NÁZOR: Zlodějna jménem evidenční kontrola je zpátky ve sněmovně

„Až třetina ojetých aut na českém trhu může mít stočený tachometr,“ to je donekonečna opakovaná mantra, kterou se ohání zastánci utahování šroubů. Přitom každý alespoň trochu příčetný kupec ojetiny ví, že údaj o nájezdu je povětšinou jen druhotný – častěji spíš irelevantní – parametr. Důležitý je technický stav vozu!

Opoziční poslanci v čele s poslancem Martinem Kolovratníkem, expertem na dopravu hnutí ANO a pravděpodobně hlavním kandidátem na post ministra dopravy pro případ, že bude jeho strana sestavovat příští vládu, chtějí, aby hned po uzavření koupě ojetiny procházely kontrolou, zjistila CNN Prima News. To by vlastně znamenalo, že by se měla vrátit evidenční kontrola v původní podobě. Ta byla zavedena před více než dvaceti lety, při každé změně majitele vozu muselo auto na STK k jakési základní kontrole shody údajů zapsaných v technickém průkazu s vozidlem.