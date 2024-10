Blázinec, nebo chráněná dílna? Fiat musí přestat vyrábět svůj trhák, aby přežil

Část 1/4

Je zajímavé, že ten paradox, po jehož vyslyšení máte pocit, že se dotyčný manažer zbláznil, zaznívá opět od manažera, který má na starosti mimo jiné značku Fiat. Pamatujete na slova slavného účetního Sergia Marchionneho, který když automobilku vedl, vyzýval veřejně zákazníky, ať nekupují elektrický Fiat 500, protože na jeho výrobě značka prodělává? „Prodávat ho ve velkém množství by byl masochismus,“ řekl mimo jiné. Dnes je tak trochu veřejným tajemstvím, že výroba a prodej elektroaut není z pohledu ziskovosti žádný šlágr. Marchionne zemřel v červenci 2018 a Fiat je dnes součástí koncernu Stellantis.

Svět je dnes jinde a svět aut tuplem. A protože autoprůmysl křivený z jedné strany politikou, z druhé dotacemi, z třetí mocenskými boji uvnitř i vně samotných firem připomíná spíše blázinec a samotné automobilky občas spíše chráněné dílny, není divu, že slyšíme i od jinak renomovaných a příčetných manažerů občas šílenosti. Třeba, že je třeba zastavit výrobu jednoho z nejprodávanějších aut Stellantisu i Evropy. Proč? Protože Panda dělá rotyku v bruselské emisní matematice, takže se dlouhodobě nejúspěšnější fiat, jehož vývoj se už mnohokrát zaplatil a měl by automobilce jen vydělávat, nevyplatí vyrábět. Jak vidno, klasická matematika, ekonomie a logika do dnešního světa často nepatří, regule ohýbají časoprostor do nečekaných dimenzí.

Ve Spojeném království se tomu říká, podle zero emission vehicle – vozidel s nulovými emisemi, mandát ZEV. A momentálně je asi tím nejvíce vzývaným a současně proklínaným vládním nařízením. Stanovuje totiž procento nových osobních automobilů a dodávek s nulovými emisemi, které budou výrobci povinni vyrábět každý rok, až do roku 2030. Nejde jen o výrobu. ZEV úzce souvisí s prodeji.

Výrobcům totiž ukládá za povinnost prodávat určitý minimální podíl elektromobilů. Aktuálně je ona kvóta nastavena na dvaadvacet procent. V krátkosti: je v principu jedno, kolik vaše fabrika vyrobí automobilů dohromady, ale platí, že každý pátý prodaný z nich musí být elektromobil. Výrobce, který prodá v poměru k elektromobilům víc automobilů s vnitřním spalováním, než kolik stanovuje kvóta, bude pokutován.

Automobilky, které se chtějí přidržet britského trhu, si tak musí počínat „velmi dynamicky“. A když je čísla, donedávna ještě dokumentující úspěšnost prodejů, začnou tlačit – sice prodávají dost vozů, ale nikoliv dost vozů s nulovými emisemi – musí zvolnit tempo. Omezit výrobu těch s vnitřním spalováním, aby naplnily kvóty prodejů elektromobilů.

Doslovně řečeno, pokud tu chcete dál prodávat auta, musíte přestat prodávat auta. Ovšem dělat, že se nás tato kuriozita v ostrovní zemi s legračními dvoupatrovými autobusy, Big Benem a bobíky v ulicích netýká, nemůžeme. Od příštího roku tuto situaci, v určité obměně, zažijí všechny státy Evropské unie. A Stellantis, nejpřednější evropská automobilka – alespoň co do úhrnu prodejů – na to bude připravená.

S důslednou regulací výroby vozů s vnitřním spalováním začíná už teď.