Pět hvězd pro bohaté. Crashtest dacie a elektrické škody vysvětluje rozdíly

Výsledky testů organizace Euro NCAP už dávno nejsou jen o tom, jak vůz ochrání posádku při samotné nehodě. Čím dál větší důraz je kladen i na další aspekty, kromě chování skeletu a zádržných systémů vozu i na ochranu chodců a celkovou bezpečnostní výbavu, která by měla pomáhat nehodám předcházet nebo snižovat jejich následky.

Tyto nové požadavky začínají v poslední době přinášet určitý rozptyl ve výsledcích jednotlivých vozů a nejnovější vlna testů je toho jasným důkazem. Je také důkazem toho, k jakému dělení bude docházet, otázkou ovšem je, zda je to dobře. Hlavním aspektem, který rozevírání nůžek mezi jednotlivými modely způsobuje, je totiž sílící tlak na výbavu vozů různými asistenčními systémy, které, jak jsme již zmínili, působí preventivně. Ukazuje to, že tyto nové požadavky ale mohou být z hlediska výsledků v testech kontraproduktivní a možná je na čase uvažovat o změně metodiky testů, nebo alespoň o změně vnímání výsledků jako takových.

O co jde? Trend je jasný. V nejnovější vlně zveřejněných výsledků, první pro rok 2021, dostala dvojice elektromobilů Škoda Enyaq iV a Volkswagen ID.4 plný počet pěti hvězdiček. Již dříve letos stejné skóre získaly modely Cupra Formentor a Polestar 2. Vše jsou to auta s cenou, která snadno atakuje (v případě spalovací Cupry) či přesahuje (v případě elektromobilů) milion korun. Na druhé straně barikády pak stojí Dacia Sandero Stepway a Logan, které v nejnovější vlně výsledků získaly pouhé dvě hvězdy.

Nejlepší a přesto nejhorší

Asi nikdo nečekal, že Dacia dosáhne v testech pěti hvězd. Vždyť doposud dostávaly modely značky v podstatě vždy tříhvězdičkové hodnocení, ať už šlo o Logan v roce 2005, Sandero v roce 2008, Duster v letech 2011 a 2017, Lodgy v roce 2012, nebo Logan MCV v roce 2014. Jen v roce 2013 si Sandero připsalo čtyři hvězdičky, pro Dacii rekord. Nové Sandero, které je ale z logiky věci nejspíš v praxi přeci jen bezpečnější vůz, má teď jen polovinu hvězd předchůdce.

Na to, že se metodika Euro NCAP postupně vyvíjí a že pět hvězd z roku 2010 není stejných jako pět hvězd z roku 2020, jsme si možná už zvykli. Na to, že pět hvězdiček nebude samozřejmostí, si ale budeme muset zvykat, stejně jako na správnou interpretaci výsledků. Sandero nedostalo nízké skóre za to, že by snad nedovedlo při nehodě ochránit posádku, žádné katastrofální selhání se nekoná, byť jako spousta malých aut má Dacia své limity, které se ve skóre projevují.

V ochraně posádky získala Dacia Sandero i Logan skóre 70 %, což není „žádná sláva“ (u dětí je to 72 %), ale odpovídá to například hodnotám u loni testovaných malých vozů Hyundai i10 (tři hvězdy) a Honda e (čtyři hvězdy).

Toto skóre vpodstatě odpovídá tomu, že nemůžeme očekávat, že malý vůz při nehodě ochrání posádku stejně jako velké SUV a aktuální metodika Euro NCAP vlastně částečně tento základní fyzikální fakt reflektuje. V čem ale Dacie hodně ztrácí, je oblast ochrany chodců a kategorie bezpečnostních asistentů. Tady dostaly cenově dostupné modely to nejnižší skóre za poslední zhruba dva a půl roku.

