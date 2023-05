Na závodě F1, který smetla povodeň, tratí diváci, týmům může naopak pomoci

Středomoří trápí extrémně chladné a deštivé jaro. A nejinak na tom je severní Itálie. Kraj Emilia Romagna se obyčejně touto dobou naplno chystá na příjezd prvních dovolenkářů a majitelé oprašují slunečníky v resortech. Teď však mají kvůli vydatným bouřím zcela jiné starosti.

První záplavy potrápily obyvatele začátkem května, a když to vypadalo, že se příroda umoudřila, bouřky se vrátily s ještě větší silou. A utrpěl jimi i sport. Kromě cyklistického Gira d’Italia, kde se kvůli zimě a bouřkám zkracovaly etapy a vzdal rekordní počet jezdců, se vůbec poprvé za 73 let historie Grand Prix rušila Velké cena kvůli záplavám.

Zatímco středa před závodem formule 1 vždy bývá dnem stavění zázemí, stěhování vybavení do garáží a do boxů a intenzivních příprav na páteční tréninky i čtvrteční mediální povinnosti, tentokrát se naopak pakovalo a ujíždělo z okruhu. Pořadatelé pro týmy areál uzavřeli a naopak sami zázemí chvatně opouštěli. Kromě travnatých parkovišť v okolí voda pohltila také paddock menších sérií, kam se chystaly i stáje formule 2 s českým závodníkem Romanem Staňkem, a část tiskového centra.

Ve městě se potom ze zatopeného hotelu museli vystěhovat zaměstnanci stáje Red Bull, a tak nebylo překvapením, že ve středu krátce po poledni byl závod definitivně zrušen. Snadný nebyl ani odjezd, v regionu uvázli oba jezdci stáje Alpha-Tauri, která má sídlo ve Faenze nedaleko závodiště v Imole. Juki Cunoda a Nyck de Vries se museli klidit ze zatopeného hotelu a neprůjezdná byla silnice, kterou se chystali vyrazit směr Monako.

„Vrátit se na dálnici nejde. Uvázl jsem v malé vesnici s jediným plně obsazeným hotelem,“ napsal De Vries na instagramu a doplnil snímky silnice, kterou zablokovaly sesuvy půdy. Stejný problém řešil i tým McLaren. Z oblasti se jim nakonec podařilo odjet přes horské silnice směrem na Florencii.

Zrušení závodu může být pro týmy i výhoda

Stáje plánovaly do Imoly nasazení nových dílů, jejich otestování a následné vylepšení monopostu. Týká se to téměř všech. Je to o to bolestnější, že další Velkou cenou je Monako, kde je dráha hodně specifická a testovací data nemusejí být na dalších okruzích směrodatná. Navíc jsou zde bariéry příliš blízko na to, aby stáje riskovaly zničení nových komponent.

Takto uvažovali ve Ferrari a nasazení nového zavěšení kol odložili z Imoly až do španělské Barcelony. Naopak Mercedes uvedl, že čekat nebude a zrychlit svůj monopost za pomoci balíčku nových dílů se pokusí už v křivolakých uličkách Monte Carla.

Zácpa na okruhu v Imole - týmové kamiony se snaží opustit areál zaplavené závodní trati (17. 5. 2023).

Jinak může být pro inženýry zrušení jednoho závodu spíš výhodou. Limit čtyř motorů nebo elektronických jednotek na sezonu není vázán počtem závodů, takže jim může pomoci vyhnout se koncem roku penalizacím za nasazení nových pohonných jednotek.

A každá ze stájí podle všeho získá i nějaký ten dolar navíc. Letošní rozpočtový strop je totiž stanoven na 135 milionů dolarů. To ovšem platí pro 21 závodů a za každý další je navýšen o 1,2 milionu. Ale na částce 137,4 zůstává i po Velké ceně Emilie Romagny, protože podle regulí by závod musel být zrušen tři měsíce před konáním, aby se do rozpočtového stropu nepočítal. Je to logické, doprava do Imoly a příprava na závod už nějaké peníze z rozpočtu odsály.

Sice se může kvůli neúčasti Imoly zmenšit balík příjmů z komerčních práv, z nějž jsou stáje na konci sezony vypláceny, ale to by neměla být tak vysoká částka.

Tratí diváci i cestovní kanceláře

Na poslední chvíli museli rušit plány i diváci, kteří se plánovali vydat do Imoly a čáru přes rozpočet udělaly záplavy i cestovním kancelářím, které zájezdy organizují. A ne vždy se jim podaří získat všechny investované prostředky zpět. Po roce 2020, kdy se kvůli pandemii covidu-19 rušily všechny zájezdy, to je pro ně další rána. Tehdy jim však stát poskytl úlevu v podobě Lex voucher, na jehož základě nemusely vracet peníze klientům hned, ale dostaly roční odklad. Tentokrát však nic podobného nepřipadá v úvahu.

„Už dávno jsme platili za ubytování a dopravu a bude trvat, než peníze dostaneme zpět. A nelze předpokládat, že to bude plná částka. Nicméně za zrušený zájezd klienti chtějí vrátit plnou částku, a to možná co nejdříve. V tomto případě se lze odvolávat na vis maior (zásah vyšší moci), což samozřejmě dělají nyní i ubytovatelé,“ říká Luboš Blüml, majitel cestovní kanceláře Prima Italia specializované na formuli 1.

Pro majitele hotelů je problém, že zájezd byl odpískán až ve středu. Za dva dny, navíc v období záplav, nové klienty nesehnali. Navíc už měli nakoupené potraviny na případnou polopenzi a zdaleka ne vše je možné zamrazit. „Vznikly jim škody, což nám samozřejmě promítnout do případné zpětné platby. Záleží, jak budou srážky velké, ale lze očekávat, že zde na naše náklady klientům finanční prostředky vrátíme. S dopravou bude situace podobná.“

Zásadní problém nastává pro ty, kteří si zakoupili letecký zájezd (nejbližším letištěm je Bologna). Letecké společnosti peníze kvůli záplavám vracet nemají. „Někteří fanoušci u nás kupují jen vstupenky a na místo se dopravují na vlastní pěst letecky. Pokud nemají pojištění, pravděpodobně se peněz nedočkají. Stejně tak ti, kteří si ubytování hledali sami přes různé webové portály. Už se nám pár z nich ozvalo a těm bohužel nemůžeme pomoci, pravidla například Bookingu jsou jasně daná,“ vysvětluje Blüml.

Ani peněz od cestovních kanceláří se však zatím klienti nedočkají. Ačkoliv pořadatel závodu, tedy šéfové okruhu v Imole, vydali prohlášení o zrušení závodu, vedení seriálu Grand Prix zatím nerozhodlo, zdali bude závod odpískán definitivně, nebo přeložen na jiný termín. V úvahu připadají volný termín 10. září po Velké ceně Itálie v Monze, nebo rok 2026. Imola má totiž smlouvu s americkým majitelem komerčních práv, společností Liberty Media, do roku 2025, byla by jí tedy o rok automaticky o rok prodloužena.

Peníze za vstupenky mají fanoušci podle oficiálního prohlášení pořadatele dostat zpět, pokud je nebudou chtít využít na případný náhradní termín. Ale ani to není tak snadné. „To platí pro ty, kteří si je koupili přímo u promotéra, u italské společnosti, která v zastoupení promotéra prodává vstupenky pro Monzu a Imolu. Ta vydala zmiňované prohlášení. Další várka vstupenek je poskytována cestovním agenturám po celém světě a pro ty to neplatí. Například my nakupujeme od rakouské agentury a zatím čekáme na její vyjádření, jak se k celé situaci postaví. Nemůžeme lidem vracet peníze za vstupenky, když je sami nedostaneme. V podmínkách kupní smlouvy každý jasně má, že pokud dojde k přeložení závodu, vstupenky zůstávají v platnosti. A to je stále ve hře.“

Původně se řešila varianta přeložení závodu na začátek srpna, která však kvůli situaci na místě po záplavách nebyla schválena. „To by byla nejen pro nás nejhorší možnost,“ říká Blüml. „V regionu Emilia Romagna jsou všechny ubytovací kapacity na srpen vyprodané, je to prázdninová oblast, a my se standardně ubytováváme v Rimini. Najednou by tady bylo 150 tisíc lidí se vstupenkami na Grand Prix, kteří nemají kde přespat.“

Místo Imoly výlet do Frankfurtu

Záplavy v Itálii a následné zrušení závodu formule 1 nadělaly komplikace i Jiřímu Křenkovi, který je oficiálním fotografem stáje Mercedes a cestuje na všechny Velké ceny. Do Boloně měl odlétat ve středu ráno z Prahy přímým letem, nakonec však z toho byl jen den strávený v německém Frankfurtu.

„Už jsem seděl v letadle, když nahlásili poruchu a vyhnali nás zpátky do haly. Nabídli mi jiný let přes Frankfurt. Hned po přistání mi pípla esemeska, že závod byl zrušený, takže jsem si šel koupit lístek zpátky do Prahy. Bohužel tam zrovna jsou uzavřené některé runwaye a části letiště, takže všechny lety mají zpoždění a na vše se hrozně dlouho čeká. U přepážek byla tříhodinová fronta,“ popisuje Křenek.

Letadlo v půl páté mu kvůli frontám odletělo a domů se dostal až po půlnoci. Finanční ztráta pro něj nebude naštěstí velká. „Ta krátká eskapáda mě stála přibližně 500 eur, což považuji za úspěch,“ usmívá se. „Mnohem hůř dopadl Vláďa Rys (český fotograf stáje Red Bull), který přiletěl ve středu ráno a snažil se dostat autem na okruh, což se mu kvůli ucpaným dálnicím nepovedlo a nakonec se musel vrátit do Boloni, odkud zase odletěl domů.“

Kalendář formule 1 kvůli záplavám v regionu Emilia-Romagna bude tak s největší pravděpodobností mít letos „pouze“ 22 velkých cen, ačkoliv jich ještě před lednovým zrušením Velké ceny Číny mělo být 24. Stejně jako v sezoně 2022 tak rekordní počet závodů nepadne. Ten se dá čekat až v sezoně 2024. Pokud opět nezasáhne vyšší moc.