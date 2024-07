Italský obytňák na francouzských základech je hubeňour pro mírně pokročilé

Turisté vyhledávají na řeckém ostrově Lefkáda moře a pláže. Uprostřed zeleného ostrova se však skrývá náhorní plošina stíněná horami o výšce šumavských hřebenů. Silnice spojující vesnici Syvros s nejvýše položenou obcí ostrova Eglouví je od moře pěkně vidět. Šplhá cik-cak po úbočí kopců až tam, kde končí vegetace a začínají šedé skály.

Etrusco V 6.8 SR v číslech délka / šířka / výška (cm): 682 / 214 / 270

výška interiéru (cm): 195

motorizace: 2.3 I dCI (107 kW/145 koní)

palivo: nafta

typ podvozku: Renault Master

pohotovostní hmotnost (kg): 2 745

doložnost (kg): 755

max. hmotnost (kg): 3 500

topení / ohřev vody: (Truma) Combi 4 - plyn

zadní postel (cm): 192 × 72 / 194 × 80

postel z jídelního koutu (cm): 175 × 75–45

chladnička (l): 78 | 11

nádrž na vodu (boiler) (l): 110 (20)

nádrž na odpadní vodu (l): 90

palivová nádrž (l): 75

Akční cena testovaného vozu v Karavan Centrum Morava: 1 599 999 Kč (1 322 313 Kč bez DPH)

Vyrážíme nahoru, toto si přece nemůžeme nechat ujít. Až k syvrovské návsi jde všechno hladce. Za dlážděným pláckem s velkými stromy se najednou cesta vmáčkne mezi domečky a pak nás ukazatel vede ostře vlevo. Rozhodně náš obytňák nechceme „pokřtít“ o roh budovy, kolem které se musíme protáhnout, nebo s ním očesat pár tašek vyčnívajících překvapivě daleko nad ulici či dokonce otestovat nárazník o protilehlou kamennou zídku. Do zatáčky najíždíme na několikrát. Je to hra s centimetry: znovu a znovu dát plný rejd, popojet pár čísel, otočit kola do obráceného extrému, kousek couvnout a znovu. Řidič je zpocený, spolujezdec také, jak neustále přebíhá z jednoho konce auta na druhý, aby měl dokonalý přehled…

Kdo se chce na podobná místa vypravit s obytným autem, má v podstatě dvě možnosti: cestovat malou, ale agilní dodávkou typu California či Marco Polo, nebo zvolit obytnou vestavbu do plnotučné dodávky, která poskytuje více životního prostoru.

Pro ty, kterým nevyhovuje ani jedna varianta, přišli výrobci se zeštíhlenými modely polointegrovaných vozů. Příkladem „slim“ kategorie obytňáků je Etrusco V 6.8 SR na podvozku francouzské provenience. Zjednodušeně řečeno: zeštíhlený obytňák vypadá jako tradiční polointegrovaný obytný vůz s „čumákem“ z dodávky, ale designéři ubrali na šířce obytné části a také na její výšce.

„Takto řešené obytné automobily se tak blíží rozměry k obytné vestavbě v dodávce, ale posádce poskytují v obytné části více prostoru. Na rozdíl od dodávky se totiž stěny nezužují. Etrusco postavilo tento model na podvozku Renault. Italský výrobce tak velmi rychle reagoval na covidový výpadek podvozkové platformy značky Fiat, na které tyto štíhlé a poměrně oblíbené obytňáky stavěl dříve,“ vysvětlil Vladimír Záhorec z kroměřížského Karavan Centra Morava. „Ostatně tato flexibilita je pro italské producenty příznačná,“ dodal Záhorec. Nyní jsou tyto modely dostupné i podvozku Ford.

Na první pohled zeštíhlení ukáže porovnání s nedávno testovaným vozem německého výrobce EuraMobil:

Zatímco Etrusco má na šířku 214 centimetrů, německý vůz je o téměř o dvacet centimetrů širší. Ještě markantnější je porovnání výšek karoserie. Etrusco se spokojí s 270 centimetry, EuraMobil má při výjezdu z továrny o dvadvacet čísel více a to na střeše není markýza či solární panely, nebo talíř satelitní antény. V „plné palbě“ zcela jistě přesáhne třímetrovou hranici.

Uvnitř Etrusca je patrné, že v portfoliu italského výrobce se jedná o vstupní model do třídy polointegrovaných aut a hrálo se tady na cenu (viz box s technickými daty). Ostatně ta je v nabídce nižší, než u načechranějších vestaveb. V denním provozu nabízí prostor pro čtyři cestovatele, pro přespání jsou k dispozici dvě podélně situovaná lůžka v zadní časti s možností propojení do velké postele, pod kterými našla prostor velká garáž s nestejně velkými dvířky na obou stranách (69 × 104 a 64 × 79 centimetrů). Přední sezení se dá rozložit na lůžko, ale to svými rozměry patří do kategorie dětských.

Koupelna je umístěna tradičně proti kuchyňskému koutu a je spojená s chemickým WC. V souboji o každý centimetr vnitřního prostoru, kteří designéři obytných vozů vedou, Italové zvolili řešení s výklopnou stěnou. V případě, že posádka používá toaletu, má k dispozici u umyvadlo a zrcadlo. Před sprchováním se umyvadlo překlopí i se zrcadlem směrem k pravé boční stěně koupelny. Doslova zapadne do výklenku nad toaletou a vznikne prostor pro sprchování. Toto chytré řešení se v obytných autech objevuje stále častěji, vžilo se pro něj označení „vario koupelna“.

Salon

Kuchyně nabízí přirozené osvětlení a větrání nad linkou díky okénku. Nicméně pracovní deska by mohla být větší, přesněji řečeno nabízí prostor pro rozšíření pomocí sklopné plochy směrem k vchodovým dveřím. Bohužel právě tady se nachází ovladač vysouvání vnějšího schůdku. Pod linkou je lednice.

Pohled do salonu odhalí až překvapivě vysoký schůdek mezi první a druhou řadou sedadel. Řidič a spolujezdec, pro které designéři připravili obligátní kapitánské sedačky s područkami, tak mají podsedák ve vyšší nadmořské výšce než zbytek cestovatelů.

K typickým otázkám mezi zájemci o obytné auto patří: „A je tam dost úložných prostor?“ Vznáší ji většinou ta praktičtější část posádky. Odpověď v případě Etrusca V 6.8 SR zní: „Ano.“ Skříňky jsou jak nad čelem velkého lůžka, tak i nad kuchyňskou linkou a táhnou se i nad sezením. Když připočteme prostor pod lůžky včetně garáže, jedná se o velkorysou porci prostoru. Pro dva cestovatele možná až moc. Doložnost tohoto modelu je skvělá. Posádka může vozidlo zatížit 755 kilogramy, než se dostane na nejvyšší povolenou hmotnost 3,5 tuny.

Doby, kdy při vyslovení slovního spojení obytné auto lidem v hlavě okamžitě naskočila silueta Fiatu Ducato, jsou zřejmě již nenávratně pryč. Renault Master býval v karavaningu spíše okrajovou platformou. V případě Etrusca V 6.8 SR se jedná o alternativu, které otvírá dveře do segmentu polointegrovaných vozidel. A velmi zajímavé bude sledovat, jak si master povede v dalších letech. Francouzi loni představili čtvrtou generaci své největší dodávky a hovořili při tom o lepší aerodynamice a výrazně nižší spotřebě (o historii tohoto modelu více čtěte ZDE).