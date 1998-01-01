Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se na velkou fotogalerii a dozvíte se příběh konkrétních ročníků, ale i to, jak byla vítězná auta úspěšná.
Autor: COTY/AI Gemini
1964: ROVER 2000 (také známý jako P6) odstartoval historii ankety jakožto symbol britského inženýrství, které kladlo nevídaný důraz na pasivní bezpečnost díky své unikátní skeletové konstrukci a standardním kotoučovým brzdám. V hlasování porazil aristokratický Mercedes-Benz 600, jenž byl sice technickým vrcholem světa, ale pro běžný trh příliš nedostupný, a inovativní, leč malý Hillman Imp.
Autor: Rover
Rover 2000 byl poslední „skutečný“ Rover, než firmu pohltil moloch British Leyland a poslal ji do propasti. Design byl čistý, jízda plavná. Jenže dvoulitrový motor měl sílu unaveného poníka. Rover to později vyžehlil osmiválcem od Buicku. Vyrobili jich 320 tisíc, než je v roce 1976 nahradil model SD1.
Autor: Rover
1965: AUSTIN 1800 potvrdil dominanci britské školy využívající koncepci „vše vpředu“ od konstruktéra Aleca Issigonise. Vůz šokoval obrovským vnitřním prostorem, který díky motoru napříč konkuroval mnohem větším vozům, čímž odsunul na druhé místo italské Autobianchi Primula a na třetí americkou ikonu Ford Mustang. Porotci Austin 1800 zvolili pro jeho prostornost a praktičnost. Kvůli neforemnému vzhledu a problémům se spolehlivostí se jich prodalo sotva 40 tisíc ročně místo plánovaných 200 tisíc. Dnes je to rarita pro fajnšmekry, co mají rádi ošklivá káčátka.
Autor: Austin
1966: RENAULT 16 definoval podobu moderního rodinného auta, když jako první velký hatchback nabídl výklopnou zadní stěnu a neuvěřitelně variabilní interiér. Jeho praktičnost vynesla francouzské značce prvenství před luxusním Rolls-Roycem Silver Shadow, což jasně ukázalo, že porota COTY upřednostňuje inovace pro široké masy před exkluzivitou, a třetím Oldsmobilem Toronado.
Autor: Renault
Sir Stirling Moss o Renaultu 16 řekl, že je to nejinteligentnější auto, co kdy viděl. Prodaly se ho dva miliony kusů. Ale jako všechno, co lidé masově používají, i tyhle renaulty zmizely v propadlišti času a koroze.
Autor: Renault
1967: FIAT 124 zvítězil jako ztělesnění racionálního a robustního sedanu, který v souboji o titul porazil dynamické BMW 1600, které tehdy začínalo psát sportovní historii své značky, a technicky vyspělý Jensen FF, jenž sice nabízel pohon 4×4 a systém ABS, ale byl pro trh příliš okrajový.
Autor: Fiat
Fiat 124 se později v licenci vyráběl po celém světě – od Itálie až po sovětské stepi, kde se z něj stala Lada. Ve své době to byl pokrok. Fiat na tomhle receptu vystavěl celé své impérium.
Autor: Fiat
1968: NSU RO 80 se stal jedním z nejodvážnějších vítězů v historii díky svému rotačnímu Wankelovu motoru a aerodynamickému designu, který předběhl dobu o dvě dekády. Přestože později doplatil na svoji nespolehlivost, porota mu dala přednost před usedlejším Fiatem 125 a lidovou Simcou 1100, čímž ocenila technologickou vizi budoucnosti.
Autor: NSU
NSU Ro 80 vypadalo jako auto z budoucnosti, ale motor Wankel měl životnost jepice. Reklamace firmu položily natolik, že skončila v náruči konkurenčního Volkswagenu a sloučena s automobilkou Auto Union. Tak vzniklo Audi, jak ho známe dnes.
Autor: NSU
1969: PEUGEOT 504 uzavřel první dekádu jako symbol nezničitelnosti a elegance z pera studia Pininfarina. Vůz nabízel vynikající jízdní komfort a mechanickou odolnost, díky čemuž v hlasování porazil prestižní šestiválcové BMW 2500/2800 i charismatickou Alfu Romeo 1750, a stal se miláčkem nejen evropských, ale později i afrických cest.
Autor: Peugeot
Peugeot 504 byl v Evropě elegán, ale v Africe dříč, který najezdil milion kilometrů v prachu a vedru. Vyrobilo se jich 3,5 milionu a v Nigérii z linek tyto vozy sjížděly ještě v roce 2006.
Autor: Peugeot
1970: FIAT 128 představil světu recept na konstrukci kompaktního vozu s motorem napříč a pohonem předních kol, který značnou část ze své délky sloužil posádce. Tato technická brilance mu zajistila prvenství před stylovým Autobianchi A112 a praktickým Renaultem 12, přičemž koncepce Fiatu se stala standardem, který většina výrobců používá dodnes.
Autor: Fiat
Fiat 128, který se vyráběl téměř 20 let, posloužil jako základ pro řadu variant včetně velmi oblíbeného kupé. Po zastavení výroby v roce 1985 byl model 128 nahrazen hatchbackem Ritmo.
Autor: Fiat
1971: CITROËN GS přinesl do nižší střední třídy revoluci v podobě hydropneumatického odpružení, čímž nabídl širokému publiku bezkonkurenční komfort. Porazil Volkswagen K70, což byl první pokus německé značky o vodou chlazený motor vpředu, a také svébytné francouzské kupé Citroën SM s motorem Maserati, které bylo pro vítězství příliš specifické.
