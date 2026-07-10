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Evropská komise uvalila antidumpingová cla na pneumatiky z Číny

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ilustrační snímek | foto: ÖAMTC

Evropská komise (EK) uvalila antidumpingová cla v rozmezí od 4,3 procenta do 45,3 procenta na dovoz pneumatik pro osobní automobily a lehké nákladní vozy z Číny, informovala agentura Reuters. Zavedení cel předcházelo vyšetřování zahájené loni v listopadu.

„Evropská unie nadále staví zdi, aby zastavila invazi čínských výrobků. Brusel již uvalil vysoká cla na elektromobily vyrobené v Číně, která by se mimo jiné mohla rozšířit i na plug-in hybridy, nyní se však přesunula k dalšímu průmyslovému odvětví přímo spojenému se světem čtyřkolových vozidel: pneumatikám,“ komentuje magazín Quattroruote.

„Pneumatiky pro osobní automobily a lehké nákladní vozy se dovážely z Číny za dumpingové ceny. To působí újmu pneumatikářskému průmyslu v EU, který ve 14 členských zemích zaměstnává přes 80 tisíc lidí,“ cituje Reuters ze sdělení komise.

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„Cla, která vstoupila v platnost 8. července, a nejsou zpětně účinná, byla uložena v návaznosti na antidumpingové šetření zahájené 20. května 2025 na základě stížnosti podané 7. dubna 2020 Koalicí proti nekalým dovozům pneumatik. Šetření se týkalo období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 a zjistilo, že čínský dovoz do EU se zvýšil o více než 35 milionů kusů, čímž se podíl čínských vývozců na trhu zvýšil z 18 % na 28 %,“ uvádí Quattroruote.

„Toto zvýšení bylo podle Evropské komise způsobeno „nespravedlivě nízkými cenami“, které vyvíjely „významný tlak na snižování cen“ a snížily ziskovost a tržní podíl evropských výrobců (který klesl z 60 % na 53 %).“

Společnosti nyní budou muset platit cla v rozmezí od minimálně 4,3 % do maximálních 45,3 %. „Skupina Hankook bude podléhat minimálnímu clu, zatímco společnosti, které spolupracovaly při vyšetřování, budou podléhat clu ve výši 24,4 %. Maximální sazba se bude vztahovat na všechny ostatní hospodářské subjekty. Nový režim se vztahuje na pneumatiky pro osobní automobily, lehká užitková vozidla a autobusy,“ uvádí Quattroruote.

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„Komise se domnívá, že cla pomohou obnovit spravedlivou hospodářskou soutěž a umožní Evropanům soutěžit za rovných podmínek.“

Výroba pneumatik zajišťuje řadu pracovních míst i v České republice. Otrokovický výrobce pneumatik Continental Barum je největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji, pracuje v něm přes 5 tisíc lidí.

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