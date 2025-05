Konečné hlasování o návrhu bude následovat ve čtvrtek 8. května. Část europoslanců, včetně českých, se hodlá ještě pokusit prosadit prodloužení zmíněného období ze tří na pět let.

Úternímu hlasování o zrychlené proceduře přijímání návrhu předcházela krátká debata, ve které jednoznačně převažovaly hlasy na podporu návrhu komise jako druhé šanci pro evropský automobilový průmysl. Ten zaměstnává zhruba 13 milionů lidí a vytváří 14 procent hrubého domácího produktu (HDP) v Evropské unii, připomněl jménem nejsilnějšího poslaneckého klubu evropských lidovců první řečník Jens Gieseke (CDU).

„Mnoho výrobců v letošním roce nedosáhne cílů, a tak jim hrozí pokuty, což by bylo fatální,“ varoval. Zdůraznil přitom, že smyslem návrhu je dosáhnout situace, v níž je vítězem každý, včetně klimatu i automobilek.

K hlasování pro návrh vyzval i jménem socialistů Mohammed Chahim. „Evropské automobilky to musejí vnímat jako poslední varování, aby se zaměřily na cenově dostupné elektromobily, anebo budou muset vyklidit trh,“ varoval.

„Srazili jste náš automobilový průmysl na kolena a vyklidili pole čínským automobilkám. Je to naprosté selhání,“ vyčetl Unii Jordan Bardella, pokládaný za možného kandidáta krajně pravicové francouzské strany Národní sdružení (RN) v příštích prezidentských volbách.

„Problém pokut (za emise) je naprosto nepochopitelný,“ postěžoval si Carlo Fidanza z klubu Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Návrh EK označil za částečný ústupek, byť nedostatečný. „Je potřeba přestat obětovat náš automobilový průmysl čínským elektrárnám!“ apeloval.

Za jasnou známku slabosti evropských automobilek v konkurenceschopnosti za liberály označil návrh komise Gerben-Jan Gerbrandy, který zdůraznil, že „budoucnost je elektrická“. Průmyslu a vládám vyčetl neochotu pustit se podle něj do historické transformace.

„V první polovině zápasu jsme zaspali, v druhém poločase to můžeme dohnat, ale nedaří se dostat na trh malé evropské elektromobily, abychom skórovali. Brzy celý trh ovládne Čína, a to bude ostuda,“ prohlásil Kai Tegethoff za Zelené.

Návrh jako pokus naředit předpisy na ochranu klimatu odsoudil jménem evropské levice Per Clausen. Naopak Siegbert Frank Droese z frakce Evropa suverénních národů o návrhu prohlásil, že ukazuje, jak moc jsou unijní nařízení vzdálena realitě, jsou zbytečná a pletou se do života podnikům i lidem, a tak je potřeba je všechna zrušit.

Za prodloužení zmiňovaného období ze tří na pět let se už dříve zasazovala česká vláda. „Pět let je optimum, pokud nechceme týž problém za tři roky řešit znova,“ řekl českým novinářům Ondřej Krutílek (ODS), podle kterého je záhodno dát automobilkám šanci opět přicházet s auty, která si budou lidé chtít kupovat – a to i proto, že budou za rozumné peníze. „Když se podíváte na investice, na peníze, které automobilky dávají do inovací, tak je to naprosto největší suma v porovnání se všemi (ostatními) sektory. Toto je klíčové, a proto chceme pět let,“ řekl.

Naopak europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) pokládá za nešťastné, že české ministerstvo dopravy vypustilo do světa zprávu, že chce pětileté období, aniž by si pro tuto změnu opatřilo spojence. „Česká republika je v tom sama. Tak se politika v Bruselu nedělá. Je třeba usilovat o většinu,“ řekla českým novinářům.