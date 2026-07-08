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Jiní naopak zmiňovali, že počet prodaných elektrických aut neustále roste a podobná situace je podle nich i v dalších částech světa.
Místopředseda EK a komisař pro průmysl Stéphane Séjourné ve svém úvodním projevu připustil, že je „evropský automobilový sektor ohrožen, celý dodavatelský řetězec je pod tlakem a ve hře jsou miliony pracovních míst“. Zmínil v této souvislosti i „predátorství Číny, která svou nadprodukci ve velkém vyváží do Evropy“. „Evropská komise si uvědomuje naléhavost situace, už od začátku mandátu se snažíme vytvořit strategický dialog s průmyslem,“ uvedl Séjourné.
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Zmínil v této souvislosti například možné zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise CO2 u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
Mnohé europoslance však jeho slova neuspokojila. „Chceme ekonomickou dostupnost automobilů pro spotřebitele, chceme mít dostupné systémy nabíjení a chceme celoevropskou síť, to si žádá investice,“ zdůraznil italský europoslanec Massimiliano Salini z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
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Nizozemský europoslanec Mohammed Chahim ze socialistické frakce uvedl, že prodej elektromobilů se neustále zvyšuje. „U prodejen v Bruselu i jinde jsou dnes dlouhé fronty, vidíme, že klesá poptávka po vozidlech se spalovacími motory,“ uvedl během debaty ve Štrasburku.
Podle české europoslankyně Kláry Dostálové (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu Evropská komise hovoří o zjednodušení, ale neustále přidává další byrokratické náklady. EK by podle ní měla odstranit překážky, které sama vytvořila a podnikat konkrétní kroky, potřebnou většinu v Evropském parlamentu by na to určitě měla. „My nejsme proti elektromobilitě, nikdo z nás, ale ne takto striktně, protože na to není nikdo připraven,“ řekla Dostálová ve Štrasburku.
Italská europoslankyně Elena Donazzanová z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) ve své řeči zmínila, že debaty o automobilovém průmyslu se vedly již před dvěma lety, od té doby se ovšem nic nezměnilo. Přístup komise kritizovala a varovala před sociálními důsledky, které jsou již pociťovány v celé Evropě. „Čína vtrhla na náš automobilový trh. Jsme svědky ztráty pracovních míst,“ uvedla.
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„Samotná komise poukázala na to, že jsme již ztratili 200 000 pracovních míst. Jedna z největších evropských společností, Volkswagen, hlásí snížení o dalších 100 000 pracovních míst, obvykle postihující muže s rodinami. To je chudnutí Evropy, uzavírání továren a chudnutí celého dodavatelského řetězce,“ dodala.
Evropa se podle ní musí vrátit k principu technologické neutrality, tedy aby mohla vedle sebe existovat elektromobily i automobily se spalovacími motory.
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Podobný názor zastává i její český kolega, europoslanec Ondřej Krutílek (ODS). Velkým problémem pro automobilový průmysl jsou podle něj příliš restriktivní pravidla pro výrobu na území Evropské unie. „Evropští výrobci na to mají, ale házejí jim klacky pod nohy unijní regulace, které navíc nabíhají v různých časech a je obtížné se jim přizpůsobit,“ řekl Krutílek českým novinářům ve Štrasburku.
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Klíčové podle něj je, že EU nemůže od stolu rozhodovat o tom, jaké auto si má kdo kupovat. „Jsem přesvědčený o tom, že jakékoliv nově prodané auto komukoliv kdekoliv v EU udělá víc ekologického přínosu, než to, že budeme omezovat prodej klasických nových aut a lidé budou jezdit starými vozy,“ dodal český europoslanec.