Autor: Citroën
Po faceliftu v roce 1979 byl Citroën GS přejmenován na GSA, ale bylo to v podstatě stejné auto. Prodeje GS/GSA činily přibližně 2,5 milionu a vyráběl se na různých místech včetně Chile a Zimbabwe. Po 16 letech výroby byl GS nahrazen krabicovým ZX.
Autor: Citroën
1972: FIAT 127 se stal díky své lehkosti, obratnosti a skvělému využití prostoru na minimálním půdorysu králem evropských měst. V souboji o trůn nechal za sebou designově odvážný Renault 15/17 i luxusní Mercedes-Benz 350 SL, čímž potvrdil, že v době nastupujících ekonomických otřesů jsou malá a efektivní auta prioritou.
Autor: Fiat
Fiat 127 byl prodejním úspěchem a během své 12leté kariéry zaznamenal tři omlazující facelifty. Fiat jej v roce 1983 nahradil modelem Uno.
Autor: Fiat
1973: AUDI 80 znamenalo zásadní průlom pro značku se čtyřmi kruhy, když představilo moderní konstrukci s motory OHC a lehkou stavbu karoserie. Audi zvítězilo nad ikonickým Renaultem 5, jehož čas jako legendy měl teprve přijít, a nad technicky vyspělou Alfou Romeo Alfetta, která ale doplatila na vyšší cenu.
Autor: Audi
1974: MERCEDES-BENZ 450 SE (řada W116) získal titul jako uznání pro nejlepší auto světa své doby, které definovalo pasivní bezpečnost při nárazech a jako první sériově nabídlo systém ABS. Stuttgartský sedan porazil mnohem hravější Fiat X1/9 i nastupující japonskou konkurenci v podobě Hondy Civic, čímž ukázalo, že absolutní inženýrská dokonalost má v anketě své místo.
Autor: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz 450 SE: Jediné vítězství třídy S v historii. Rychlý a bezpečný tank s polstrovaným volantem a žebrovanými světly. Ukázka německé nadvlády, která trvá dodnes. O čtyři roky později v něm Mercedes představil první turbodiesel v osobáku.
Autor: Mercedes-Benz
1975: CITROËN CX se stal ikonou futurismu díky své proudnicové karosérii a futuristické palubní desce. V jednom z nejdramatičtějších ročníků porazil první generaci Volkswagenu Golf, což je dodnes vnímáno jako vítězství francouzského komfortu a stylu nad německou racionalitou, přičemž třetí místo obsadilo malé Audi 50.
Autor: Citroën
Evropa zbožňovala Citroën CX pro jeho svérázný design a sametovou jízdu, nicméně konkurence německých rivalů znamenala, že se nikdy neprodával tak dobře, jak by možná měl. Aerodynamický koeficient 0,36 byl tehdy zázrak. Auto vypadalo jako vesmírná loď a stejně se v něm i sedělo. Nicméně za 17 let prodeje se jich prodalo kolem 1,2 milionu.
Autor: Citroën
1976: SIMCA 1307/1308 zvítězila díky své praktičnosti a prostornému interiéru karoserii moderního hatchbacku, který v té době přesně odpovídal potřebám evropských rodin. Svou užitnou hodnotou tato simca odsunula na druhou příčku první generaci BMW řady 3 (E21), která byla sice řidičsky atraktivnější, ale méně univerzální, a na třetí místo šestiválcový Renault 30 TS.
Autor: Simca
Simca 1307/1308, to byl britský design, francouzská technika a peníze od Chrysleru. Jeden z prvních velkých hatchbacků byl tak nespolehlivý, že jich dnes na silnici moc nepotkáte.
Autor: Simca
1977: ROVER 3500 (SD1) šokoval porotu designem inspirovaným italskými supersporty, který ale dokázal spojit s praktičností pětidveřové karoserie a silou motoru V8. Rover zvítězil nad aerodynamicky propracovaným Audi 100 i nad malým Fordem Fiesta, ačkoliv jeho pozdější pověst byla poznamenána kolísavou kvalitou britské výroby.
Autor: Rover 3500
Rover 3500 (SD1) vypadal jako rodinné Ferrari Daytona, ale vyráběli to v Británii v sedmdesátých letech. Což byl problém. Jel skvěle díky motoru V8, ale kvalita byla tragická. Za 10 let se ho prodalo neuspokojivých 300 000 kusů.
Autor: Rover 3500
1978: PORSCHE 928 zůstává dodnes jediným čistokrevným sportovním vozem, který anketu vyhrál, což se mu podařilo díky technologickému náskoku v podobě hliníkového motoru V8 a pasivně řízené zadní nápravě. Tento inženýrský triumf porazil i luxusní BMW řady 7 a americky střižený Ford Granada, čímž Porsche potvrdilo svou roli technologického lídra.
Autor: Porsche
Porsche 928 mělo nahradit legendární 911, což se nikdy nepovedlo. Osmiválec vpředu byl sice skvělý, ale fanoušci chtěli motor vzadu. 928 nakonec přežila až do roku 1995 a bylo vyrobeno asi 61 000 kusů.
