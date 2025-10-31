Tři z finalistů nového ročníku jsou elektromobily – Kia EV4, Renault 4 a Škoda Elroq. Ale třeba v roce 2022 bylo ve finále elektromobilů šest, což ukazuje na to, jak se situace v poslední době vyvíjí. Po delší době mezi finalisty opět figuruje Škoda, která se tam naposledy objevila v ročníku 2022 s modelem Enyaq. Zbývajícími čtyřmi vozy jsou Citroën C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Mercedes-Benz CLA a Dacia Bigster. Je však třeba dodat, že i část z těchto modelových řad existuje také v plně elektrické verzi.
Celkem bylo do letošního ročníku zařazeno 35 nových automobilů, jež splnily všechny podmínky (prodej alespoň na pěti důležitých trzích, atd.). Z nich 59 porotců z 23 evropských zemí vybralo sedm adeptů. V této fázi ještě neprobíhalo bodové hodnocení, každý porotce pouze uvedl sedm vozů, jež považuje za své favority. Výsledky se poté jednoduše sečetly a pod sedmým s nejvyšším počtem hlasů se udělala čára.
|
Po roce zas elektrický renault. Evropským Autem roku je pětka na baterky
Porotci měli možnost všechny přihlášené typy důkladně vyzkoušet při zvláštních prezentacích v průběhu roku i na tradičních velkých zkouškách v dánském Tannisu, které se letos uskutečnily v září. Na testy tam dorazilo celkem 72 vozů, zastupujících 28 typů od 24 různých značek. Závěrečná fáze hodnocení proběhne 16. a 17. prosince 2025 na katalánském okruhu Parcmotor Castellolí. Porota tam absolvuje poslední zkoušky finalistů, uskuteční se prezentace výrobců i valná hromada organizace COTY. Pak dostane do konce kalendářního roku čas na rozmyšlenou. Vítězný automobil bude slavnostně vyhlášen 9. ledna 2026 při zahájení bruselského autosalonu.
Odborná anketa volící evropský Vůz roku (The Car of the Year, COTY) běží bez přerušení od roku 1964. Organizaci tradičně zajišťují časopisy Auto (Itálie), Autocar (Velká Británie), Autopista (Španělsko), Autovisie (Holandsko), L’Automobile (Francie) a Vi Bilagare (Švédsko). Když německý Stern se svou podporou skončil, nahradily jej Automobil Revue (Švýcarsko), Autotrends (Belgie) a Firmenauto (Německo). Porota v současnosti sestává z 61 členů z 24 zemí zejména západní a střední Evropy. Dvěma porotcům z Ruska zůstává z pochopitelných důvodů členství pozastaveno. Česká republika má v COTY jednoho zástupce od roku 1993, vždy šéfredaktora magazínu Automobil. Do roku 2000 jím byl Milan Jozíf, do ročníku 2015 Tomáš Hyan a od té doby za Českou republiku volí autor článku.