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Jubilejní třístou rallyovou fabii vyrobila divize Škoda Motosrsport pro tým Calm Competició. Stavěli ho pro José Antonia „Cohete“ Suáreze. „Zkušený jezdec, který s vozy Škoda závodí od roku 2019, letos potvrzuje výbornou formu nejen v domácím šampionátu, ale i na evropské scéně, kde zvítězil absolutně v prvním podniku sezony FIA ERC na domácí půdě v Rally Sierra Morena. Za volantem vozů Škoda už vybojoval tři celkové tituly mistra Španělska,“ uvádí mluvčí značky Jan Hrbek.
„Třístý vůz Fabia RS Rally2 představuje významný milník nejen pro Škoda Motorsport, ale především pro nejnovější generaci našeho mimořádně úspěšného soutěžního speciálu kategorie Rally2. Je to vůbec první z našich projektů v kategorii Rally2, který této mety dosáhl,“ dodává Lukáš Paták. „Fabia RS Rally2 představuje nejnovější kapitolu v úspěšném příběhu Škoda Motorsport, který začal v roce 2015 s vozem Fabia Rally2 založeným na třetí generaci modelu Fabia. Během uplynulých let se z rallyových speciálů značky Škoda stala jedna z nejúspěšnějších platforem v historii kategorie Rally2.“
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Vozy Škoda Motorsport v této kategorii dosud absolvovaly 31 461 startů, zaznamenaly 3 451 vítězství a vybojovaly 8 854 umístění na stupních vítězů. Škoda Motorsport v roce 2026 slaví 125 let závodní tradice značky. Za sebou má bohatou historii v mnoha kategoriích, přičemž největších úspěchů dosáhla v rally. Od roku 2015 se z rallyových speciálů postavených na základě modelu Fabia stal jeden z nejúspěšnějších vozů.
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