Autor: Porsche
1979: CHRYSLER HORIZON vyhrál jako produkt snahy o vytvoření globálního vozu pro Evropu i USA, přičemž vsadil na robustnost, dobrou ochranu při nárazu a solidní komfort. V hlasování tento hatchback porazil designově odvážnější Fiat Ritmo i novou generaci Audi 80. Chrysler Horizon je dalším vítězem, který nepřežil svou dobu. Moderní pohon předních kol bodoval, ale mateřský Chrysler zbankrotoval a musel evropskou divizi prodat Peugeotu. Z Horizonu se stal Talbot a pak upadl v zapomnění.
Autor: Chrysler
1980: LANCIA DELTA získala titul díky kombinaci italského stylu, prémiových materiálů a vynikajících jízdních vlastností v kompaktním balení. Porazila novou generaci Opelu Kadett a komfortní Peugeot 505, čímž potvrdila, že Lancia tehdy patřila k technologické špičce koncernu Fiat, ještě než se stala ikonou světa rallye.
Autor: Lancia
Lancia Delta měla velmi úspěšnou kariéru ve světové rally, šestkrát za sebou vyhrála pohár konstruktérů. Homologační speciál Integrale Evoluzione (neboli Evo) byl představen na autosalonu ve Frankfurtu v roce 1991 a nyní je jedním z nejžádanějších hot-hatchů.
Autor: Lancia
1981: FORD ESCORT (třetí generace) znamenal pro Ford revoluční přechod na pohon předních kol a moderní motory s vačkou v hlavě. Tento masový úspěch vynesl značce prvenství před minimalistickým a geniálním Fiatem Panda a britským Austinem Metro, čímž Escort nastartoval svou éru jako jeden z nejprodávanějších vozů Evropy.
Autor: Ford
Ford Escort se stal hitem a ovládl prodejní žebříčky. Bylo to jednoduché, funkční a masové auto.
Autor: Ford
1982: RENAULT 9 zvítězil díky své neuvěřitelné efektivitě, lehkosti a nízkým provozním nákladům, což byly klíčové parametry v době doznívající energetické krize. Přestože šlo o velmi konzervativní sedan, porazil Opel Asconu i novou generaci Volkswagenu Polo (2. generace), protože byl vnímán jako nejdostupnější moderní rodinná auto.
Autor: Renault
Renault 9 byl auto navržený tak, aby neurazil nikoho na světě. Byl konzervativní, pohodlný a měl pětikvalt. V Turecku se vyrábělo až do roku 2000.
Autor: Renault
1983: AUDI 100 (C3) se stalo milníkem díky své rekordní aerodynamice s koeficientem odporu vzduchu 0,30, která změnila vzhled všech budoucích aut. V přímém souboji vizí porazilo futuristický Ford Sierra, který sice vypadal podobně moderně, ale technicky za Audi zaostával, a luxusní Volvo 760, jež reprezentovalo starou školu hranatých tvarů.
Autor: Audi
Tímhle modelem Audi definitivně vstoupilo do prémiové ligy. Ukázalo, že velké auto s pohonem předních kol dává smysl. Do roku 1990 se ho prodalo přes milion kusů.
Autor: Audi
1984: FIAT UNO ovládl anketu díky revolučnímu využití vnitřního prostoru na malém půdorysu, za čímž stála vysoká stavba karoserie. Uno v těsném souboji zdolalo krásný Peugeot 205, který se stal miláčkem publika, i druhou generaci Volkswagenu Golf, jež byla sice kvalitní, ale méně inovativní.
Autor: Fiat
Fiat Uno byl Giugiarův mistrovský kousek. Jediný stěrač, nízká váha (711 kg!) a skvělá spotřeba. Fiat potvrdil, že malá auta prostě umí. Po celém světě jich vzniklo skoro 9 milionů.
Autor: Fiat
1985: OPEL KADETT (generace E) získal prvenství díky své propracované aerodynamice s přezdívkou „kapka“, která mu zajišťovala nízkou spotřebu a vysokou maximální rychlost i se slabšími motory. Porazil luxusní Renault 25 i italskou Lancii Thema, čímž Opel potvrdil, že dokáže postavit technologicky vyspělé auto pro miliony lidí.
Autor: Opel
Opel Kadett se nabízel v řadě verzí, od třídveřáku po kombík. Položil základy pro korejský Daewoo Racer a stal se jedním z nejúspěšnějších aut koncernu GM.
Autor: Daewoo
1986: FORD SCORPIO zvítězil jako průkopník bezpečnosti, protože jako první vůz na světě nabídl protiblokovací systém ABS standardně ve všech svých verzích. Tento odvážný krok Fordu stačil k tomu, aby odsunul na druhé místo stylovou Lancii Y10 a na třetí špičkový Mercedes-Benz 200/300 (W124), jenž byl sice mechanicky lepší, ale mnohem dražší.
Autor: Ford
První generace Fordu Scorpio byla hit, druhá (ta s vykulenýma očima) byla pro změnu takový designový průšvih, že Ford segment velkých sedanů v Evropě raději opustil.
Autor: Ford
1987: OPEL OMEGA potvrdil dominanci značky v oblasti aerodynamiky a podvozkové techniky, když nabídl velký prostor a jízdní vlastnosti na úrovni sportovních sedanů. Omega zvítězila nad novým Audi 80, které sázelo na plně pozinkovanou karoserii, i nad technologií nabitým BMW řady 7 (E32), a stala se králem manažerských vozů té doby.
Autor: Opel
Opel Omega s palubním počítačem a klimatizovanou schránkou rozhodně zaujala. Vrcholem byl šílený Lotus Omega, který jel 285 km/h a děsil tehdejší policii i politiky. Dnes je to ceněný sběratelský kousek.