Přitom to neznamená, že by měly nové dacie méně bezpečnostních prvků než starší auta – tak tomu není, naopak bezpečnostní výbava novinek je v historii modelů rumunské značky doposud vůbec ta nejlepší, jenže zpřísňující se požadavky Euro NCAP znamenají, že ani to na dobré skóre nestačí. U chodců totiž nedostalo auto nízké skóre kvůli tomu, že by při střetu bylo zásadně nebezpečnější než jiné vozy. Důvodem je absence autonomních systémů brzdění, které mají takovému střetu předejít (ale v praxi samozřejmě mnohdy nepředejdou). Euro NCAP v závěrech testu Dacii kritizuje, že se rozhodla trestuhodně šetřit a vůz nevybavila kamerovým systémem, který by ochranu zajistil.



Podobně u bezpečnostních systémů Sandera a Loganu chybí třeba udržování v jízdním pruhu a Euro NCAP není spokojeno ani s úrovní sledování pasažérů. Naopak nouzové brzdění třeba před autem v koloně funguje docela slušně, tady získaly vozy rumunské značky 4,5 bodu ze šesti, dále už jich ale Sandero a Logan nasbíraly jen 2,3.

Výsledky malých dacií jsou v ostrém kontrastu třeba právě se Škodou Enyaq iV, která poměrně suverénně získala pět hvězd. Vede si výtečně v ochraně posádky (94 %) i dětí (89 %), spousta elektronických pomocníků pak pomáhá k dobrému výsledku i u ochrany chodců (71 %) a bezpečnostních asistentů (82 %). Z různých moderních prvků pomáhá při ochraně posádky třeba centrální airbag mezi cestujícími vpředu, z asistentů pomáhá pokročilý radarový systém, který umožňuje nouzové brzdění v řadě nebezpečných situací, ať už jde o ty, kterých se účastní jiné vozy, nebo cyklisté či chodci.

Pět hvězd pro bohaté

Podobně jako Enyaq si v testech vedl sourozenec Volkswagen ID.4, který má jen mírně vyšší skóre u ochrany chodců a bezpečnostních asistentů (Enyaq má o procentní bod navrch u ochrany posádky), za což mohou drobné rozdíly v konstrukci auta a zejména přítomnost systému monitorování stavu řidiče.

Ukazuje se tedy, že „bohaté“ vozy, u kterých zákazníci v ceně získají spoustu asistenčních systémů, nadále pohodlně na pět hvězd dosáhnou. Ale menší levná auta, u kterých prostě všechny drahé technologie být ani nemohou, už na takové skóre prostě nedosáhnou. Otázkou je, zda je to dobře, či špatně. Že drahé a velké auto ochrání posádku lépe než malé a levné, je poměrně logické. Euro NCAP ale vlastně na první pohled nijak zásadně neodlišuje, které z těch velkých a drahých aut ochrání posádku lépe než jiné, byť stále pětihvězdičkové.

Možná tedy nastal čas na změnu interpretace hodnocení a třeba rozdělení skóre na dvě části. V jedné části by měl zákazník poznat, jak ho skutečně vůz ochrání při havárii. Ta samozřejmě nemusí být způsobena řidičem daného vozu, který má třeba i spoustu bezpečnostních asistentů. Když vás v takovém autě v plné rychlosti „sejme“ někdo jiný, je úplně jedno, kolik systémů autonomního brzdění a varování před kdoví čím váš vůz má. V takovém případě hraje roli skelet vozu a jeho zádržné systémy (pásy, airbagy). A v druhé části se může hodnotit schopnost auta vůbec nehodám předcházet. Ta je samozřejmě důležitá, ale dnes v celkovém skóre splývá a z malých a levných aut z hlediska hvězdiček dělá na první pohled „nebezpečné zabijáky“.

Přitom to tak není úplně pravda a veřejnost to asi ani tak nevnímá. Což ale znamená, že to trochu devalvuje potenciál hvězdičkového hodnocení: kdysi bylo pět hvězd opravdu odznakem bezpečí, skvělého výkonu konstruktérů. Pak pět hvězd získalo téměř jakékoli auto a „prestiž“ hvězdiček v očích motoristů upadla. Teď se vrací rozdíly, ale je otázkou, zda jim vůbec bude někdo věnovat pozornost.