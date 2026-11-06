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Europoslanci podpořili mírnější emisní cíle aut. Spalováky vyhráno nemají

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Europoslanci z výboru EP pro životní prostředí (ENVI) podpořili zmírnění emisních cílů pro nová osobní auta a dodávky. V roce 2035 by výrobci museli snížit emise CO2 u osobních aut o 87,5 procenta a u dodávek o 80 procent oproti referenční hodnotě z roku 2021.

To by umožnilo pokračovat v prodeji některých vozidel se spalovacími motory. Část emisí by mohli kompenzovat využitím kreditů za nízkouhlíkovou ocel vyrobenou v EU. Informoval o tom Evropský parlament ve svém prohlášení.

Návrh je součástí automobilového balíčku, který Evropská komise představila loni v prosinci. Komise původně navrhovala snížit emise u nových osobních aut v roce 2035 o 90 procent, přičemž zbývajících deset procent by automobilky mohly kompenzovat využitím nízkouhlíkové oceli a alternativních paliv. Výbor ENVI nyní navrhuje mírnější cíl, který počítá s 87,5procentním snížením emisí a možností kompenzovat dalších 7,5 procenta prostřednictvím nízkouhlíkové oceli. Celkově by tak mohli dosáhnout 95procentního snížení emisí.

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Návrh nyní zamíří na prosincové plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde budou europoslanci hlasovat o vyjednávací pozici pro další jednání v takzvaném trialogu s členskými státy EU. Teprve po dosažení kompromisní dohody bude možné pravidla definitivně schválit.

„Dekarbonizace neznamená prosazování jediné technologie,“ uvedl zpravodaj návrhu, italský europoslanec Massimiliano Salini z frakce Evropské lidové strany (EPP). Dohodu označil za zlomovou pro evropský automobilový průmysl. Podle něj umožní pokračovat v registraci automobilů se spalovacími motory a zachová technologickou svobodu výrobců. Za bezemisní vozidla by se nově mohla považovat také auta poháněná výhradně obnovitelnými palivy, která splňují požadavky unijní směrnice.

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Součástí automobilového balíčku jsou také návrhy na zjednodušení technických pravidel pro vozidla a podporu čistších firemních vozových parků.

Výbory Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI), vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a dopravu a cestovní ruch (TRAN) zároveň podpořily zjednodušení technických požadavků a testovacích postupů pro automobily.

Europoslanci chtějí mimo jiné zavést novou kategorii malých elektromobilů vyráběných v EU, podpořit jejich prodej a snížit administrativní zátěž výrobců. Navrhují také nové bezpečnostní požadavky, například systémy detekce přítomnosti dětí ve vozidle nebo možnost mechanického otevření dveří v nouzových situacích. Evropská komise od změn očekává každoroční úspory ve výši 706 milionů eur pro průmysl, občany a veřejné instituce.

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Výbory ENVI a TRAN se rovněž zabývaly podporou bezemisních a nízkoemisních vozidel ve firemních flotilách. Oproti původnímu návrhu Evropské komise chtějí zmírnit především závaznost pravidel. Komise navrhovala, aby členské státy musely splnit závazné cíle pro podíl bezemisních a nízkoemisních vozidel v nových firemních registracích, zatímco europoslanci chtějí, aby cíle pro roky 2030 a 2035 byly pouze nezávazné. Výbory také navrhují posunout omezení veřejné podpory pro firemní vozidla, která nejsou bezemisní ani nízkoemisní, z roku 2028 na rok 2032.

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