Autor: Opel
1988: PEUGEOT 405 se stal suverénním vítězem s jedním z nejvyšších bodových zisků v historii díky svému brilantnímu podvozku a nadčasovému designu od Pininfariny. V hlasování naprosto deklasoval lehký Citroën AX i japonské kupé Hondu Prelude, která sice nabízelo řízení všech kol, ale nedokázala se vyrovnat všestrannosti francouzského sedanu.
Autor: Peugeot
Peugeot 405 se řídil tak dobře, že vymetl veškerou konkurenci. Donedávna se vyráběl v Íránu. V Evropě jich jezdily miliony, proslavila je i reklama s vybuchujícím kukuřičným polem a hudbou z Top Gunu.
Autor: Peugeot
1989: FIAT TIPO uzavřel osmdesátá léta jako symbol technologického skoku díky plně pozinkované karoserii, která vyřešila dřívější problémy se rzí, ale i modernímu interiéru. Tipo porazilo nový Opel Vectra i Volkswagen Passat, přičemž porota ocenila především jeho prostornost a progresivní konstrukci.
Autor: Fiat
Fiat Tipo v Evropě vydržel ve výrobě až do roku 1995 a stal se jedním z mála modelů, který v Brazílii překonal nesmírně populární Volkswagen Gol.
Autor: Fiat
1990: CITROËN XM navázal na odkaz modelu CX a přinesl elektronicky řízený hydropneumatický podvozek Hydractive, který dokázal měnit charakteristiku tlumení ve zlomku sekundy. Tento technologický skvost porazil i takové legendy jako Mercedes-Benz SL (R129) či novou Ford Fiestu, čímž Citroën naposledy ovládl nejvyšší kategorii luxusních aut.
Autor: Citroën
Citroën XM nikdy nedosáhl očekávaného ročního odbytu 160 000 aut ročně na evropském trhu – částečně díky globální recesi – ačkoliv problémy s elektronikou sužovaly jeho spolehlivost a narušovaly image vozu. Během 10 let ho bylo vyrobeno celkem jen 333 775 kusů.
Autor: Citroën
1991: RENAULT CLIO uspěl jako ideální nástupce legendární „pětky“, přičemž do segmentu malých vozů přinesl komfort a odhlučnění typické pro mnohem větší auta. Clio zvítězilo nad prvním vážným japonským konkurentem vyráběným v Evropě, Nissanem Primera, a nad aerodynamickým kupé Opel Calibra, čímž nastartovalo svou dlouhou kariéru prodejního hitu.
Autor: Renault
Renault Clio bylo malé, zábavné auto a vypadalo luxusněji než předchozí Renault 5. Verze Williams se 145 koňmi je dnes svatým grálem mezi hot-hatchi.
Autor: Peter Singhof/Artcurial Motorcars
1992: VOLKSWAGEN GOLF III získal pro tuto modelovou řadu historicky první titul, a to především díky obrovskému pokroku v pasivní bezpečnosti a robustnosti konstrukce. Golf v souboji o první příčku odsunul nový Opel Astra i technicky zajímavý Citroën ZX, protože byl na tehdejším automobilovém trhu vnímán jako nejkomplexnější produkt.
Autor: Volkswagen
Volkswagen Golf přinesl diesel TDI, který naučil Evropu tankovat naftu, a motor VR6, který z malého auta udělal raketu. Kvalita sice nebyla tak neprůstřelná jako u 2. generace, ale na titul to stačilo. Třetí generace golfu měla také svůj slušný podíl na svolávacích akcích, než ji v roce 1998 nahradila kvalitnější 4. generace.
Autor: Volkswagen
1993: NISSAN MICRA se postaral o historický milník, když se stal prvním japonským vozem, který v evropské anketě zvítězil, a to díky své spolehlivosti, obratnosti a moderním šestnáctiventilovým motorům. Micra porazila lidový Fiat Cinquecento i luxusní Renault Safrane, čímž definitivně potvrdila, že asijské značky jsou pro Evropu plnohodnotnou konkurencí.
Autor: Nissan
Nissan Micra bylo roztomilé, spolehlivé auto, s bohatou výbavou (ABS, centrál). Vyrábělo se v Británii a nebýt koroze zadních podběhů, jezdily by jich tu dodnes miliony.
Autor: Nissan
1994: FORD MONDEO zvítězil jako výsledek miliardových investic do vývoje „globálního vozu“, který nabídl špičkové jízdní vlastnosti a tehdy nebývalou úroveň standardní bezpečnosti. V souboji o titul nechal za sebou elegantní Citroën Xantia i nový Mercedes-Benz třídy C, čímž Ford po letech opět ovládl střední třídu.
Autor: Ford
Ford Mondeo nahradil model Sierra a přinesl jízdní vlastnosti, které konkurence jen tiše záviděla. Vyhřívané čelní sklo a airbagy v základu z něj udělaly miláčka flotilových manažerů.
Autor: Ford
1995: FIAT PUNTO triumfoval díky svému svěžímu italskému designu se svislými zadními světly a vnitřnímu prostoru, který v segmentu malých aut neměl obdoby. Punto zvítězilo nad novou generací Volkswagenu Polo a Opelem Omega, protože dokázalo nabídnout nejvíce emocí a užitné hodnoty za dostupnou cenu.
Autor: Italdesign
Fiat Punto mělo krásný design od Giugiara, hodně místa a skvělou cenu. Punto se ukázalo jako překvapivě odolné auto a v Itálii ho miloval úplně každý. Ve žluté barvě s motorem GT to byl sen každého mladého řidiče.
