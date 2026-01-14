|
Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964
Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu
Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají jako omalovánky pro pamětníky. Jsou na nich předpotopní auta, obstarožní motocykly, chodci v outfitu 1. republiky či...
Silnici v Japonských Alpách každý rok dobývají zpod dvaceti metrů sněhu
Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě
Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...
Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy
Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...
Proč se nevyplatí vozit v autě zvracecí pytlíky? Příběhy pražského taxikáře
Jak uskladnit do auta zákaznici se čtyřmi psy? A jaké komické komplikace můžou nastat, když se vám v autě začnou klienti přetahovat o sáček s kokainem?
Firemní program Škoda: Chytré řešení aut pro podnikatele
Škoda Auto má řešení pro usnadnění podnikání. Její Firemní program je efektivním nástrojem pro správu vaší firemní flotily. Program přináší řadu výhod, od zvýhodněných cen vozů až po benefity pro...
První jízda fiátkem, kterého naučili zas jezdit na benzin. Cinquecento je unikum
Je to precedens! Poprvé v dějinách do ryze „elektrické“ platformy vestavěli „spalovák“. Fiat 500 Hybrid sice moc nejede, ale je neskutečně milý a konečně i dostupný. Vyzkoušeli jsme si jej přímo v...
Autokronika 2025: Lendlovo géčko, konec Tatry 815 a volkswagen do mikrovlnky
Rok 2025 je za námi, v autorubrice iDNES.cz jsme ho postupně mapovali v pravidelných Autozápisnících. Dění ve světě čtyř (i dvou) kol bylo plné zajímavých událostí. Kromě těch hlavních jsme se s...
Evropská komise vydala pokyny k minimálním cenám čínských elektromobilů
Evropská komise zveřejnila pokyny k tomu, za jakých podmínek může přijmout nabídky minimálních cen od výrobců elektromobilů se sídlem v Číně. Cílem je umožnit některým firmám vyhnout se celním...
Ve Venezuele je litr benzinu za 80 haléřů. Lidem zbývají jen drahé ojetiny
Země, o které se s novým rokem dozvěděl celý svět, je rájem levného benzinu. Nádrž ve Venezuele natankujete za pár bolívarů, ale obyvatelstvo jezdí auty starými v průměru 22 let a těch pár...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Z kurníku do aukce. Stoletý karavan ze staré Anglie je sběratelským hitem
Bezmála stoletý příběh karavanové romantiky ožívá nevšední příležitostí. Aukční dům Sotheby’s zpřístupnil k prodeji archaický obytný přívěs Eccles Jacobean. Jde o památný kousek, exemplář s rokem...
