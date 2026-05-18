Největší část evropských investic, zhruba 109 miliard eur, směřuje do baterií a posílení dodavatelského řetězce. Dalších 60 miliard eur jde do výroby elektromobilů. Na budování veřejných dobíjecích sítí připadá 23 až 46 miliard eur.
Podle New Automotive nyní Evropa vyrábí baterie přibližně pro třetinu elektromobilů prodaných na domácím trhu. Pokud budou oznámené výrobní kapacity plně využity, mohly by v budoucnu pokrýt celou evropskou poptávku po bateriích.
|
Výroba baterií pro škodovky je koncert robotů, na něco jsou však třeba ruce
Na Německo podle zprávy připadá téměř čtvrtina investic v regionu. To z něj činí největší národní centrum v evropském sektoru elektromobilů. Ekonom společnosti ING Research Rico Luman upozornil, že evropská výroba aut se vždy soustředila převážně do několika velkých zemí.
Podle organizace E-Mobility Europe už současné investice do elektromobility v Evropě podporují více než 150 000 pracovních míst. Pokud se uskuteční všechny oznámené projekty, mohlo by vzniknout dalších až 300 000 pracovních míst.
|
Německý autoprůmysl se zbaví třetiny zaměstnanců, zasáhne to celou Evropu
Analytici a ekonomové ale upozorňují, že Evropa bude ke konkurenci se zahraničními výrobci dál potřebovat státní podporu, ochranu trhu a stabilnější ceny energií.
Výzkumníci uvedli, že investice do elektromobility zatím pokračují navzdory mírnějším regulacím. Pomáhá tomu růst cen ropy a rozšiřující se nabídka elektrických modelů.
|
Je to definitivní: čínské automobilky obsazují evropské továrny a značky
Evropská komise v prosinci představila plán na zrušení faktického zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Reagovala tak na tlak evropských automobilek. Podle analytiků jde o největší ústup EU od její dosavadní zelené politiky za poslední roky.
EHP umožňuje volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu mezi členskými státy. Patří do něj všechny země EU plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Tyto tři státy nejsou členy EU, ale mají přístup na jednotný evropský trh a řídí se velkou částí evropských pravidel.
|
Firmy s povinnou elektromobilizací nesouhlasí. Přestaly by kupovat služebáky