Autor: Fiat
1996: FIATY BRAVO/BRAVA potvrdily italskou nadvládu poloviny devadesátých let díky unikátní strategii dvou odlišných karoserií pro jeden model – sportovní třídveřové Bravo a usedlejší pětidveřovou Bravu. Tato invence stačila na poražení skvělého Peugeotu 406 i tehdy zbrusu nového Audi A4, které začínalo psát prémiovou historii značky
Autor: Fiat
Fiat v případě modelů Bravo/Brava riskl dvě karoserie s různým charakterem – sportovní třídveřák a komfortní pětidveřák, a vyplatilo se to. Design byl na svou dobu odvážný a titul zůstal v Turíně druhý rok po sobě.
Autor: Fiat
1997: RENAULT MÉGANE SCÉNIC způsobil revoluci na evropském trhu, když jako první představil koncepci kompaktního MPV pro rodiny, které chtěly variabilitu na malém prostoru. Scénic zvítězil nad hravým Fordem Ka i novým Volkswagenem Passat (B5), protože přinesl zcela nový pohled na to, jak může vypadat moderní rodinné auto.
Autor: Renault
Renault čekal, že prodá pár stovek kusů Méganu Scénic denně, nakonec jich chrlili 2 500. Praktičnost vyhrála nad stylem a Scénic změnil podobu evropských sídlišť. Po faceliftu v roce 1999 byl model přejmenován na Scénic. Podivná verze RX4 s pohonem všech čtyř kol byla ve své době lehce zesměšňována, ale poněkud předběhla dobu.
Autor: Renault
1998: ALFA ROMEO 156 vyhrála srdce poroty i veřejnosti svým úchvatným designem a skvostnými motory, které vrátily Alfu na vrchol. V hlasování porazila čtvrtou generaci Volkswagenu Golf, která sice nastavila nové standardy kvality interiéru, ale chyběly jí emoce italského vítěze. Třetí skončilo Audi A6.
Autor: Alfa Romeo
Alfa Romeo 156 byla nádhera od Waltera de Silvy. Měla skryté kliky zadních dveří a motor V8, co zpíval. 156 se řídila jako sen, ale trpěla na italské vrtochy – elektriku a korozi. Vyrobilo se jich 680 tisíc a každá z nich byla krásná.
Autor: Alfa Romeo
1999: FORD FOCUS uzavřel století jako jeden z nejvýznamnějších vítězů vůbec, když díky víceprvkové zadní nápravě nabídl jízdní vlastnosti, kterým konkurence v této třídě nestačila dalších deset let. S designem „New Edge“ porazil novou Astru i populární Peugeot 206 a stal se měřítkem pro všechny kompaktní vozy budoucnosti.
Autor: Ford
Ford Focus se stal skutečným hitem. Design „New Edge“ byl ohromující a revoluční zadní náprava Control Blade zajišťovala, že se auto řídilo tak dobře, že všechna ostatní auta v té třídě najednou vypadala jako žebřiňáky. Fordu opět vrátil sebevědomí.
Autor: Ford
2000: TOYOTA YARIS vstoupila do nového tisíciletí jako vítěz díky své japonské vynalézavosti, posuvným zadním sedadlům a digitálnímu přístrojovému štítu. Yaris porazil kontroverzní, leč geniální Fiat Multipla i první generaci Opelu Zafira, čímž Toyota potvrdila, že dokáže postavit nejlepší městské auto pro moderní dobu.
Autor: Toyota
První Toyota Yaris byla chytře postavená pro Evropu. Nápaditý design i provedení kabiny ukázala, že i malé japonské auto může mít charakter a vtip. Kupující byli ohromeni jeho spolehlivostí a v letech 1999 až 2005 se v Evropě prodalo téměř 1,4 milionu exemplářů.
Autor: Toyota
2001: ALFA ROMEO 147 navázala na úspěch větší „stopadesátšestky“ a přinesla prémiový charakter a sportovní jízdní vlastnosti do třídy kompaktů. V těsném hlasování zdolala technicky precizní nový Ford Mondeo i druhou generaci Toyoty Prius, což ukázalo, že evropská porota stále upřednostňuje charakter a radost z jízdy.
Autor: Alfa Romeo
Alfa Romeo 147 zvítězila nad Fordem Mondeo třetí generace o pouhý jediný bod. Získala chválu za svůj styl – napsaný kapelou Wolfgang Egger – a byl druhým vítězstvím Alfy za čtyři roky. Porotcům se líbily jeho naftové motory JTD a dychtivé zážehové motory Twin Spark, jeho kvalitní interiér a slušná ovladatelnost. Jak se později ukázalo, tak spolehlivost nebyla zrovna jeho silnou stránkou.
Autor: Alfa Romeo
2002: PEUGEOT 307 zvítězil díky své architektuře s vysokou střechou, která přinesla do nižší střední třídy vzdušnost a výhled typický pro vozy MPV. Porazil technologicky vyspělý Renault Laguna s bezklíčovým startováním i ambiciózní Fiat Stilo, a stal se symbolem nové éry prostorných hatchbacků.
Autor: Peugeot
Porota ocenila Peugeot 307 za jeho účinný nový vznětový motor 2.0 HDi, působivé funkce interiéru a pokročilou bezpečnostní výbavu včetně stabilizačního systému ESP. Byl také za rozumnou cenu a všechny verze byly dobře vybavené. Vzniklo také mnoho různých variant, včetně sedmimístného kombi/MPV a také dvoudveřový kupé-kabriolet s plechovou skládací střechou.
