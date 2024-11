Ve finále ankety auta roku je sedm vozů a osm jmen. Dacia ano, Číňan žádný

Část 1/6

Vybíralo se z celkem 42 aut

V seznamu uchazečů o prestižní titul Car of the Year 2025 se nakonec objevilo 42 nových automobilů, které splnily požadavky pro zařazení do letošního ročníku. Z nich nakonec 60 porotců z 23 zemí vybralo sedm, jež se utkají o prvenství. Dosud se nebodovalo, každý porotce pouze napsal sedm svých favoritů. Těm se jednoduše spočítaly „čárky“ a pod sedmým s jejich nejvyšším počtem udělalo vedení poroty čáru. Renault 5 a Alpine A290 jsou vlastně jednou auto pod různými jmény, a tak kandidují společně.

Všechny vozy byly k dispozici na zářijových velkých zkouškách v dánském Tannisu, kam se letos sjelo 78 automobilů 31 typů od 22 značek. Pojďme si nyní finalisty představit v abecedním pořadí.