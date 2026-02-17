Špatné zprávy o firmě Automotive Cells Corporation (ACC) přicházejí už delší dobu. Nedávno přiznala, že francouzská továrna dva a půl roku po otevření nedodává ani deset procent plánované kapacity. Dodací lhůty elektrických modelů Peugeot 3008 a 5008 se kvůli tomu protáhly na osm měsíců. Už od léta přitom měla fabrika dodávat články i do baterií pro Mercedes-Benz.
Největší evropské továrny na lithiové články jsou stále v korejských rukou – ve Vratislavi patří LG Chem, v maďarském Gödu Samsungu. Je však zřejmě jen otázkou času, kdy je přečíslí čínští konkurenti. A je zcela jisté, že Evropa nebude hrát ani na domácí půdě hlavní roli.