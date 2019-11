Kráska a opelichaný playboy. Peugeot si namlouvá výrobce autodědečků

Nový megakoncern bude mít tržní hodnotu přes 50 miliard dolarů a ročně vyrobí 8,7 milionu aut. Tím se zařadí na čtvrtou pozici za Toyotou, koncernem Volkswagen a aliancí Renault Nissan. Oba koncerny budou mít v novém megapodniku poloviční podíl.

Ač to tak na první pohled vypadá, spojení obou firem není až tak překvapující. FCA se hledáním partnera netají dlouhodobě, jeho bývalý šéf, loni zesnulý Sergio Marchionne, vypouštěl tuto myšlenku do světa pravidelně. PSA pak loni převzalo německý Opel. V současné chvíli tak na jedné straně stojí značky Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, RAM a Jeep (plus exkluzivní Maserati, dodávky Fiat Professional či výrobce motorů VM Motori a další firmy). Na druhé pak Peugeot, Citroen a Opel (plus menší DS Automobiles, britská verze Opelu Vauxhall a podíly v podnicích po celém světě, především v Číně).

Ze strany PSA je pikantní právě Opel, který koncern převzal od amerického koncernu General Motors. Ten se tím z Evropy úplně stáhl, už dříve vycouval se značkou Chevrolet. A teď pro završení celé tragikomedie GM zažaloval v Americe FCA a tvrdí, že Marchionne podplácel odboráře (čtěte zde). PSA je dnes na koni, jeho šéf Carlos Tavares z něj během pár let udělal prosperující firmu s moderní a líbivou modelovou řadou Tavaresuv, portrét čtěte zde.

O to zajímavější nové námluvy jsou. Dravá progresivní automobilka si totiž namlouvá asi největšího samorosta aktuálního světa aut. V podstatě všechny značky italsko-amerického koncernu stojí za pozornost. Je to jak paperbackový román: smyslná zaopatřená kráska se zakoukala do obtloustlého amerického hejska, kterému z šarmu italských předků zbylo jen příjmení a vyřídilka. Milovníci filmu Big Lebowski budou hned doma.

Žolík jménem Ypsilon

Logicky musíme začít v Evropě u klasického trojlístku Fiat, Lancia a Alfa Romeo. Lancia působí jen v Itálii s jediným modelem Ypsilon. Po vypršení jeho životnosti měla značka v podstatě zaniknout. Jenže Ypsilon se prodává dobře (stále patří mezi vůbec nejprodávanější auta na domácím trhu), i když už je letos osmiletý a technicky ještě o nějakých deset let starší.

Takže to i podle nejnovějších vyjádření vedení koncernu možná vypadá na nástupce. Ale na velkou expanzi nikoliv. Opět to zřejmě bude jen italská záležitost.

Lancia Ypsilon

Alfa Romeo přežila, má relativně nové modely Gulia a Stelvio, protože za ní celou dobu stál Sergio Marchionne. Ovšem prodeje jsou tragické, v celé Evropě se prodá míň alf než Lancií Ypsilon v Itálii, víc není třeba dodat.

Fiat má portfolio jako noty na buben, samá pauza. Posuďte sami: Panda, Tipo, Fiat 500 a na jeho designu postavené deriváty 500L a 500X. Dál už Fiat nabízí malé a velké dodávky. Z toho důvodu jsou dávno pryč doby, kdy Fiat prodával přes milion aut ročně. Loni to bylo necelých 700 000 aut a letos to nevypadá na lepší výsledek. Co bude dál, není jasné. Chvíli to vypadalo, že se Fiat bude stále držet malých aut a největší Tipo skončí, teď se zase spekuluje, že chce tento málo výnosný segment opustit.

Počet aktuálně nabízených modelů koncernu FCA a prodeje za rok 2018 (Škoda pro porovnání) Značka: Počet modelů: Prodeje v USA a/nebo v Evropě 2018: Fiat 5 (+ 2 osobní verze užitkových modelů) 700 000/15 500 (USA) Alfa Romeo 3 83 000/24 000 (USA) Lancia 1 49 000 Maserati 5 8 100 Chrysler 2 + 1 (jeden model se prodává pod dvěma názvy) 166 000 Dodge 5 459 000 RAM 7 (dva modely jsou od Fiatu) 597 000 Jeep 6 973 000/169 000 (Evropa)

Peugeot 8 (+ 4 osobní verze užitkových modelů)