Autor: Peugeot
2003: RENAULT MÉGANE šokoval svým nekonvenčním designem useknuté zádě, ale vyhrál především díky nejvyšší úrovni pasivní bezpečnosti (5 hvězd Euro NCAP) a inovativní výbavě. Porazil řidičsky skvělou Mazdu 6 i stylový Citroën C3, čímž Renault potvrdil svou roli lídra v ochraně posádky.
Autor: Renault
Design Renault Mégane druhé generace byl inspirován odvážným novým designovým jazykem Patricka Le Quémenta. Auto navíc byl výkladní skříní inovací Renaultu, jako byla klíčová karta, startovací tlačítko a panoramatické střešní okno.
Autor: Renault
2004: FIAT PANDA uspěl jako upřímné a funkční malé auto, které za nízkou cenu nabídlo překvapivou praktičnost a schopnost prodrat se úzkými uličkami. Panda v hlasování zdolala novou Mazdu 3 i pátou generaci Volkswagenu Golf, protože porota ocenila návrat k základním hodnotám dostupného motorismu.
Autor: Fiat
Panda s kódovým označením „Gingo“ měla převzít svůj název projektu, než se ozval Renault, že zní příliš podobně jako jméno jejího modelu Twingo. Všestranný fiat měl obdivovatele po celém světě. Natolik, že Italové úspěšně žalovali čínského výrobce Great Wall za design jeho modelu Peri jako prakticky totožný s Pandou.
Autor: Fiat
2005: TOYOTA PRIUS (druhé generace) se stala milníkem, když poprvé přinesla hybridní pohon do širšího povědomí jako spolehlivou a funkční technologii pro běžného uživatele. Prius porazil inovativní Citroën C4 i druhou generaci Fordu Focus o více než 150 bodů, čímž vyslal jasný signál o budoucím směřování automobilového průmyslu k ekologii.
Autor: Toyota
Technická složitost a úsilí o zajímavý design se vyplatily. Toyota Prius předběhla dobu – hybridní pohon s Atkinsonovým cyklem dnes používá celá řada výrobců kvůli snížení emisí oxidu uhličitého. Prius a jeho další dvě generace se také staly v mnoha evropských velkoměstech velmi oblíbenými jako vozy taxislužeb.
Autor: Toyota
2006: RENAULT CLIO se stal prvním vozem v historii, který získal titul Car of the Year podruhé (se svou třetí generací), a to díky obrovskému skoku v kvalitě materiálů a kultivovanosti jízdy. V souboji o prvenství nechal za sebou manažerský Volkswagen Passat i charismatickou Alfu Romeo 159, čímž se stal etalonem své třídy.
Autor: Renault
Clio následovalo recepturu původního modelu z počátku 90. let. Model z roku 2006 byl tedy opět o něco větší než zbytek své třídy. Podle porotců vytvořil nové měřítko ve své kategorii a oceňovali ho za kvalitu, bezpečnost a pohodlí.
Autor: Renault
2007: FORD S-MAX zvítězil jako první MPV, které se nebálo sportovního charakteru a nabídlo řidiči zážitek srovnatelný s klasickými sedany při zachování rodinné praktičnosti. O dva body porazil novou generaci Opelu Corsa i revoluční Citroën C4 Picasso s panoramatickým oknem, a zaplnil tak novou mezeru na trhu řidičských rodinných vozů.
Autor: Ford
Nové MPV Fordu toho roku získalo více než 57 z 58 členů poroty. S-Max si vysloužil chválu za to, že jde o MPV, které bylo skutečně zábavné řídit. Přestože první generace zestárla, prodávala se tak dobře, že tu druhou začal Ford vyrábět až v roce 2015
Autor: Ford
2008: FIAT 500 ovládl anketu díky vlně nostalgie a geniálnímu retro-designu, který dokázal moderní techniku zabalit do neodolatelného balení. Emoce malého Fiatu převážily nad racionalitou nové Mazdy 2 i nad kvalitami nového Fordu Mondeo, čímž se pětistovka stala módní ikonou své dekády.
Autor: Fiat
2009: OPEL INSIGNIA oslovil porotce svým stylem a celkovou vysokou úrovní. Opel tak vyhrál po dlouhých 22 letech, když Insignia překonala vylepšený a vysoce ceněný Ford Fiesta sedmé generace o pouhý jeden bod. Na třetím místě skončila šestá generace Volkswagenu Golf.
Autor: Opel
Ačkoli byl Fiat 500 považován za čistě italské auto, vyrábělo se v Polsku. Miliontý vůz byl vyroben v roce 2012, o pět let později produkce dosáhla 2 milionů. Následovaly modely Cabrio, elektrické provedení a ostrá verze pod značkou Abarth.
Autor: Fiat
Opel Insignia převzal po celém světě v impériu koncernu General Motors několik identit: Opel Insignia v Evropě, Buick Regal a Chevrolet Vectra v Severní Americe a Holden Insignia a Commodore v Austrálii.
Autor: Opel
2010: VOLKSWAGEN POLO potvrdil dominanci koncernu VW na začátku dekády, když nabídl dospělost, bezpečnost a techniku většího Golfu v menším balení. Polo zvítězilo nad revolučním městským prckem Toyotou iQ i nad novým Opelem Astra, čímž se stalo měřítkem pro všechna moderní malá auta.
