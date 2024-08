KOMENTÁŘ: Německá vládní strana si vzpomněla, že auta jsou prima. Chce parkování zdarma

Strana chce tedy využít náklonnost Němců ke svým autům. Která v posledních letech dostávají na frak od vládnoucích Zelených a vládkyně Evropy Ursuly von der Leyenové, jejíž Evropská komise dělá z autoprůmyslu otloukánka.

Aby bylo jasno, FDP není nově vzniklá parta autoaktivistů jako čeští Motoristé, je to tradiční strana, která je součástí německé koaliční vlády. Vedená Christianem Lindnerem, spolkovým ministrem financí, a patří do ní též hlasitý a obecně rozumně mluvící ministr dopravy Volker Wissing.

FDP chce evidentně posílit pozici aut a řidičů. Potvrzuje to dokument, který strana nyní oficiálně představila. „Nepotřebujeme politiku proti autům, která funguje se stále novými omezeními a zákazy,“ říká Bijan Djir-Sarai, generální tajemník liberálů v Bildu. Automobil vnímá jako „důležitou součást individuální mobility a svobody“ – myšlenkový směr, který podle něj Zelení nedokážou pochopit: „S naší liberální dopravní politikou chceme my, svobodní demokraté, dále odlehčit občanům a aktivně vystupovat proti zelené politice paternalismu.

Svobodná demokratická strana Německa (FDP) je liberální politická strana, profiluje se jako strana středo-pravicová. Základními principy jejího programu jsou podle možnosti minimální zásahy státu do života občanů, nedotknutelné soukromé vlastnictví a volný trh.

„Jednostranná válka proti autu je kulturní válkou proti realitě lidských životů, zejména v zemích jako Braniborsko a venkovských regionech,“ řekl předseda spolkové země Braniborsko a zástupce ve federální výkonné radě FDP Zyon Braun. „Něco s tím uděláme,“ slibuje.

„Je to další urážka Zelených, kteří jsou stále koaličním partnerem FDP ve federální vládě,“ komentuje Frankfurter Rundschau. „Přesvědčovat o plánech koaliční partnery ze strany Zelených a SPD se zdá od začátku beznadějné. „Větší lobbistické šílenství už nemůžete dostat,“ komentoval Sascha Müller-Kraenner, výkonný ředitel německé ekoaktivistické centrály Deutsche Umwelthilfe.

„Dopravní zácpy v dopravní špičce, namáhavé hledání parkovacího místa: problémy, které řidiči dobře znají, zejména ve velkých městech země. K tomu se přidávají emise znečišťujících látek z automobilů. Výsledek těchto problémů: stále více a více debat o tom, kolik aut je skutečně potřeba ve městech, zejména v nejvnitřnějších oblastech,“ vypočítává Frankfurter Rundschau argumenty, proč má být nový akční plán FDP reliktem minulosti.

Ten se jmenuje „Roadmap for the Future – A Policy for the Car“ (Plán budoucnosti – politika pro auto) a má znovu zatraktivnit řízení zejména ve městech. „Plán mimo jiné počítá s bezplatnými parkovacími místy,“ vyčetl z dokumentu Auto Motor und Sport. „Aby se zrušila „džungle parkovacích tarifů“, podle stranických plánů by mohl být v celém Německu zaveden „paušál za parkování“ podle vzoru celoněmecké jízdenky na veřejnou dopravu, která stojí 49 eur měsíčně. Kromě toho by již neměla být uměle omezována parkovací místa a měly by být využívány inteligentnější systémy navádění při parkování.“ Podpora bezplatného krátkodobého parkování má přilákat do center měst více zákazníků.

Plán FDP zároveň požaduje méně cyklostezek a pěších zón. Pokud mají být zřízeny, pak pouze s přímou účastí občanů a s přihlédnutím k ekonomickým zájmům sousedních podniků. „Úplná uzavírka silnic z ideologických důvodů vede pouze k posunu dopravy a my ji důsledně odmítáme,“ uvádí se v dokumentu. Digitalizace a umělá inteligence by také měly pomoci tvořit ve městech zelené vlny na semaforech a tím automobilovou dopravu udělat plynulejší. To by také mělo minimalizovat dopravní zácpy a emise znečišťujících látek.

FDP se také staví proti zákazu spalovacích motorů od roku 2035, který stanovila Evropská unie. A je „rozhodně“ proti obecnému omezení rychlosti na německých dálnicích. „Pro bezpečnou a klimaticky šetrnou mobilitu nepotřebujeme omezení rychlosti, ale spíše nedotčenou infrastrukturu a inteligentní řízení dopravy,“ komentuje strana. Chce také umožnit řízení s doprovodem dospělého od 16 let (v Německu nyní a u nás nově od 17 let pod dohledem tzv. mentora), protože automobilová svoboda je velmi důležitá, zejména ve venkovských oblastech. „Tímto způsobem můžeme zajistit, že mladí lidé ve venkovských oblastech budou dříve mobilní, a tedy flexibilnější,“ vysvětluje FDP. „Kromě toho musí být silniční síť v případě potřeby rychle a snadno rozšiřována. Zejména obchvaty zlepšily spojení mezi venkovem a městy,“ uvádí dokument.

FDP chce také bojovat proti odstavení starších dieselových aut, před kterým varoval Wissing v uplynulých týdnech a psal kvůli tomu do Bruselu, a za rychlejší projekty výstavby silnic. Tam by se mělo pracovat důsledně ve třech směnách a nabídka bonusů a hrozba smluvních pokut za včasné dokončení by měla zajistit rychlou implementaci během procesu zadávání zakázek. Autonomní řízení mělo být vnímáno jako příležitost a motoristický sport jako „turbodmychadlo pro inovace v automobilovém sektoru“. To je důvod, proč se strana jasně hlásí k formuli 1 v Německu a volá po zatraktivnění konceptu pro soukromé investory. „Motoristický sport může být nejen hnacím motorem inovací, ale může také podporovat cestovní ruch a těžit z toho mohou zejména strukturálně slabé regiony,“ dodává Frankfurter Rundschau. Německá velká cena F1 nyní v kalendáři mistrovství světa královské discipliny motorsportu chybí.