962 000 Citroen 9 (+ 4 osobní verze užitkových modelů) 591 000 Opel 11 (+ 4 osobní verze užitkových modelů) 878 000 Škoda 11 (3 modely se doprodávají) 700 000

Zdroj: tiskové zprávy značek, Carsalebase

Evropa = EU28 + EFTA, USA = pouze prodeje v USA

Počet modelů: Verze kombi/sedan nejsou započítané samostatně

Počet modelů: Podle aktuální nabídky na domácím trhu. Pokud automobilka nabízí současně starší a novou verzi jednoho modelu, jsou započítané zvlášť. Stejně tak jsou započítané i modely, které se již nevyrábí, ale stále se prodávají skladové zásoby. Například u Škody je v nabídce stará i nová Octavia a stále se doprodávají modely Citigo se spalovacím motorem a Rapid.

Jenže proti svému souvěrci z jména koncernu, tedy Chrysleru, je portfolio Fiatu neuvěřitelně bohaté a jeho prodejní výsledky neuvěřitelně dobré. Taková je totiž aktuální situace legendární americké značky. Ač se americká odnož koncernu jmenuje právě po ní, tak je z celé čtveřice značek patřících pod ní nejmenší a nejslabší.

Neuvěřitelné, jen dvě auta v nabídce

Chrysler totiž aktuálně nabízí dvě auta. Ano pouhá dvě auta a technicky tři modely. Jeden totiž prodává pod dvěma názvy. A prodejní čísla? Loni značka prodala 180 000 aut, což je pro porovnání mnohem méně, než kolik loni Škoda prodala jen modelu Fabia (190 000 kusů). A nebo jinak: víc aut prodá v USA samotné luxusní Audi. Chrysler má samozřejmě nevýhodu v tom, že prodává jen v USA a okolí. Konkrétně z uvedeného počtu loni prodaných aut jich bylo mimo USA pouze 15 000. Prodejní čísla Chrysleru stále klesají, letos se na loňské výsledky stěží dostane.

Zpět k modelové paletě: je v ní opravdu letitý Chrysler 300. Aktuální druhá generace se prodává od roku 2011, jenže je to jen výrazný facelift první generace z roku 2004. Původní model je známý i z Evropy, kde se prodával dokonce i ve verzi kombi. Obě lze stále potkat na silnicích. Druhá generace se v Evropě chvíli prodávala jako Lancia Thema, opět ji se štěstím můžete na silnici potkat.

Mercedes z devadesátek základem

Zajímavé je, že auto má společný základ s mercedesy, konkrétně s generacemi W210/W211 modelu E vyráběného od roku 1996! A to proto, že tehdy Chrysler byl právě s Mercedesem v koncernu Daimler, tehdy Daimler-Chrysler. O to pikantnější je, že dnes prodávaný model má technický základ, samozřejmě značně vylepšený a upravený, částečně už z druhé poloviny devadesátých let. Tehdy totiž Mercedes řadu W210 začal vyrábět. Přesto Chrysler prodal loni 46 000 kusů modelu 300. Letošní čísla jsou však horší.

Chrysler Pacifica jako testovací prototyp autonomního vozu společnosti Waymo, kterou založil Google. Chrysler Pacifica jako testovací prototyp autonomního vozu společnosti Waymo, kterou založil Google.

Druhým modelem Chrysleru je MPV Pacifica, která nahradila klasický Voyager, respektive Town & Country. Jeho poslední generace skončila modelovým rokem 2016. Historie Voyageru je dlouhá, především ve spojení se sesterským Dodge Caravan. Ten v osmdesátých letech v podstatě definoval kategorii MPV, podobně jako v Evropě první Renault Espace. Ale k Dodge Caravan se ještě dostaneme, bude to pikantní.



Lancia Thema Lancia Thema

Teď ale zpět k modelu Pacifica. To je opravdu pohledné MPV amerického střihu, velikostně zhruba na úrovni VW Sharan. A jak v Evropě MPV umírají, tak v USA se jim daří. Loni Chrysler prodal necelých 120 000 kusů modelu, letos to však bude podstatně horší, alespoň poslední kvartální výsledky to naznačují, meziročně je tam pokles 23 procent.

