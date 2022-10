Inflace možná zachrání malá auta. Brusel kvůli ni řadí zpátečku s Euro 7

S překvapivou zprávou přišel magazín Politico. Podle návrhu legislativy, který získal, nebude Evropská komise v připravované normě Euro 7 pravděpodobně požadovat dramatické snížení emisních limitů. Emisní normy pro osobní a dodávkové automobily by měly zůstat na stejné úrovni, jaká nyní platí pro automobily s benzinovým motorem podle stávající normy Euro 6. Euro 7 se mělo týkat především oxidů dusíku ve výfukových plynech.

Politico to považuje za obrovskou výhru pro automobilový průmysl, který nebude muset v nadcházejícím desetiletí vynakládat velké investice do snižování znečištění u nové generace automobilů se spalovacími motory. Přesto stále zůstává schválený zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035, které projednávají jednotlivé národní státy.

„S ohledem na současnou geopolitickou a ekonomickou situaci došlo k závěrečnému přezkumu,“ uvedla Komise v úvodním posouzení dopadů k návrhu právních předpisů Euro 7 s odkazem na zvýšenou zátěž průmyslu v oblasti nákladů na energii a suroviny. „To vytváří bezprecedentní tlak na dodavatelský řetězec automobilového průmyslu a vyvolává problémy s cenovou dostupností pro spotřebitele, a to v celkovém kontextu vysoké inflace,“ uvádí se v návrhu.

Automobilový průmysl proti novým pravidlům Euro 7 dlouhodobě lobbuje a tvrdí, že budou znamenat nové zatěžující náklady v době, kdy automobilky investují do elektromobilů. „Z hlediska průmyslu Euro 7 nepotřebujeme, protože bude odčerpávat zdroje, které bychom měli vynakládat na elektrifikaci,“ řekl třeba na pařížském autosalonu generální ředitel společnosti Stellantis Carlos Tavares a dodal: „Proč používat omezené zdroje na něco, co bude trvat jen krátkou dobu? Průmysl to nepotřebuje a je to kontraproduktivní.“

Ekologové jsou však samozřejmě proti návrhu zachovat Euro 6. „Lobby automobilového průmyslu se ostře postavila proti Euro 7,“ řekla portálu Politico Anna Krajinska z ekologické nevládní organizace Transport & Environment. „Nyní Komise ustoupila jejich požadavkům. Zisky výrobců automobilů jsou upřednostňovány před zdravím milionů Evropanů.“

„První návrh předpisu Euro 7 pro vznětové a zážehové motory počítal s nižšími emisními parametry než současná Euro 6d, které měly být respektovány za všech podmínek použití, tedy při jakékoli teplotě a nadmořské výšce a také v případě použití. přívěsů, střešních boxů nebo jakéhokoli jiného příslušenství, které ovlivňuje hmotnost nebo aerodynamiku vozidla,“ popisuje deník La Repubblica.

Podle Politica má norma nově zahrnovat také limit pro jemné pevné částice z otěru brzdových destiček nebo pneumatik.