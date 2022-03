Malá auta, co jezdí jako velká. Jak vybrat mezi čtyřmetrovými hatchbacky

Skvělé svezení! Výborné svezení. A výtečné svezení… Jak z toho ven? Jak rozhodnout srovnávací test tří malých hatchbacků, když při přesedání z jednoho do druhého zjišťujete, jak moc jsou si podobné? A když máte pocit, že jedním se skvěle svezete, nabídne další totéž v bleděmodrém? Ale samozřejmě, že je to moc dobrá zpráva. Nejvíc na tom vyděláme my, potenciální kupci takových vozů.

Postavili jsme proti sobě nejnovější model Škodovky, čtvrtou generaci Fabie, která se představila loni na podzim, a jen o málo starší Hyundai i20, který měl premiéru v listopadu 2020. Třetím do party byl Opel Corsa, s nímž jsme se poprvé svezli už o rok dříve, tedy na sklonku roku 2019. Zajímalo nás, jestli se poslední generace malých hatchbacků v něčem liší a který nabízí českému zájemci nejvíc.