Autor: Volkswagen
Ve své páté generaci se VW Polo stalo teprve druhým vítězným vozem značky v historii ocenění. Dvouspojková převodovka DSG spolu s prostorným interiérem mu poskytly náskok před svými konkurenty. Facelift tento model oživil v roce 2014 a tato generace zůstala v prodeji až do konce roku 2017.
Autor: Volkswagen
2011: NISSAN LEAF způsobil senzaci jako historicky první vítězný elektromobil, čímž porota ocenila odvahu uvést na trh masově vyráběný plnohodnotný bateriový vůz. Leaf porazil krásnou Alfu Romeo Giulietta i inovativní Opel Meriva s protisměrnými dveřmi, čímž odstartoval novou kapitolu v dějinách ankety.
Autor: Nissan
Jako první plně elektrický vůz, který získal toto ocenění, vyvolal Nissan Leaf nádech kontroverze. COTY byly kritizovány za to, že udělily Nissanu cenu spíše za to, že je „zelený“, než aby vyrobil nejlepší auto. Sériově vyráběný elektromobil rozhodně předběhl dobu, i když dojezd kolem 117 kilometrů nebyl nic moc.
Autor: Nissan
2012: OPEL AMPERA (spolu se sourozencem Chevrolet Volt) zvítězil jako chytré řešení pro přechodnou dobu, nabízející elektrický pohon s benzinovým generátorem, který odstranil strach z vybití baterie. Porazil městský Volkswagen Up! i novou generaci Fordu Focus, a stal se symbolem technologického vizionářství koncernu GM.
Autor: Motor
Koncern General Motors reagoval na obavy týkající se použitelnosti Nissanu Leaf a spojila auto na baterie se spalovacím motorem, aby odstranila obavy z dojezdu. Opel se vyhnul použití termínu „hybrid“ a místo toho amperu nazval elektrickým vozidlem s „benzínovým motorem prodlužujícím dojezd“ a leckde se mu podařilo získat vládní granty.
Autor: Michal Šafránek, iDNES.cz
2013: VOLKSWAGEN GOLF VII triumfoval díky nové modulární platformě MQB, která umožnila snížit hmotnost o 100 kg a integrovat nejmodernější asistenční systémy. Golf porazil emotivní sportovní dvojici Toyota GT86/Subaru BRZ i bezpečné Volvo V40, a potvrdil svou pozici absolutního krále evropského trhu.
Autor: Volkswagen
Každá generace nejprodávanějšího modelu Volkswagenu skončila za posledních 38 let v první trojici ankety COTY. I sedmá generace VW Golfu následovala tento trend, když utekl s cenou za rok 2013 a získal více než dvojnásobek bodů udělovaných Toyotě GT86/Subaru BRZ na druhém místě.
Autor: Volkswagen
2014: PEUGEOT 308 znamenal pro francouzskou značku návrat na vrchol díky radikálnímu minimalismu v interiéru (i-Cockpit), výraznému odlehčení a elegantnímu designu. Peugeot v hlasování zdolal technologické futuristy v podobě BMW i3 a Tesly Model S, protože nabídl nejpokročilejší techniku v balení dostupném pro běžné zákazníky.
Autor: © Automobiles Peugeot
Zcela nová generace Peugeotu 308 byla čtvrtým vítězem ankety pro tuto francouzskou značku a dalším po 12 letech. Přeměna stylu a zdokonalení Peugeotu v tomto roce pomohly postavit nový hatchback zpět do souladu se svými konkurenty, jako je Golf, poté, co zaostával za více než deset let.
Autor: © Automobiles Peugeot
2015: VOLKSWAGEN PASSAT (B8) získal titul jako uznání pro manažerský etalon, který přinesl do střední třídy digitální přístrojový štít a nejmodernější technologie. Passat porazil originální Citroën C4 Cactus, který sázel na jednoduchost a vzduchové kapsle Airbump, i prémiový Mercedes-Benz třídy C, a stal se symbolem racionality.
Autor: Volkswagen
Passat osmé generace byl chválen také za své pohonné jednotky, zejména za špičkový bi-turbodiesel 2.0 TDCI s výkonem 237 koní. Vyznačoval se také zcela novou sedmistupňovou převodovkou DSG.
Autor: Volkswagen
2016: OPEL ASTRA zvítězil díky dramatickému snížení hmotnosti, skvělým ergonomickým sedadlům a především zásluhou zavedení pokročilých LED Matrix světlometů do této třídy. Astra v souboji porazila luxusní SUV Volvo XC90 i hravou Mazdu MX-5.
Autor: Opel
Oproti předchozí generaci astra zásluhou nové platformy D2XX zhubla až 200 kg. I přes o něco kratší rozvor poskytl nový model více prostoru a příjemnější kabinu.
Autor: Opel
2017: PEUGEOT 3008 se stal historicky prvním SUV, které v anketě zvítězilo, a to díky svému odvážnému designu a revolučnímu pojetí interiéru, který působil jako z jiného světa. V hlasování porazil řidičsky brilantní Alfu Romeo Giulia i technologicky vyspělý Mercedes-Benz třídy E, čímž definitivně potvrdil nadvládu kategorie SUV na trhu.
Autor: Michal Šafránek, iDNES.cz
Poptávka po kompaktních SUV a crossoverech dosáhla v tomto období nových výšin, Peugeot si tedy vybral ideální čas pro uvedení jednoho ze svých nejlepších vozů desetiletí.
