Europarlament trvá na kamionech na elektřinu, které ovšem nejsou

14:14 , aktualizováno 14:14

Evropský parlament potvrdil pravidla pro snižování emisí oxidu uhličitého u nákladních automobilů. Cílem je k roku 2030 snížit emise o třicet procent, už od roku 2025 to má být o patnáct procent v porovnání s letošními hodnotami. Je to poprvé, co si EU stanoví pravidla pro emise u těžkých nákladních automobilů.