EU má obavy ze spojení automobilek PSA a FCA. Vznikl by dodávkový gigant

Automobilky se na fúzi dohodly koncem loňského roku. Jejich spojením má vzniknout čtvrtý největší výrobce aut na světě za společnostmi Volkswagen, Toyota a Renault-Nissan.



Evropská komise podle zdrojů sdělila své obavy oběma automobilkám minulý týden. Pokud se jim nepodaří pochybnosti vyvrátit a nabídnout ústupky, zahájí komise čtyřměsíční přezkum navrhovaného spojení.

Komise, která je antimonopolním orgánem EU, si stanovila lhůtu pro předběžné přezkoumání dohody do 17. června. K dnešní zprávě se odmítla vyjádřit. Nevyjádřil se ani Fiat Chrysler, zatímco PSA uvedla, že to zatím komentovat nebude.

Antimonopolní úřady obvykle požadují oddělení aktivit, které se překrývají, aby byla zajištěna větší konkurence na trhu.

Fiat Chrysler a PSA se chtějí spojit, aby se dokázaly lépe vyrovnat se slabší poptávkou a mohly sdílet náklady na výrobu čistších vozidel, která musejí splňovat přísnější emisní standardy.

Dohoda tak dá dohromady značky francouzské skupiny Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram (co oba koncerny dnes nabízí čtěte zde). Roční odbyt sloučené skupiny by měl dosahovat zhruba 8,7 milionu vozů a tržby téměř 170 miliard eur (4,5 bilionu Kč).

„FCA a skupina PSA potvrdily, že přípravy na fúzi jejich aktivit 50/50, která byla oznámena v prosinci 2019, pokračují dle plánu, zejména, co se týče antimonopolních a jiných regulačních nařízení. Dokončení plánované fúze by za současných podmínek mělo nastat do konce prvního čtvrtletí roku 2021,“ uvádí PSA v oficiálním prohlášení.