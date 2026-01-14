Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964

Vladimír Löbl
aktualizováno  12:30
Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se na velkou fotogalerii a dozvíte se příběh konkrétních ročníků, ale i to, jak byla vítězná auta úspěšná.
Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce... 1964: ROVER 2000 (také známý jako P6) odstartoval historii ankety jakožto... Rover 2000 byl poslední „skutečný“ Rover, než firmu pohltil moloch British... 1965: AUSTIN 1800 potvrdil dominanci britské školy využívající koncepci „vše... 1966: RENAULT 16 definoval podobu moderního rodinného auta, když jako první... Sir Stirling Moss o Renaultu 16 řekl, že je to nejinteligentnější auto, co kdy... 1967: FIAT 124 zvítězil jako ztělesnění racionálního a robustního sedanu, který... Fiat 124 se později v licenci vyráběl po celém světě – od Itálie až po sovětské... 1968: NSU RO 80 se stal jedním z nejodvážnějších vítězů v historii díky svému... NSU Ro 80 vypadalo jako auto z budoucnosti, ale motor Wankel měl životnost... Peugeot 504 Peugeot 504 byl v Evropě elegán, ale v Africe dříč, který najezdil milion...

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Silnici v Japonských Alpách každý rok dobývají zpod dvaceti metrů sněhu

Chůze mezi sněhovými stěnami je povolena pouze v přesně vymezeném úseku....

Hlavním přínosem otevření transalpínské scénické cesty Tatejama Kurobe nebylo ani tak spojení prefektur Nagano a Tojama nebo podpora cestovního ruchu. Díky vysokohorské silnici tu japonští inženýři...

Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě

Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.

Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...

Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy

Mercedes Benz 300SL

Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...

14. ledna 2026,  aktualizováno  12:30

