Volvo, Uber, Ikea i Coca-Cola jdou s aktivisty, chtějí stop pro spalovací auta

Jsou mezi nimi velcí hráči v automobilovém, energetickém, zdravotnickém a finančním sektoru. K výzvě spolku Transport & Environment se přidaly mimo jiné Volvo, Coca-Cola, Ikea, Vattenfall, Leaseplan, Schneider Electric, Novo Nordisk a třeba taky Uber.



„V letošním roce se evropští zákonodárci musí dohodnout na nové a ambicióznější regulaci klimatu, aby bylo zajištěno, že Evropská unie během následující dekády sníží emise na polovinu,“ píše se ve výzvě.

„Automobily a dodávky jsou odpovědné za 15 % všech emisí CO 2 v Evropě a jsou jediným největším zdrojem (26 %) emisí toxických oxidů dusíku, které každoročně způsobují chronická onemocnění a předčasná úmrtí 54 000 Evropanů,“ uvádí Transport & Environment a dodává, že import ropy stojí evropské hospodářství ročně přes 200 miliard EUR.



A odvolává se na nedávný průzkum veřejného mínění, podle kterého téměř dvě třetiny obyvatel měst podporují zákaz prodeje nových benzinových a naftových automobilů v Evropě po roce 2030.

„Plánem stát se do roku 2030 plně elektrickou společností chce společnost Volvo Cars udat tempo přechodu na mobilitu s nulovými emisemi v našem odvětví. K urychlení tohoto přechodu je však rovněž zapotřebí jasného vládního směru a podpory. V tomto ohledu se společnost Volvo Cars s potěšením připojila k této výzvě, aby Evropská komise navrhla konečné datum prodeje vozidel se spalovacím motorem v EU do roku 2035,“ říká za švédskou automobilku Anders Kärrberg a dodává, že ke zvýšení poptávky spotřebitelů po elektrifikovaných vozidlech v EU jsou rovněž zapotřebí další opatření, včetně rychlého rozvoje komplexní nabíjecí infrastruktury. “

Evropská komise v červnu navrhne nové cíle jako součást svého balíčku právních předpisů, jehož cílem je snížení celkových emisí nejméně o 55 % do roku 2030 a dosažení čistých nulových emisí do roku 2050.

Stanovení cíle pro výrobce vozidel na 0 gramů CO 2 /km do roku 2035 by podle zákona zakotvilo postupné vyřazování benzínových a naftových automobilů, včetně hybridů.



„Ambiciózní cíle EU jsou klíčové pro urychlení přijetí elektromobilů. Postupné vyřazování všech nových vozidel prodávaných v Evropě do roku 2035 urychlí dostupnost cenově dostupných nových i ojetých elektromobilů a zruší jednu z klíčových překážek pro řidiče na dlouhé vzdálenosti, což bude mít mimořádný dopad na klima,“ komentuje Anabel Diazová, regionální generální manažerka pro Evropu, Střední východ a Afriku firmy Uber.

„Zákonodárci by také měli použít evropská, národní a místní opatření, zejména zákon EU o infrastruktuře alternativních paliv, k urychlení zavádění dobíjecích stanic pro elektrická vozidla v celém bloku,“ komentuje Transport & Environment. „Změny v zdanění jsou rovněž nutné, aby pomohly běžným spotřebitelům i firemním a městským mobilním flotilám přejít na elektrická vozidla.“