Autor: Michal Šafránek, iDNES.cz
2018: VOLVO XC40 uspělo jako zástupce nové éry švédské značky, nabízející vysokou míru bezpečnosti, moderní styl v kompaktním balení. Volvo zvítězilo nad novou generací Seatu Ibiza i nad technologicky vyspělým BMW řady 5, čímž potvrdilo svou rostoucí popularitu v segmentu prémiových crossoverů.
Autor: Volvo
Nejmenší SUV od Volva v sobě zahrnovalo styl a pohodlí, díky kterým jsou nové XC90 a XC60 tak oblíbené, v kompaktnější a ovladatelnější velikosti.
Autor: Volvo
2019: JAGUAR I-PACE uzavřel dekádu jako první vítězné elektrické SUV, které dokázalo spojit místní nulové emise s dynamikou a charakterem sportovního vozu. V nejtěsnějším souboji historie, kdy měl shodný počet bodů jako puristické kupé Alpine A110, zvítězil díky vyššímu počtu dílčích vítězství u jednotlivých porotců, zatímco třetí skončila Kia Ceed.
Autor: Jaguar
Jaguar I-Pace je v automobilovém světě vnímán jako rozporuplný úspěch. Na jednu stranu šlo o revoluční model, který posbíral rekordní množství ocenění, na stranu druhou se mu nepodařilo dosáhnout masových prodejních čísel a postupem času začal technologicky zaostávat. Celosvětově se prodalo jen přes 60 000 kusů.
Autor: Jaguar
2020: PEUGEOT 208 získal titul díky své filozofii široké nabídky motorů, kdy nabídl benzinový, naftový i čistě elektrický pohon. Svým odvážným vzhledem a digitálním interiérem porazil i takové technologické giganty, jako jsou Tesla Model 3 a Porsche Taycan.
Autor: Peugeot
Peugeot potvrdil svou dominanci v segmentu malých vozů. Největším úspěchem modelu 208 bylo přerušení čtrnáctileté dominance Volkswagenu Golf. V roce 2022 se Peugeot 208 stal nejprodávanějším vozem v Evropě. Bylo to poprvé od roku 2007 (kdy kraloval model 207), co se Peugeot dostal na samotný vrchol celoevropského trhu.
Autor: Peugeot
2021: TOYOTA YARIS triumfovala se svou čtvrtou generací, která se stala etalonem efektivity díky špičkovému hybridnímu systému schopnému jezdit ve městě z velké části na elektřinu. Yaris porazil elektrický Fiat 500e i dravou Cupru Formentor, a ukázal, že rozumný a úsporný hybrid je pro Evropu stále klíčovým řešením.
Autor: Roman Švidrnoch, MF DNES
Je to podruhé, co Toyota Yaris dominovala, první generace byla vyhlášena Autem roku v Evropě v roce 2000. Skvělý hybridní pohon, bezpečnost a verze GR jako „třešnička“ pro nadšence.
Autor: Roman Švidrnoch, MF DNES
2022: KIA EV6 se stala prvním jihokorejským vítězem v historii, když ohromila porotu ultrarychlým 800V nabíjením, futuristickým designem a schopností napájet externí spotřebiče (V2L). Kia v hlasování zdolala elektrický Renault Mégane E-Tech i koncernového sourozence Hyundai Ioniq 5, čímž definitivně vstoupila mezi
Autor: Kia
Kia EV6 byla mimořádně úspěšná v redefinici značky. Ukázala, že Kia umí vyrobit auto, které je technicky vyspělejší než německá konkurence. I když prodeje v posledním roce (2025) mírně zpomalily kvůli nasycení trhu, model zůstává jedním z nejlepších elektromobilů, které si dnes lze koupit.
Autor: Kia
2023: JEEP AVENGER uspěl jako první model značky navržený speciálně pro evropské potřeby, nabízející kompaktní rozměry, stylový vzhled a moderní elektrický pohon (později i spalovací verze). Avenger zvítězil nad ikonickým Volkswagenem ID. Buzz a japonským Nissanem Ariya, protože byl vnímán jako nejdostupnější a nejpraktičtější moderní crossover. Jeep Avenger lze označit za zásadní komerční triumf značky, který této značce otevřel dveře k evropskému masovému trhu.
Autor: Jeep
2024: RENAULT SCENIC E-TECH zvítězil díky úspěšné transformaci z MPV na rodinné elektrické SUV, které nabízí rekordní dojezd ve své třídě a široké využití recyklovaných materiálů. V souboji o první příčku porazil BMW řady 5 (G60) i novou generaci Peugeotu 3008, čímž se stal novým měřítkem pro udržitelné rodinné cestování.
Autor: Renault
2025: RENAULT 5 E-TECH (včetně jeho sesterské verze Alpine A290) se stal vítězem díky návratu legendárního retro-designu, který spojil s hravým podvozkem a cenou, jež má učinit elektromobilitu dostupnou pro širokou veřejnost. Renault v hlasování porazil praktickou Kiu EV3 i dostupný Citroën C3/ë-C3 i, čímž potvrdil, že do moderního automobilového světa se opět vrací emoce.
Autor: Renault
2026: MERCEDES-BENZ CLA zvítězil se stobodovým náskokem před Škodou Elroq. Je to první vítězství Mercedesu po dlouhých 52 letech. Porota ocenila především novou platformu MMA a systém MB.OS. V elektrické verzi s EQ technologií ujede CLA přes 750 km (WLTP). Pro Škodu je druhé místo přesto historický úspěch, když těsně třetí skončila elektrická Kia EV4.
Autor: Mercedes Benz
