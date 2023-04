Odbyt autovýrobců má letos stoupnout až o desetinu, nejvíc vydělává Tesla

Globální odbyt výrobců aut by po loňském mírném poklesu mohl letos vykázat růst až o deset procent. Zlepšit by se dál mělo zásobování čipy a dalšími vstupními produkty, což by se následně odrazilo i v odbytu. Podle agentury DPA to uvedla poradenská společnost Ernst & Young (EY), která analyzovala údaje 16 největších automobilových koncernů.