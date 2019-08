Autofotka týdne: Konec velikána Ferdinanda Piëcha

Na Ferdinanda Piëcha vzpomíná celý koncern Volkswagen, jemuž 22 let velel pevnou rukou, autokratickými způsoby, velikášskými manýry i geniálním mozkem inženýra. Charisma i šílenství u něj byly v harmonii a čněly nade vše podpořené umanutostí a štěstím. Piëchův profil čtěte zde.

Volkswagen ze svého archivu vytáhl několik fotek, které ilustrují Piëchův život.

S dědečkem

Ta fotka je dobře známá. Díky událostem uplynulého týdne však dostává nový náboj. Jiskra v oku, která se brzy přetavila ve vášeň pro automobilismus, u chlapce napravo vnímá snad každý. Ano, je to Ferdinand Piëch, kterého do tajů konstrukce aut společně s bratrancem Alexandrem zasvěcuje nikdo menší než jejich dědeček Ferdinand Porsche.

Porsche byla jeho první „štace“. V Züffenhausenu pracoval na vývoji závodních motorů. Na snímku z roku 1965 je v bílé košili, tehdy byl jmenován šéfem vývojového oddělení. Jako jeho hlavní dílo bývá uváděn ikonický okruhový závodní speciál Porsche 917. Koncern Volkswagen ovšem zmiňuje také jeho práci na vůbec nejslavnějším modelu značky - Porsche 911.

Piëcha nikdy neopustilo zaujetí závodními stroji. V archivu se podařilo najít jeho fotku z legendárního sicilského závodu Targa Florio, kam jako vedoucí závodního týmu přivezl speciály Porsche 908. Piëch je ten ve světlém lehkém kabátě.

Až na práci na motoru pro Mercedes začátkem sedmdesátých let, kdy musel z Porsche nuceně odejít, byl celý jeho život spjat s koncernem Volkswagen. Nejprve se vypracoval do vedení značky Audi, kam nastoupil v roce 1972. To hlavní mělo přijít o dvacet let později.