Autofotka týdne: První národní turecký elektrovůz převzal prezident Erdogan

Další turecký vůz model T10X má dostat ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. V příštích dnech pak dorazí turecká auta i zájemcům z řad obyvatel, kteří byli kvůli velkému zájmu vybráni losováním, informovala místní média.

„Dnes jsme svědky splnění šedesátiletého snu našeho národa,“ prohlásil Erdogan před prezidentským palácem v Ankaře. Už v 60. letech minulého století se totiž v Turecku pokusili vyrábět vlastní automobil, který se měl jmenovat Devrim (Revoluce). Projekt však ztroskotal.

První prototyp tureckého osobního vozu představil Erdogan v prosinci 2019. Auto vyrábí konsorcium pěti firem nazvané Togg, založené v roce 2018. Minulý měsíc spustila firma online objednávky prvních aut a zájem byl tak veliký, že majitele prvních 20 000 vozů musel vybrat počítač losováním. „Celkem je už objednáno na 177 000 aut T10X,“ oznámil ministr průmyslu Mustafa Varank.

„To se zdá být skoro zázrakem, zvláště když loni bylo v celém Turecku prodáno pouze 7 743 elektrických vozů mnoha různých značek,“ okomentoval magazín Autoforum.

Dá se čekat, že turecká vláda bude chtít protlačit „svůj“ elektromobil velmi intenzivně. V roce 2019 se zaručila, že do roku 2035 koupí pro státní správu 30 tisíc elektrických vozů.

Cena modelu se standardním vybavením začíná na 953 000 tureckých lirách, to je asi jeden milion korun. „U nás přitom průměrná výše platu činí 40 tisíc korun. Turci si nicméně v průměru vydělají pouze 9 830 lir (11 100 Kč) měsíčně. Představa, že by neznámý Togg byl zasypán objednávkami, zatímco taková Tesla by zůstala u paběrkování, tak nezní příliš reálně,“ komentuje Autoforum.

„Auto se prodává se dvěma typy baterií, ta silnější má vydržet asi na 520 kilometrů, slabší na 310 km. V rychlodobíjecích stanicích má být až z 80 procent baterie nabita za méně než půl hodiny,“ uvedl deník Hürriyet.

Továrna na výrobu aut byla postavena u města Bursa na severozápadě Turecka, které je v zemi centrem automobilové výroby. Dosud to byly jen zahraniční značky, včetně auta z dílny tureckých společných podniků s firmami Renault či Fiat Chrysler.