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Škoda Octavia mohla vypadat úplně jinak. Odhalujeme její neobvyklé verze
Letošní oslavenkyně Škoda Octavia dostala i řadu hodně neobvyklých verzí. Nejsilnější disponovala údajně výkonem až 1 200 koní a nejrychlejší jela rychlostí téměř 368 km/h. A původně měla mít i jiný...
Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno
Dnes začíná veletrh Caravaning Brno 2026, pro který si vystavovatelé připravili hned několik tuzemských premiér. Kromě obytných aut, přívěsů a vybavení se na výstavišti v moravské metropoli objeví i...
Musk zařízne hranatý propadák. Cybertruck měl být legendou, je to fiasko
Americká automobilka Tesla plánuje v polovině příštího roku ukončit výrobu svého elektrického pick-upu Cybertruck v továrně v Texasu. Uvolněné výrobní kapacity chce využít k rozšíření produkce...
Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu
Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...
Číňané si postavili vlastní rolls-royce. Umí se otočit na místě i plavat
Tam, kde britská šlechta sází na stoletou tradici, odpovídá Čína technologickou dominancí. Yangwang Altior hází rukavici nejlepším limuzínám světa. S nefritovými detaily, 24karátovým zlatem a...
Spalovací dodávky budou potřeba ještě dlouho, říká Čech ve vedení Renaultu
V České republice slavnostně uvedl na trh novou elektrickou dodávku Renault Trafic E-Tech. A pozoruje, že elektromobily už nejsou jen doménou velkých firem, ale začínají je v čím dál větší míře...
Zaplatili za zimní pneumatiky, nedostali nic. Policie varuje před falešnými e-shopy
Předvánoční nákupy jsou pro internetové podvodníky ideální příležitostí. Lákají na podezřele levné zboží, provozují falešné e-shopy a stále častěji se vydávají také za státní instituce. Policisté...
Do Prahy dorazil čínský supersport, má přes 1 200 koní. Máme fotky
Hyptec SSR vyrábí čínská automobilka GAC, která vstupuje na český trh na eSALONu. První sériově vyráběný čistě elektrický supersport v Číně má tři elektromotory, pohánějící všechna kola, a generuje 1...
Číňané si postavili vlastní rolls-royce. Umí se otočit na místě i plavat
Tam, kde britská šlechta sází na stoletou tradici, odpovídá Čína technologickou dominancí. Yangwang Altior hází rukavici nejlepším limuzínám světa. S nefritovými detaily, 24karátovým zlatem a...
Italové jdou po hulvátech v levém pruhu. Kdo nejede aspoň sto, dostane pokutu
Za příliš rychlou jízdu hrozí pokuty prakticky všude. Itálie ale připravuje novinku, která by mohla některé řidiče překvapit. Sankce by totiž nově mohla přijít i za jízdu rychlostí nižší než 100...
Potvrzeno: S Octavií TDI je amen, diesel Škoda nechá v Superbu a Kodiaqu
V Česku se letos prodá zhruba 20 000 elektromobilů, což je proti loňsku nárůst o 45 procent. Podíl elektrických vozů na trhu by se měl zvýšit z loňských 5,6 procenta na zhruba osm procent, uvedl...
Nové twingo hraje na retro strunu. Projeli jsme ho i jeho předka
Čtvrtá generace Renaultu Twingo po vzoru větších modelů R4 a R5 hraje na retro strunu. Finalista prestižní evropské ankety Vůz rok 2027 křísí duch devadesátek, ale s kabelem v kufru. Srovnání se...
Brno patřilo karavanistům. Představili hity pro příští sezonu, zájem nepolevuje
Na letošní ročník veletrhu Caravaning Brno, který se konal od čtvrtka do neděle na brněnském výstavišti, zamířilo 33 000 lidí. Je to stejně jako loni. Cestovatelského a automobilového veletrhu se...
Škoda Octavia mohla vypadat úplně jinak. Odhalujeme její neobvyklé verze
Letošní oslavenkyně Škoda Octavia dostala i řadu hodně neobvyklých verzí. Nejsilnější disponovala údajně výkonem až 1 200 koní a nejrychlejší jela rychlostí téměř 368 km/h. A původně měla mít i jiný...
Auto na zimu. Hledáte levnou čtyřkolku do hor? Dá se najít i do 200 tisíc
Sháníte ojeté auto na zimu do hor, potřebujete nutně čtyřkolku, ale máte značně omezený rozpočet, třeba jen maximálně 200 tisíc korun? I za to se dá celkem slušně nakoupit. Čtyřkolek je v současné...
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Čenětická, Praha 4 - Chodov
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Musk zařízne hranatý propadák. Cybertruck měl být legendou, je to fiasko
Americká automobilka Tesla plánuje v polovině příštího roku ukončit výrobu svého elektrického pick-upu Cybertruck v továrně v Texasu. Uvolněné výrobní kapacity chce využít k rozšíření produkce...
Musí to pochopit i tydýt bez návodu, říká český král dětských autosedaček
Luxusní auta mě nezajímají. Bugina ano. Holduju starému italskému a německému designu, říká Martin Poš, král dětské bezpečnosti v autech.