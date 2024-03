Europoslanci řeší nedostatek řidičů náklaďáků, chtějí za volant teenagery

Pro začínající řidiče na druhé straně počítají s přísnějšími tresty za nebezpečnou jízdu a nulovou tolerancí alkoholu a návykových látek.

Konečnou podobu pravidel by po vyjednávání se zástupci členských států měl schválit až nový parlament zvolený v červnu.

Evropská komise navrhla zavedení digitálního řidičského průkazu, který by byl platný v celé EU, loni v březnu. Digitalizace by podle unijní exekutivy měla usnadnit mimo jiné například blokaci řidičského průkazu při spáchání závažného dopravního přestupku, za který hrozí ztráta řidičského oprávnění. To v současnosti není ve všech zemích EU možné.

Digitální řidičský průkaz by mělo být jednodušší předložit u dopravní kontroly, ale také ho obnovit či vyměnit, protože všechno bude online. V Česku se již řidiči mohou od letošního roku prokazovat řidičákem v mobilu v aplikaci nazvané e-Dokladovka. Ta by měla být v budoucnu kompatibilní s evropským dokladem.

Nová pravidla ve středu podpořilo 339 europoslanců, proti hlasovalo 240. Kromě digitalizace dostala zelenou i nová doba platnosti průkazů. Ta by se měla sjednotit na 15 let u osobních aut a motocyklů. V současnosti je to v Česku a některých dalších unijních zemích pouze deset let.

Europoslanci chtějí také dát možnost řídit pod dohledem mladým lidem od 17 let. Všichni noví řidiči budou podle návrhu schváleného EP po dobu dvou let podléhat přísnějším pravidlům například z hlediska alkoholu. Zatímco v Česku je tolerance nulová pro všechny, řada zemí určitou hladinu v krvi povoluje, což má být pro začátečníky přísnější.

Vzhledem k nedostatku profesionálních řidičů chtějí europoslanci umožnit lidem již od 18 let řídit nákladní auto či minibus s kapacitou až 16 cestujících.

Naproti tomu nesouhlasili s návrhem komise, aby se zkrátila doba platnosti řidičských průkazů u seniorů, což by je podle zákonodárců diskriminovalo a mohlo omezit možnosti jejich pohybu.

„Poslanci chtějí, aby vlády EU udělaly více pro zvýšení povědomí veřejnosti o duševních a fyzických příznacích, které mohou člověka při řízení ohrozit,“ uvádí deník la Repubblica. „Evropský parlament dále doufá, že řidiči jsou lépe připraveni na skutečné jízdní situace a jsou si vědomi rizik, zejména pro zranitelné účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, děti, cyklisté a řidiči elektrických skútrů.“

Z tohoto důvodu je podle italského deníku v textu také obsažen požadavek zahrnout do zkoušek pro získání oprávnění: jízdu na sněhu nebo kluzkém terénu, bezpečné používání telefonu za jízdy, mrtvý úhel, asistenční systémy a bezpečnost otevírání dveří vozidla.

Teenageři za volant náklaďáku

Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) ovšem návrh europarlamentu ostře odsoudila. „Současný doporučený minimální věk pro tuto kategorii vozidel v EU je 21 let, ačkoli několik zemí povoluje 18letým za určitých podmínek řídit těžká nákladní vozidla. Výzkum Německé asociace pojišťoven (GDV) ukazuje, že řidiči těžkých nákladních vozidel ve věku 18–20 let způsobili mnohem vyšší podíl nehod s následkem zranění než starší věkové skupiny řidičů těžkých nákladních vozidel,“ uvádí v oficiálním prohlášení.

Parlament také podpořil koncepci, která umožní šestnáctiletým řídit auta s omezenou rychlostí, včetně velkých SUV, pokud jsou vybavena omezovačem rychlosti.

„To, že tisíce dalších teenagerů řídí nákladní automobily a auta, je urážkou všeho, co víme o rizicích bezpečnosti silničního provozu. Potřebujeme-li více řidičů nákladních vozidel, pak je odpovědí výrazně zlepšit pracovní podmínky v tomto sektoru, nikoli přihlásit do tohoto úkolu školní děti,“ komentuje Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC. „Pokud Evropa věří v udržitelnou mobilitu, pak dovolit nejbohatším rodičům kupovat speciálně upravená auta pro své děti je nespravedlivé, nezdravé a nebezpečné. Měli bychom povzbuzovat mladé lidi, aby cestovali chůzí, jízdou na kole a veřejnou dopravou, a neohrožovali životy svých vrstevníků v SUV. Doufáme, že členské státy pochopí smysl a odmítnou tyto myšlenky.“