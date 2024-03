Autoobluda týdne: V Ženevě strašila otylá alfa jako od karikaturisty

Ženeva (od zpravodaje iDNES.cz) - Na to, abyste byli dobrým designérem, nestačí jen to, že jste Ital, jak si Italové často myslí. V praxi to ukazuje turínský úpravce ErreErre Fuoriserie na autosalonu v Ženevě. Nestvůru postavenou na základech Alfy Romeo Giulia vozí po autovýstavách už od loňska a nepřestává ohromovat publikum.