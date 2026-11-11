náhledy
Hyptec SSR který vyrábí čínská automobilka GAC, která vstupuje na český trh na eSALONu. První sériově vyráběný čistě elektrický supersport v Číně má tři elektromotory, pohánějící všechna kola, a generují 1 225 koní a 1 230 Nm.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Celokarbonový supersport, který vystřelí na stovku za neuvěřitelné 1,9 sekundy je jednou z hlavních hvězd elektrosalonu, jež proběhne tento týden na výstavišti v pražských Letňanech. Na esalonu jsme fotili přípravy před čtvrtečním otevřením.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Hyptec SSR využívá 900V architekturu s baterií o kapacitě 74,69 kWh.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Tento karbonový supersport se v Evropě prozatím neprodává. Toto je pravděpodobně jediný kousek na Starém kontinentu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Výška elektrického supersportu je pouhých 1 230 mm. Vnější panely jsou vyrobeny kompletně z vysokopevnostních uhlíkových vláken (karbonu) upevněných na hliníkovém rámu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Veletrh čisté mobility e-SALON proběhne letos již poosmé, letos v termínu 12. až 15. listopadu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Pro návštěvníky chystá sérii premiér elektromobilů světových značek, vozidla nové generace, představí přelomové technologie, využití AI v mobilitě, ale také program pro odborníky i širokou veřejnost. Nebudou chybět testovací jízdy a mnoho dalších akcí.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
„První den veletrhu, čtvrtek 12. listopadu, bude patřit pouze odborníkům a zástupcům medií, od pátku 13. do neděle 15. listopadu se zpřístupní široké veřejnosti. Návštěvníci uvidí nejvýznamnější světové značky a jejich nejnovější modely často v národních premiérách. Nebudou chybět ani přednášky, workshopy, oblíbené testovací jízdy pro návštěvníky nebo odborná konference Čistá mobilita,“ řekla ředitelka veletrhu Jana Nosálová.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Nové modely vozů v Letňanech uvede Škoda, VW, Hyundai, Renault, Dacia, Alpine, Opel, Hongqi, XPENG, Lynk&Co nebo Leapmotor. Po několikaleté pauze se na e-SALON vrací Toyota a její luxusní modely značky Lexus. Chybět nebude TESLA, BYD, DS Automobiles či Subaru a dorazí i mnoho dalších nových značek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
BYD představí na letošním e-SALONu širokou nabídku elektromobilů a plug-in hybridů i technologie, které za nimi stojí, od bezpečné Blade Battery po plug-in hybridní systém DM-i. Návštěvníci se mohou těšit na modely BYD SEALION 7, SEAL, SEAL U DM-i, DOLPHIN G DM-i, ATTO 3 EVO a dosud neuvedený plug-in hybridní pick-up BYD SHARK.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Hlavním lákadlem expozice Lexusu bude česká premiéra nového modelu Lexus TZ, velkého elektrického SUV se třemi řadami sedadel, které posouvá nabídku elektrických vozů Lexus do dalšího segmentu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
V úvodním dnu akce ve čtvrtek 12. listopadu proběhne odborná konference Čistá mobilita, která vytvoří prostor pro sdílení know-how, výměnu zkušeností a navazování nových odborných partnerství napříč celým spektrem elektromobility – od výrobců vozidel přes dodavatele technologií a energetické společnosti až po města, provozovatele infrastruktury a firemní zákazníky. Letos nese podtitul Společně za lepší mobilitou zítřka.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Druhý den veletrhu, v pátek 13. listopadu, se bude konat také konference Moderní technologie v elektrické dopravě, která proběhne formou diskuzního fóra. Mezi mluvčími se představí jak odborníci z vládního sektoru, tak zástupci klíčových firem v Česku.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Program pro širokou veřejnost čeká i v sobotu 14. listopadu a neděli 15. listopadu, a to v podobě konference Populární elektromobilita či tematických přednášek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Pražský e-SALON bude vůbec první příležitostí, při níž si budou moci Češi prohlédnout novou generaci bestselleru Hyundai Tucson.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Rakouská společnost Colmobil přiváží na rakouský, český a následně také slovenský trh evropskou novinku – značku GAC AION. Prvními modely značky budou kompaktní elektrický hatchback AION UT a prostorné rodinné SUV AION V. V předpremiéře představí GAC S7 – velké rodinné SUV, které rozšíří nabídku značky na českém trhu v příštím roce.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Značka XPENG přiváží na e-SALON oblíbená SUV G6 a G9, elegantní fastback P7+ i prostorné MPV X9. A v české premiéře také novinku L03. Inteligentní SUV kupé nové generace s výrazným designem, variabilním interiérem, a poprvé i s hybridním pohonem.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz