslo označení 356 a používalo řadu dílů z Brouka. Ferdinand Porsche se před svou smrtí ještě dočkal prvních sériových aut i přesunu firmy do Stuttgartu. Sportovních úspěchů a světové proslulosti firmy se už ale nedožil, zemřel 30. ledna 1951. Tehdejší vzestup firmy byl již hlavně dílem jeho syna.

Muž s cejchem SS: brilantní konstruktér a Hitlerův inženýr Ferdinand Porsche

V současnosti je firma Porsche, která produkuje luxusní vozy a jako konstrukční kancelář vyvíjí produkty i pro další firmy, stále ovládaná příslušníky zakladatelského rodu - rodin Porscheových a Piëchových. Porsche je také největším akcionářem Volkswagenu, který je největší evropskou automobilkou.

Nešálí vás zrak, VW Brouk zmuchlal umělec do koule