Chrysler Grand Voyager Chrysler Grand Voyager

Vozy 300 a Pacifica jsou jediné dva v aktuální nabídce Chrysleru. Vizuálně povedený menší sedan 200 vzniklý už ve spolupráci s Fiatem byl prodejní propadák a přestal se vyrábět po třech letech produkce v roce 2017. Jaký je tedy ten třetí model Chrysleru? Je to Voyager, jenže ne původní, ale vlastně jen lehce upravená Pacifica nejnižších specifikací. Prostě se Chrysler rozhodl prodávat pod jinými jmény jedno auto. Nový Voyager se teprve začíná prodávat, výsledky tedy zatím žádné nejsou.

Chrysler 200 Chrysler 200

Dodge je klasika s nabídkou dědečků automobilů

Přímým sourozencem Chrysleru je v americké části koncernu FCA další americká legenda Dodge. Ten je na tom mnohem lépe, aktuálně nabízí pět modelů a za loňský rok prodal 460 000 aut. Letošní výsledky za první tři kvartály však naznačují, že loňský výsledek se asi nepodaří zopakovat.

I přesto, že je nabídka Dodge bohatší než u sesterského Chrysleru a i jeho prodejní výsledky jsou násobně lepší, má vlastně ještě starší portfolio. Chrysler má docela novou Pacifiku, Dodge má nejnovější model z roku 2011. Podobně jako u Chrysleru 200 totiž jeho sourozence, model Dart z roku 2012, Dodge před třemi lety přestal vyrábět. Nutno dodat, že v USA jsou obvyklé modelové změny každý rok, takže každý model se postupně dočkal různých vylepšení.

Takže Dodge aktuálně nabízí Charger, Challenger, Journey, Durango a Caravan. Papírově nejnovější jsou Durango a Charger, aktuální generace se počítá od roku 2011, jenže Charger je podobný příběh jako výše uvedený Chrysler 300, jsou to sourozenci. I zde lze techniku vystopovat až k Mercedesu W210 z devadesátých let. Takže základ modelu spadá do poloviny devadesátých let, což znamená, že vývoj začal někdy koncem „osmdesátek“, současná generace je jen důkladný facelift.

Starý ale dobrý

Jenže rozdíl tu je. Charger je mnohem úspěšnější než Chrysler 300, prodeje mu dokonce výrazně stoupají. Loni se prodalo v USA 80 000 aut a letos za tři kvartály už 70 000 kusů. To je meziročně nárůst o 20 procent. Na takto letitý základ výborný výsledek. Důvodů je jistě víc, platí, že poslední facelifty udělaly z dědečka velmi fešné auto. Technika funguje, auto je levné, a je to jedno z posledních aut na americkém trhu, které nedostalo motorovou odtučňovací kůru. Základem je šestiválec, lehký příplatek pak pod kapotu přidá ještě dva válce. Automobilka produkuje i extrémní verzi Hellcat s výkonem 707 koní.

Dodge Challenger SXT Dodge Challenger SXT

Ze stejného chovu je ještě charismatické kupé Challenger. Dnes už klasika vyjela poprvé v roce 2008, a vlastně vypadá stále podobně a stále dobře. O modelu platí to samé co o Chargeru, prodává se docela dobře, loni to bylo v USA 66 000 vozů, je levný, má výkonné šesti a osmiválce a vznikla i sériová extrémní verze Demon s výkonem až 840 koní.



Dalším dědečkem v nabídce Dodge je model MPV Journey, který se vyrábí také od roku 2008. Je dobře známý i z Evropy. Vedle dovozů z USA ho totiž nějaký čas nabízel Fiat jako model Freemont. Ale už dávno se zde neprodává, na Evropu už byl příliš zastaralý. Nikoliv však pro USA, tam se jich stále ročně prodá přes 90 000 kusů.

Nejnovější model představili před osmi lety

Novější Durango je něco mezi MPV a SUV, a je to v portfoliu Dodge relativní novinka, model se začal prodávat v roce 2011. Prodeje jsou paradoxně horší než u staršího Journeye, ročně se prodá asi 65 000 kusů. Je také ovšem dražší, ale zájemce může volit i 5,7litrový osmiválec pro model R/T nebo dokonce 6,4litrový osmiválec verze SRT s výkonem 475 koní. Komu se líbí muskulaturní americká auta, nebude mít s designem Duranga problém.

