Jediný Čech ve formuli 1 prohání svůj stroj po mosteckém okruhu

„Byl to neskutečný pocit a o to víc, že to bylo přesně auto, s kterým jsem před dvaceti lety absolvoval tři Velké ceny. Hrozně jsem se těšil, až se v něm zase svezu. Nedá se to popsat, jen když uberete plyn, je to, jako když v sériovém autě šlápnete naplno na brzdu,“ popsal první a dosud jediný český pilot, který nastoupil do závodů formule 1.



„Na začátku jsem nevěděl, jestli to auto vůbec ještě existuje. Hledal jsem na internetu monopost Prost AP 04 z roku 2001 a obvolával jsem lidi, kteří by mi mohli dát nějaké indicie. Nakonec jsem skutečně narazil na člověka, který jeden monopost aktuálně vlastní a udržuje v chodu. Ještě větší překvapení nastalo, když jsem se dozvěděl, že jde o vůz s číslem šasi 03. To je totiž přímo vůz, ve kterém jsem před dvaceti lety závodil,“ popsal Tomáš Enge, který dnes učí mladé talenty závodit.

„Snažím se vytvářet a připravovat podmínky, aby Česká republika měla opět zástupce ve světovém motorsportu, ať už v Le Mans, IndyCar, nebo formuli 1,“ dodal.

„Oslavami výročí dvaceti let od startu Tomáše Engeho v F1 vyvrcholila také letošní mimořádně nabitá sezona Autodromu Most. Česká republika se tak vrací na mapu světového motorsportu a i na příští sezonu se určitě bude v Mostě na co těšit,“ uzavírá Radek Laube, PR manažer a tiskový mluvčí mosteckého autodromu.