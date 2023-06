Fedex čeká soud kvůli tachometrům. Měl podvádět při prodeji dodávek

Hranaté skříňové dodávky Fedex jsou koloritem silničního provozu v zahraničí. Nejen na silnicích ve Spojených státech amerických, kde momentálně tvoří třetí nejsilnější flotilu doručovatelů, hned po gigantech UPS a Amazon. Logistické zajištění a kurýrní služby firma poskytuje od roku 1971, a momentálně působí v jednašedesáti zemích světa.

Za to víc než půlstoletí v branži zásilek a balíků už prokázala jistou podnikatelskou dravost, přizpůsobivost i schopnost odolávat změnám na trhu. Fedex je zkrátka společností s jistou reputací. A k té dobré reputaci patří i to, že velmi dynamicky regeneruje svou flotilu. Jakmile jedna taková standardní doručovatelská dodávka přesáhne práh 160 000 najetých kilometrů, dočká se odstrojení a zamíří do bazaru.

Pochopitelně, že by ustála mnohem více. Ale když dorazí k prodeji ještě takhle za čerstva, nemá o kupce nouzi. Dolary se hezky točí, a Fedex rychlým prodejem relativně slušných ojetin umoří část nákladů na pořízení nových strojů. Spokojení jsou všichni.

Tedy byli. Je to minulost, stejně jako ona dobrá pověst Fedex.

Najeto až čtyřikrát víc

Skříňové dodávky z druhé ruky si nejčastěji od Fedexu pořizovali provozovatelé bister, protože vozy byly ideální na vestavby mobilních kuchyní. A právě od majitelů food-trucků začaly před lety zaznívat výtky. Auta z druhé ruky neodpovídala mírou svého opotřebení tomu, co by se očekávalo od relativně lehce zajeté dodávky.

V roce 2017 to poprvé rozlouskli v Nevadě. Po připojení k počítači s autodiagnostikou se ukázalo, že nákladní Fedex Freightliner, který měl mít podle tachometru najeto 290 000 kilometrů, má ve skutečnosti za sebou víc než 650 000 kilometrů. Někdo mu dopřál omlazující kúru.

FedEx proslul kladným vztahem k inovacím i tím, že dynamicky regeneroval svou firemní flotilu.

Nešlo o klasickou východoevropskou černotu s přetáčením tachometru. Ale o sofistikovanější postup, výměnu starého tachometru za nový. Ta totiž není nezákonná. Tachometr se stejně jako jiná součástka vozu může opotřebovat, a tak je třeba jej nahradit. Není to ale úplně běžná porucha, nestává se to často. U dodávek od Fedex se to však stávalo pravidelně.

Proto teď na Fedex míří hromadná žaloba od nespokojených kupců. Žalovanou stranou jsou rovněž majitelé řetězce autobazarů, společnost Holman Fleet Leasing, která v posledních letech téměř výhradně zajišťovala odprodej ojetin od Fedex na burzy a aukce. A podle toho, co stojí v žalobě, se na podfuku sama aktivně za podíl na provizi podílela.

Žaloba konkrétně obviňuje společnost Fedex z toho, že po najetí jisté limitní vzdálenosti ve svých dodávkách v dílnách Holman Fleet Leasing měnila tachometry za nové, s nulovým počtem ujetých kilometrů. A pak s nimi jezdila dál, než je v Holman Fleet Leasing nabídla k prodeji.

Podle vyměněného zajetého tachometru do vypadalo, že dodávky za sebou mají od 140 do 200 000 kilometrů. Ve skutečnosti ale za sebou měly třikrát až čtyřikrát tolik. Což, jak uvádí žaloba, „vedlo k nesčetným mechanickým problémům, které zákazníky stály mnohem více peněz.“

Skoro čtvrt milionu vraků

Jeté dodávky od Fedexu si zákazníci pořizovali za vyšší ceny v domnění, že kurýrní vozy jsou ještě zachovalé. Ale v některých případech byly závady na vyběhaných strojích tak závažné, že dodávky byly prakticky nepoužitelné. Podniky, které se s jejich pomocí měly rozvíjet, tak zkrachovaly.

Nešlo přitom o jednotky nebo desítky kusů vozů. Ale tisíce. V podstatě by bylo výjimečné, kdybyste se v bazaru dobrali dodávky od Fedex, která takovou omlazovací kúrou neprošla.

Hodí se doplnit, že ve Státech taková výměna tachometrů – a dokonce i jejich přetáčení – v zásadě není nějak nezákonným postupem. Auto s přetočeným budíkem tu můžete nabídnout k prodeji. Ovšem za podmínky, že coby prodávající učiníte takzvané prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Když kupujícího varujete, že počet ujetých kilometrů na tachometru je nepřesný a zahrnete to i do kupní smlouvy.

Zrovna na tento podstatný detail v Holman Fleet Leasingu jako by náhodou zapomínali. Nejspíš ne nepodobnou náhodou, s jakou se tu zastavovaly dodávky Fedex na revizi, která končila výměnou tachometrů.

Žaloba proti Fedexu a Holman Fleet Leasingu stojí na tom, že pro takové plošné výměny tachometrů neexistoval žádný jiný důvod než udržení dohody o páchání podvodů s počítadly ujeté vzdálenosti. A protože údajně žalovaní úmyslně nepřipojili nebo odmítli připojit prohlášení o vyloučení odpovědnosti, uváděli tím potenciální kupce v omyl. Nákladný omyl.

Dvojka v obratu a třetí nejvýznamnější kurýrní společnost ve Státech čelí obvinění, které z ní může udělat největšího podvodníka.

Není bez zajímavosti, že Fedex se dřív jetých dodávek bazarovým prodejem nezbavoval. Po najetí 560 000 kilometrů obvykle zamířily na vrakoviště. S příhodnější praxí odprodeje začali až v roce 2011, tedy ve stejné době, kdy navázali spolupráci s Holman Fleet Leasingem. A tehdy se dost možná zrodila myšlenka na to, jak si přivydělat.

Dokazovat či vyvracet v New Jersey to teď bude soud, který může žalované přijít velmi draze. Za dvanáct let totiž žalovaní vypustili do oběhu bazarovým prodejem na 210 000 dodávek Freightliner MT45 a MT55. Společnost Fedex veškerá nařčení pochopitelně důrazně odmítá. „Jsme si vědomi obvinění uvedených ve stížnosti a budeme se žalobě důrazně bránit,“ uvedl zástupce Fedex.

Jisté už teď je, že kurýrně-logistická společnost, s ročním provozním ziskem 6,2 miliardy dolarů, přišla o své dobré jméno.