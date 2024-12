Divoká diskuse o pokutách za emise. Za automobilky v Bruselu bojuje Nerudová

S tímto návrhem přitom souhlasí například i Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA), uvedla česká poslankyně Danuše Nerudová (STAN), která byla jednou z vyjednavaček lidovecké pozice.

Na základě této pozice chce frakce nejspíš v lednu předložit europarlamentu rezoluci týkající se automobilového průmyslu, pro kterou bude nyní hledat podporu. Rychle by podle Nerudové měla jednat i Evropská komise a přijmout nezbytná opatření.

„Navrhujeme konkrétní kroky, které by se měly zavést tak, aby automobilky v příštím roce pokuty neplatily, nebo je platily ve výrazně nižších řádech, než jak to vypadá na základě současných pravidel,“ uvedla Nerudová. Vyjednávání v rámci lidovecké frakce bylo podle ní velmi těžké, ale nakonec se podařilo dohodnout „silný kompromis“. Při vyjednávání byla v úzkém kontaktu právě i s organizací ACEA i se zástupci společnosti Škoda.

„Ukázalo se, že když si to Češi umí odpracovat, tak i ve velké frakci máme svoji váhu, a potom se nám to bude velmi dobře v EP prosazovat, když za sebou budeme mít 188 europoslanců,“ dodala s tím, že má například signály i z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), že by rezoluci mohli podpořit.

Právě Česko a Itálie s podporou dalších zemí vyzvaly nedávno Evropskou unii, aby zmírnila pokuty, které se mají od příštího roku vůči automobilkám, které neprodávají dost elektromobilů, uplatňovat. Podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) je důležité, aby automobilový průmysl měl primárně prostředky na inovace a zvyšování konkurenceschopnosti. Odčerpávat automobilkám peníze na pokuty za to, že neprodávají dostatečný počet elektromobilů, není podle něj správná cesta.

Vlček na konci listopadu uvedl, že za silný signál v této souvislosti považuje nedávné prohlášení šéfky nové Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyenové. Ta totiž prohlásila, že se hodlá agendě automobilového průmyslu a problémům, kterým nyní automobilky čelí, věnovat osobně. Evropský automobilový průmysl prochází krizí vyvolanou přechodem na nízkouhlíkové technologie, zhoršením dodavatelských řetězců, zvýšenou konkurencí z Asie a rovněž poklesem poptávky po elektrických modelech.

Nerudová chce prosadit zvláštního zmocněnce

Vzhledem k tomu, že je von der Leyenová rovněž z frakce EPP, očekává Danuše Nerudová, že komise přijde „velmi rychle s novou legislativou“, která vyjde automobilkám vstříc. Česká europoslankyně přišla s návrhem zřídit pro automobilový průmysl zvláštního zmocněnce, který by mohl složitá jednání mezi komisí, členskými státy a europarlamentem urychlit a sjednotit všechny zúčastněné strany. „Mám už v hlavě i dva Čechy, kteří by tuto roli mohli plnit. Nešlo by o dalšího úředníka, ale o osobnost respektovanou všemi stranami, která by mohla výrazně urychlit další koordinaci společného postupu a pomoc automobilovému průmyslu,“ dodala.

Rychlou aktivitu unijní exekutivy očekává i její lidovecký kolega Luděk Niedermayer (TOP09). „Od nově vzniklé komise se rychle očekává jasná pozice k eventuálním změnám pravidel pro autoprůmysl. Dokument EPP zahrnuje návrhy, které mohou pomoci hledat dobré řešení a podpořit tento důležitý ekonomický sektor,“ uvedl český europoslanec.

„Vítám rovněž požadavek na doplnění technologické neutrality pro rok 2035, který umožní prodej spalovacích aut poháněných neutrálním palivem. Zejména plug-in hybridní elektrická vozidla (poháněná čistým palivem) mohou i po roce 2035 představovat dobrou možnost pro uživatele, kteří z různých důvodů nebudou chtít na bateriovou (zřejmě výrazně levnější) mobilitu přejít,“ dodal Niedermayer.

Diskuse o autech podle něj není divoká jen v lidovecké frakci, ale i v ostatních politických skupinách Evropského parlamentu. „Co poslanec, to silný názor,“ uvedl. „Věřím ale, že komise brzy přijde se smysluplným návrhem a Rada EU i Evropský parlament na něm najdou rychle shodu. Stabilita a předvídatelnost pravidel je totiž nutná podmínka pro investice a podporu inovací a jen ty zajistí vysokou konkurenceschopnost naší ekonomiky,“ uzavřel.