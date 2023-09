Návrh Euro 7 neprojde, slibuje ministr Kupka. Vedl by k sociálním otřesům

Navrhovaná podoba nové emisní normy Euro 7 se musí změnit, jinak ohrozí konkurenceschopnost evropského automobilového trhu vůči zbytku světa. Na tom se shodl ministr dopravy Martin Kupka se šéfy automobilek Renault, Hyundai, Iveco a DAF, s nimiž debatoval v Mnichově na veletrhu IAA Mobility, který skončil v neděli. Jednání se účastnil i německý spolkový ministr dopravy Volker Wissing. Česká republika je v čele států, které prosazují racionálnější podobu emisní normy, již navrhla Evropská komise. Další kolo důležitých jednání o její konečné podobě se uskuteční ještě v průběhu září.

„Jednání o nové podobě emisní normy Euro 7 vstupují do své horké fáze. Česká republika je aktivní a bojujeme za to, aby se do kompromisního návrhu dostalo maximum našich požadavků. Už se nám podařilo například dosáhnout toho, že Euro 7 by se nemělo vztahovat na autobusy. Stále je však nutné vyřešit celou řadu sporných bodů, termíny účinnosti počínaje a emisními limity konče. Budeme v těchto oblastech navrhovat další změny znění normy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.