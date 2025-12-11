Výstava Essen Motor Show je oslavou automobilové kultury bez ohledu na pohon. Letos se konal již 57. ročník. Během let se akce proměnila a nyní je považována za základní kámen evropské tuningové scény.
Mezi těmi, kteří letos potěšili davy diváků, byly premiéry jako nový Ford Mustang GTD, Maserati Mistral 4000 (zvolený nejkrásnějším klasickým vozem) a Ford Mustang Steeda Q500 v policejních barvách v rámci iniciativy „Tune it! Safe!“. TuningXPerience opět zaplnil celou halu těmi nejlepšími a nejextrémnějšími vozy. Hala 4 navíc nabídla spoustu akce s kaskadérskými a driftovými show. Podívejte se na naši velkou fotogalerii.