Posledním modelem Dodge je Grand Caravan. To je ono dvojče původního Chrysleru Voyager, který se už nevyrábí a nahradil ho model Pacifica. Aktuální pátá generace se vyrábí od roku 2008, v kontextu Evropy opět něco těžko uvěřitelného. Ovšem nejpikantnější je, že se Caravan prodává lépe než výrazně modernější Pacifica. Té se, jak jsem již uvedli, loni prodalo necelých 120 000 kusů, Caravan si pak z prodejen odvezlo 152 000 zákazníků. Ano, Caravan je levnější, ale jen o fous, rozdíly jsou minimální. Oba modely mají standardně jediný motor, a to šestiválec 3,6 litru. Že by Američané tak milovali „klasiku“?

RAM je americká klasika s přídavkem italských dodávek

Vzhůru k úspěchům. Amerika to jsou velké pick-upy, tam zvané trucky. A RAM je jeden z trojice největších amerických producentů této kategorie. Dodejme, že tato kategorie se v Evropě v podstatě neprodává, zde nabízené pick-upy jsou menší a v USA patří o kategorii níže.

Hegemonem je Ford F150, druhé místo patří Chevroletu Silverado a třetí je právě RAM pick-up. Jeho prodeje jsou zhruba poloviční oproti jedničce F150, ale pozor, to je vůbec nejprodávanější auto v USA.

RAM 1500 RAM 1500

To naznačuje, že výsledky divize RAM nejsou špatné. Loni značka prodala v USA 600 000 aut a letošní výsledky jsou ještě lepší, za první tři kvartály byla značka v plusu o víc než 20 procent oproti stejnému období loňského roku.

Pokud by koncern nerozdělil Dodge a RAM, tak dohromady by jejich prodeje snadno překročily milion aut ročně, což by stačilo na šestou příčku absolutně.

Co u RAMu stojí za pozornost, je dvojice modelů ProMaster a ProMaster City. To jsou totiž dodávky Fiatu, konkrétně Ducato a Doblo upravené pro americký trh. Prodeje nejsou významné, i když Ducato se vlastně neprodává špatně. Loni se obou modelů prodalo zhruba 60 000, tři čtvrtiny patřily Ducatu. Letos jsou pak zatím prodeje ještě lepší. Fiat není v tomto směru výjimkou, docela dobře se v USA chytly i dodávky Mercedesu a nebo dvojice Transit a Transit Connect od Fordu.

Druhá zlatá žíla

RAM je prosperující značka, ovšem koncern FCA má v USA ještě jednu zlatou žílu. Pravděpodobně vás ve výčtu modelů Chrysleru a Dodge překvapilo, že mezi nimi není žádné ortodoxní SUV, nepočítaje poměrně specifické Durango. Důvod je prostý, na SUV je zde Jeep. A tomu se daří skvěle.

Loni Jeep prodal v USA skoro milion aut. Letos to vypadá o trochu hůř, ale stále je Jeep největší výrobce aut v rámci koncernu FCA. A to nejen v americké části koncernu, ale i v porovnání s Fiatem. Loni byl nejprodávanějším modelem klasický Wrangler, nejméně žádaným byl malý Jeep Renegade, což je dvojče Fiatu 500X a vyrábí se v Evropě. Ale i tohoto modelu se loni prodalo skoro 100 000 kusů.

Jeep Gladiator Jeep Gladiator

Letos zatím v prodejích o fous vede Grand Cherokee před Wranglerem. Přitom Grand Cherokee je opět dost letitý model, aktuální generace se začala vyrábět v roce 2011. Americký trh je v tomto prostě specifický. Další modely Jeepu jsou docela čerstvé, včetně Compassu nebo faceliftovaného Cherokee. Úplnou novinkou je pak pick-up Gladiator vytvořený z Wrangleru nové generace. Letos se ho zatím prodalo 23 000 kusů.

V Evropě je Jeep a nakukuje Dodge

Nutno dodat, že v Česku se oficiálně prodávají všechny modely Jeepu vyjma Gladiatora, který do Evropy vstoupí až příští rok. Naopak další modely americké části koncernu FCA v Evropě dostupné nejsou, respektive Dodge má nyní v Evropě tři oficiální distributory. Ale je to spíš takový doplňkový prodej než masová záležitost. Což ovšem koresponduje s celkovou nabídkou automobilek. Většina modelů je pro Evropu nevhodná nebo příliš zastaralá. A Chargery nebo Challengery jsou lahůdkou pro fajnšmekry. I když do budoucna může být inspirativní úspěch posledního Fordu Mustang, nejprodávanějšího sporťáku v Evropě