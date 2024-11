Karta se obrací. EU láká čínské firmy, aby sdílely technologie s Evropou

Tyto požadavky v menším měřítku připomínají podobný model v Číně, kde vláda tlačí na zahraniční společnosti, aby sdílely duševní vlastnictví s čínskými partnery výměnou za přístup na čínský trh.

Brusel má v prosinci vyhlásit výzvu k podávání přihlášek do výběrového řízení na granty ve výši jedné miliardy eur na vývoj baterií. Součástí podmínek budou zřejmě právě nová kritéria vyžadující, aby čínské firmy měly závody v EU a sdílely technologické know-how s tuzemskými partnery.

Podle úředníků se nicméně kritéria mohou před zahájením výběrového řízení změnit. Na druhou stranu by mohlo jít o pilotní projekt, který by předcházel rozšíření modelu i na další odvětví, dodal Financial Times (FT).

Baterie jsou zásadní pro rozvoj trhu s elektromobily. Podle FT tvoří více než třetinu nákladů na výrobu. Na konci října EU zavedla vyrovnávací cla až 35,3 procenta na dovoz bateriových elektromobilů z Číny, která se připočítávají ke standardnímu desetiprocentnímu dovoznímu clu.

Podle Evropské komise (EK) Peking uměle snižuje náklady na výrobu neférovými subvencemi, které dávají čínským výrobcům nekalou výhodu.

Na čínský trh se za poslední dekády vydala většina světových automobilek, které musely – pokud nechtěly platit vysoké dovozní clo – vyrábět auta v kooperaci s čínskými firmami, jež se tak v joint-venture partnerstvích naučily od zavedených značek vyrábět auta. Dnes z toho čínský průmysl těží a svět vyděšeně sleduje, jak Čína svou celosvětovou ekonomickou moc rozšiřuje i na autoprůmysl. Nyní se tedy karta obrací.

Čína žádá své automobilky, aby si klíčové technologie elektromobilů nechaly doma. Firmám doporučuje, aby vyvážely sestavy ke zkompletování a montovaly na místě auta z celků. Pokud je nemohou dovézt již sestavená. „Tím zajistí, že pokročilé technologie elektrických vozidel zůstanou v zemi,“ vysvětlují čínské úřady. Peking tedy žádá čínské výrobce automobilů, aby do svých zahraničních závodů vyváželi takzvané knock-down sady, což znamená, že klíčové části vozidla budou vyráběny v Číně a poté odeslány ke konečné montáži na cílový trh.

Čínské ministerstvo obchodu na schůzce s více než tuctem automobilek také doporučilo (nařídilo?), aby v Indii neprováděly žádné investice související s výrobou automobilů s důvodem chránit know-how čínského odvětví elektromobilů a zmírňovat regulační rizika.

„Kromě toho by výrobci automobilů, kteří chtějí investovat v Turecku, měli nejprve informovat ministerstvo průmyslu a informačních technologií, které dohlíží na čínský průmysl elektrických vozidel, a místní čínské velvyslanectví v Turecku,“ uvedl Bloomberg.

„Úředníci řekli účastníkům, že výrobci by neměli slepě následovat trendy nebo věřit takovým výzvám zahraničních vlád po investicích,“ píše Bloomberg.

Karta se obrátila

Čína tedy vyzývá své výrobce, aby v zahraničí produkovali auta formou CKD či SKD (Completely Knocked Down nebo Semi Knocked Down), která bývá používána v zemích, které mají požadavky na lokální výrobu aut pro podporu zaměstnanosti a import hotových aut proto zatěžují vysokými cly. Ovšem tento druh výroby bývá obecně chápán jako vstupenka na zaostalé trhy slabých ekonomik Asie, středního východu a Afriky.

Evropané takto vstupovali kupříkladu na rozvojové trhy Ruska a Škoda naposledy do Vietnamu. V tomto případě je to tedy naopak – Čína, ještě donedávna považovaná za automobilového učedníka, chce „stavebnicovou fintou“ obcházet nově navýšená cla a k tomu dávat najevo svou nadřazenost tím, že naznačuje, že by ostatní mohli okopírovat její nápady.

„Peking hlavně nechce udělat stejnou chybu jako Německo, které dovolilo svým automobilkám, které šly vyrábět do Číny, vyvážet své vzácné technologie,“ připomíná italský deník La Repubblica. „Evropa směřuje ke skanzenu, Číňanům jsme předali byznys na zlatém podnosu,“ řekl o vývoji rozložení sil autoprůmyslu Pavel Juříček, šéf Brano Group, při debatě o konkurenceschopnosti Evropské unie, budoucnosti automobilového průmyslu letos v dubnu.

Doporučení čínského ministerstva je tedy možné chápat i jako symbolický políček Evropě, od které se donedávna tamní automobilky učily vyrábět a vyvíjet auta. Nyní se tedy karta obrací, ostatně koncern Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroën, Opel, Jeep…) už teď montuje z čínských skládaček firmy Leapmotor laciné elektromobily ve své polské fabrice.

„Mohla by to být také rána pro ty evropské státy, které si namlouvají čínské výrobce automobilů v naději, že jejich přítomnost přinese pracovní místa a oživí místní ekonomiku,“ komentuje Bloomberg.