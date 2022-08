Motofotka týdne: Česká legenda naučila Ameriku milovat motokros

V tom roce 1974, v němž český motokrosař století Jaroslav Falta bojoval o titul světového šampiona, se do Spojených států vydal spolu s trenérem pražské motoristické Dukly Josefem Hřebečkem a svým kolegou Zdeňkem Velkým.

Byl to ohromný úspěch, Jaroslav Falta zvítězil na olympijském stadionu v Los Angeles v prestižním závodě Super Bowl před pětašedesáti tisíci diváky a uspěl i v dalších závodech seriálu. Fanoušci se do stylu a výsledků jeho jízdy doslova zamilovali.

Americký motokros se právě po těchto výkonech československých závodníků začal obdivuhodně zvedat a časem se stal téměř neporazitelný. Kluci dobyli svět a sbírka amerických vítězství v Motokrosu národů, mistrovství světa družstev, se začala rok od roku rozšiřovat.

Titul mistra světa mu ukradli Prezident ho nakonec ocenil, po 46 letech Prezident Miloš Zeman propůjčil medaili za zásluhy bývalému motokrosaři Jaroslavu Faltovi. Připomněl tak neslavný sportovní případ z roku 1974, v němž závodník vybojoval světový titul v tehdejší královské motokrosové třídě. O vítězství nakonec přišel, místo něj se stal mistrem světa Rus Mojsejev. Čtěte zde

Nás může těšit, že právě Jaroslav Falta, který v L.A. dokázal porazit i čtyřnásobného mistra světa Rogera DeCostera (Suzuki), stál u zrodu americké lásky k motokrosu. Právě z tohoto amerického seriálu pochází dvě fotografie nalezené v archivu, které nebyly desítky let publikovány.

Jaroslav Falta na chopperu Harley-Davidson při svém pobytu v Americe

Jaroslav Falta se na chopperu Harley-Davidson ukázal nejspíš vůbec poprvé a na druhém snímku je vidět, jakým způsobem uhranul americké soupeře i publikum. Není tedy divu, že právě v USA získal Falta nepřeberné množství fanoušků, kteří jeho mimořádné sportovní umění obdivují dodnes, nejspíš ještě více než fanoušci doma v České republice. Vždyť se dá bez přehánění říct, že Falta naučil Američany milovat motokros.

Memoriál Jaroslav Falty

Jaroslav Falta letos v březnu, těsně po svých jednasedmdesátých narozeninách zemřel. Zradilo ho srdce. Všechna americká motocyklová periodika o tom přinesla zprávu.

Motokrosař století, kterému Rusové ukradli titul Jméno Jaroslav Falta jsem poprvé zaslechl jako malý chlapec. Můj otec František Helikar spolu s Josefem Hřebečkem totiž v pražské motoristické Dukle, a vlastně i v reprezentaci trénovali naše motokrosaře. Čtěte dále

Ještě v tomto roce se jeho kolega Antonín Baborovský (vicemistr světa třídy 125 a mistr světa družstev) rozhodl uspořádat na počest svého velkého kamaráda a spolubojovníka motokrosový memoriál.

Jeho nultý ročník se bude konat v areálu Peklovská rokle v Kostelci nad Černými lesy v pátek 12. a sobotu 13. srpna a uspořádal ho Josef Splavec se svým Sportovním amatérským klubem.

Podle facebookových reakcí se chystá přijet spoustu Jaroslavových přátel z USA i celého světa. V pátek 12. srpna bude probíhat od 17 hodin přejímka jezdců a strojů a na večer připravila parta kosteleckých nadšenců společenský večer. V sobotu 13. srpna by měly od ranních hodin probíhat tréninky a po nich už přijdou na řadu veteránské závody.

Na start se postupně postaví jezdci dětských tříd 65/85, závodníci na motocyklech Classic do roku výroby 1974, třída Twin Shock od roku výroby 1975, třída EVO do roku výroby 1996 a volná třída Open. Účastnit se mohou dokonce i jezdci bez licencí, rozhodovat bude jen technický stav jejich stroje. Vše by mělo probíhat tak, jak jsme na to byli v sedmdesátých letech minulého století zvyklí. Uzavírat trať praporkem by měl například Faltův syn Jaroslav mladší na motocyklu ČZ. Jako doprovodný program je připravena exhibice mx freestylisty Petra Piláta.