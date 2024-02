Evropským Autem roku 2024 je Renault Scenic. Jih zvítězil nad severem

Ženevské výstaviště se po covidové přestávce a dalších peripetiích konečně opět dočkalo vyhlášení evropského Auta roku (Car of the Year, COTY). Poprvé se na tomto místě konalo v roce 2012.

Poté, co si porotci v polovině února všechny finalisty naposledy důkladně vyzkoušeli ve známém prostředí testovací trati CERAM v Mortefontaine u Paříže a jejím okolí, přešli ke konečné volbě.

Ze sedmi finalistů nakonec porotu nejvíce zaujal elektrický Renault Scenic, který převzal štafetu od loňského premianta, Jeepu Avenger. Stal se sedmým vozem značky Renault, který získal prestižní titul „Auto roku“, po modelech Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Megane Scenic (1997), Megane (2003) a Clio (2006).

Bodové hodnocení (jako skoro vždy) ovlivnily státy z jihu Evropy, zatímco ty ze středu a severu kontinentu upřednostňovaly BMW řady 5, které skončilo s odstupem 21 bodů na druhém místě. Třetí se umístil Peugeot 3008 a na dalších místech následují plně elektrické modely Kia EV9, Volvo EX30, BYD Seal. Posledním z finálové sedmičky je jediný tzv. full-hybrid v této společnosti, Toyota C-HR.

Výsledky ankety COTY 2024 Renault Scenic (329 bodů) BMW řady 5 (308) Peugeot 3008 (197) Kia EV9 (190) Volvo EX30 (168) BYD Seal (131) Toyota C-HR (127)

Šest dekád evropských premiantů

Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přestávky od roku 1964 a je zcela nezávislá. Organizaci zajišťují časopisy Auto (Itálie), Autocar (Velká Británie), Autopista (Španělsko), Autovisie (Nizozemsko), Vi Bilagare (Švédsko), l´Automobile (Francie), Automobil Revue (Švýcarsko), Autotrends (Belgie) a Firmenauto (Německo). Porota v současnosti sestává z 61 členů z 23 zemí zejména západní a střední Evropy. Dva zástupce z Ruska sice z poroty nevyloučili, ale jejich členství zůstává přerušeno, takže hlasování se účastnit nemohou.

Členství v porotě je dosti výběrovou záležitostí. Kupříkladu Slovensko, země s největší výrobou aut na hlavu na světě, svého zástupce zatím překvapivě stále nemá. Česká republika je ale v COTY zastoupena jedním zástupcem již od roku 1993. Vždy se jednalo o šéfredaktora magazínu Automobil. Do roku 2000 jím byl Milan Jozíf, do ročníku 2015 Tomáš Hyan a od roku 2016 za Českou republiku volí Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil a spolupracovník iDNES.cz.

Jak vybíral a hodnotil český zástupce?

BMW řady 5

Každý z porotců je povinen zdůvodnit to, jak svých 25 bodů rozdal mezi finalisty, jednomu vozu ale nejvýše 10 bodů. Jiří Duchoň dal nejvíce (7 bodů) BMW řady 5, neboť podle něj nejnovější „5er“ potvrzuje pověst tradiční výkladní skříně technického pokroku v kombinaci s dokonalou každodenní využitelností. Ačkoli generace G60 sice nenabídne tak útulné pracoviště řidiče jako dosud, vše napraví široká a vyladěná paleta motorů od hospodárného čtyřválcového „dieselu“ přes fantastický šestiválcový plug-in hybrid 550e až po znamenitou i5 s plně elektrickým pohonem.

Hlasování čtenářů iDNES.cz vyhrálo čínské auto Z finálové sedmičky nejvíce zaujal čínský BYD Seal se 349 hlasy a podílem 38 %, druhé skončilo BMW řady 5 (26 %, 239 hlasů) a třetí v pořadí se umístila Toyota C-HR (15 %, 138 hlasů). Jako čtvrtého nejlepšího finalistu čtenáři hodnotili Volvo EX30 (9 %, 78 hlasů), pátá skončila Kia EV9 (5 %, 45 hlasů) a přehled uzavíral Renault Scénic (3 %, 31 hlasů) a Peugeot 3008 (3 %, 30 hlasů).

Čtyři body od něj ziskaly Peugeot 3008 a Renault Scenic. První z nich podle Duchoně v elektrické verzi e-3008 nabízí slušný dojezd, ale hmotnost vysoko přes dvě tuny cítíte při každém rozjezdu a v každé zatáčce. Poznamenává i, že naštěstí si koncern Stellantis s platformou STLA nechává otevřená zadní vrátka pro případ, kdyby kompletní elektrifikace selhala: nová platforma umožňuje i zástavbu spalovacích motorů.

Renault Scenic podle českého porotce přiváží prostorný a přívětivý interiér. „Také na zadních sedadlech je spousta prostoru a chytrých řešení. První evropský rodinný elektromobil? Dost možná! Lehká a efektivní konstrukce, přispívající k dlouhému dojezdu. Motor bohužel pouze vpředu. A jen elektrický…“

Tři body od Duchoně získaly elektrické modely Kia EV9 a Volvo EX30. EV9 je podle něj impozantním, až sedmimístným luxusním elektromobilem, ohromujícím nabídkou vnitřního prostoru, jenž i na testovacím okruhu fascinoval stabilitou a dravostí. Velký akumulátor, bohatá výbava, znamenité jízdní vlastnosti. Zdá se, že v oblasti vozidel s elektrickou trakcí dnes dokáží sebevědomé Číňany skutečně vyděsit akorát Korejci…

Osvědčená, plně elektrická platforma Volva EX30 mateřského koncernu Geely je podle Duchoně lehká a výkonná a vyrábí se v ohromných číslech, což přináší velmi příznivou prodejní cenu. Interiér je zhotoven z recyklovaných, ale originálně působících materiálů.

Na chvostu hodnocení českého zástupce se dostaly se dvěma udělenými body historicky první automobil čínské značky ve finále ankety COTY. Duchoň hodnotí BYD Seal jako skvělý elektromobil, s bohatou výbavou, kvalitními materiály a prvotřídním zpracováním. Na závodní trati podle Jiřího Duchoně evropské konkurenty zahanbuje schopností opakované akcelerace bez známek nadměrně klesající kapacity akumulátoru. Podle něj ale bude třeba doladit výjezdy ze zatáček, neboť přední a zadní motor si úplně nerozumí.

Další podle Duchoně „dvoubodový automobil“ Toyota C-HR působí hravým dojmem, ale jde o typický příklad automobilu, u nějž praktičnost ustoupila vzhledu. Ze zadních sedadel není vidět do stran a velké zadní sklo nemá stírač. Spalovací motor je hlučný a bezstupňová převodovka přispívá k protivnému akustickému projevu. „Proč se do finále COTY 2024 nedostal Prius, který má podobný základ, ale je po všech stránkách výrazně lepší?“, ptá se český porotce. A my s ním souhlasíme. To, že se Prius nedostal do finálového výběru je opravdu překvapením, neboť se tento model stal Autem roku 2023/24 v Japonsku a v USA se stala Severoamerickým autem roku 2024.