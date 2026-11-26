Emisní norma se dosud motoristům spojovala především s tím, co vychází z výfuku. Euro 7 tento pohled rozšiřuje. „K pochopení toho, jak automobil znečišťuje, už nebude stačit podívat se na výfuk,“ vystihuje změnu italský Autoblog. Nové požadavky proto zasáhnou také elektromobily, které žádné výfukové plyny neprodukují.
Pro řidiče je však nejprve důležité rozlišit dva termíny. Od 29. listopadu 2026 musí Euro 7 splňovat nově schvalované typy osobních aut a lehkých užitkových vozidel. Automobil, který získal příslušné schválení dříve, tak může být nadále vyráběn a prodáván podle dosavadních pravidel. Na všechny nové vozy těchto kategorií se požadavky obecně rozšíří až 29. listopadu 2027. Zvláštní režim mají například malosérioví výrobci.
U výfuku menší změna, než naznačuje nové číslo
Kdo od Euro 7 očekává především výrazně nižší povolené emise osobních aut, může být překvapen. Schválená podoba zachovává základní výfukové limity Euro 6 pro osobní vozy a dodávky. Přísnější změny u výfukových škodlivin přináší zejména nákladním automobilům a autobusům, u nichž nově reguluje také oxid dusný.
Ani u osobních aut však nejde pouze o přejmenování. Při měření počtu pevných částic se budou započítávat už částice od velikosti deseti nanometrů, zatímco dosavadní hranice činila 23 nanometrů. Kontrola tak zahrne i menší částice, které dříve zůstávaly mimo sledovaný rozsah. Požadavky na částice se navíc rozšiřují na všechny benzinové motory, nejen na ty s přímým vstřikováním.
Podstatná je rovněž výdrž emisních systémů. Německý autoklub ADAC uvádí základní období osmi let nebo 160 tisíc kilometrů a dodatečné období až do deseti let nebo 200 tisíc kilometrů. Pro tuto dodatečnou fázi předpis připouští u plynných emisí koeficient zhoršení 1,2. Smyslem je, aby se požadované vlastnosti nesledovaly jen u nového vozu.
Prach z brzd už nebude stranou
Výraznou novinkou jsou limity částic vznikajících při brzdění. Pro osobní automobily se spalovacím motorem i hybridy činí počáteční limit částic PM10 sedm miligramů na kilometr a vozidlo. Čisté elektromobily mají přísnější hranici tří miligramů. Jde o hodnoty z předepsaného zkušebního cyklu, nikoli o měření při každém jednotlivém zabrzdění.
Rozdílný přístup souvisí s rekuperací. Elektrický pohon dokáže při zpomalování vracet energii do baterie a část práce klasických třecích brzd převzít. Jejich opotřebení i vznik prachu tím může omezit. Samotná absence výfuku ovšem neznamená, že vůz během jízdy žádné částice nevytváří.
Výrobci brzd už ukazují, jak se s novými požadavky vyrovnat. Brembo například vyvinulo sadu Greentell s dvouvrstvým povlakem kotouče nanášeným pomocí laseru a odpovídajícími destičkami. Podle vlastních zkoušek výrobce dokáže snížit emise brzdového prachu až o 90 procent a opotřebení povrchu kotouče přibližně o 80 procent proti srovnatelnému nepovlakovanému litinovému kotouči.
Pro zákazníka tedy změna může znamenat jiné materiály kotoučů a destiček. Vyšší technická náročnost může ovlivnit cenu dílů, delší životnost ji však může částečně vyvážit. Z uvedených údajů samotných nelze odvodit, o kolik bude servis konkrétního modelu dražší či levnější.
„Opatření, které si norma Euro 7 vyžádá, jsou především výrobního charakteru,“ vysvětluje mluvčí českého zastoupení značek Peugeot a Citroën Radka Matthey. „Vznikne samozřejmě také potřeba investovat do vývoje technologií a jejich testování. Náklady, které tím výrobci vzniknou, tak jakožto importér nemůžeme ovlivnit. Nicméně značka Peugeot se dlouhodobě snaží o rovnováhu mezi technologickými inovacemi, kvalitou a cenovou dostupností našich vozů. Využívá přitom výhod sdílených technologií v rámci koncernu Stellantis. Norma Euro 7 proto nemusí nutně znamenat zvýšení klientských cen, to ovšem v této fázi nemůžeme posoudit.“
Euro 7 zahrnuje také otěr pneumatik. Právě zde je ale zavádějící představa, že všechna nová pravidla začnou fungovat současně letos v listopadu. Pro nové typy pneumatik osobních automobilů kategorie C1 stanovuje nařízení termín 1. července 2028. Nové typy pneumatik pro lehká užitková vozidla mají následovat od dubna 2030 a pro těžká vozidla od dubna 2032.
„Největší výzvou při přípravě na Euro 7 nebylo pouze splnění samotných technických požadavků, ale především plánování vývoje v prostředí postupně se měnící legislativy. Automobilky musely pracovat s několika regulatorními scénáři, zvažovat různé technické varianty a související investice, a to při pevně stanovených termínech zavedení normy. Vývoj a homologace nových vozidel přitom vyžadují několikaletý předstih,“ uvádí Tomáš Kleissner, manažer z oddělení Customer Ownership Experience společnosti Kia Czech.
„Euro 7 navíc rozšiřuje požadavky také na oblasti, které dosavadní emisní normy nepokrývaly, například emise částic z brzd nebo životnost trakčních akumulátorů. To s sebou přináší další nároky na vývoj, testování a homologaci. Přestože tyto změny znamenají dodatečné náklady, nelze je jednoduše převést na konkrétní zdražení automobilů. Ceny vozidel se odvíjejí od celé řady technologických, výrobních a tržních faktorů.“
Baterie musí udržet stanovenou kapacitu
Pro zájemce o elektromobil nebo plug-in hybrid budou důležité požadavky na životnost trakční baterie. U osobních automobilů musí zachovat alespoň 80 procent původní využitelné energetické kapacity během prvních pěti let nebo 100 tisíc kilometrů. V následujícím období do osmi let nebo 160 tisíc kilometrů činí minimum 72 procent. Rozhoduje vždy dříve dosažená hranice stáří či nájezdu.
Neznamená to ovšem automatickou osmiletou záruku na bezplatnou výměnu baterie pro každého majitele. Jde o regulatorní požadavek na její životnost; konkrétní obchodní záruka a podmínky reklamace jsou samostatná věc. Stejně tak nelze procento zbývající kapacity jednoduše zaměňovat za zaručený dojezd v zimě nebo na dálnici.
Další novinkou je environmentální pas vozidla. Obsahovat má údaje o jeho vlastnostech při registraci, například emisní limity, emise CO₂, spotřebu paliva či elektřiny, elektrický dojezd a životnost baterie. Předpis zároveň počítá s dostupností aktuálních informací z palubních systémů, včetně údajů o stavu trakční baterie. Pro kupujícího ojetého elektromobilu může být právě transparentnější stav akumulátoru praktickým přínosem.