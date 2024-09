Emisní normy stále zpřísňují. Salámová metoda vedoucí k Euro 7

Obětí je hned několik, asi nejvýraznější je VW Transporter T6.1, jehož výrobu tedy s letními prázdninami automobilka ukončila, pravda, nebylo to jen kvůli nové emisní normě, Volkswagenu to zároveň pasovalo do plánu generační obměny, oblíbený užitkáč totiž dorazí v nové generaci vyrobené ve spolupráci s Fordem.

Emisní norma Euro 6 platí pro všechna nová osobní auta od září 2015. Laik by si mohl myslet, že po celou tu dobu platí stejná pravidla. Jenže evropská legislativa je tak složitá, že nic jako jedno konkrétní Euro 6 ve skutečnosti neexistuje. Je to zastřešující pojem pro nejméně 37 různých emisních předpisů, z nich se 17 vztahuje na osobní auta. Každý z nich má časově ohraničenou dobu platnosti, a nyní vstupujeme do nové éry normy Euro 6e.

Od 1. září se mohou prodávat jen auta, která vyhovují tomuto předpisu (pro nově uvedené typy je povinný už od loňského září). Jedinou výjimkou je režim tzv. odložené registrace, kdy prodejci mohou dalších 12 měsíců doprodávat dříve vyrobená auta. Ty exempláře, které se nevešly do kvóty 100 kusů na jeden model, ale už museli přihlásit na sebe. A pak se na konci příštího roku zopakuje to samé. Normu Euro 6e totiž nahradí Euro 6e-bis.

Předpis schválený v roce 2023 nahrazuje dosud platnou normu Euro 6d-ISC-FCM, která vydržela rekordního tři a půl roku. Evropská unie za covidových časů nechala automobilky vydechnout, teď však nasazuje k podobně zběsilému tempu, jaké začala praktikovat v roce 2017 v reakci na aféru Dieselgate. Co rok nebo dva se budou předpisy pro měření emisí zase zpřísňovat.

Pro automobilky to rozhodně není komfortní situace. Životní cyklus konkrétního modelu je obvykle pět až sedm let a předchází mu několik let vývoje. Za tu dobu se vystřídá hned několik norem, a to vývojářům neobyčejně komplikuje život. Kdo to nakonec odnese nejvíc, je nasnadě – zvýšené náklady na vývoj musí zaplatit zákazník a neustálé nucené změny vedou zákonitě k tomu, že z nabídky mizí méně žádné motorizace i celé modelové řady.

„Od 1. září vstoupila v platnost emisní norma EU6EA, která nově vyžaduje demonstraci/potvrzení funkčnosti palubní diagnostiky (tzv. OBD – On-board diagnostics) ve WLTP cyklu. Zároveň došlo ke zpřísnění ve vyhodnocení emisí NO X a pevných částic v cyklu RDE,“ vysvětluje mluvčí Škody Auto Zbyněk Straškraba. „Všechny modely Škoda byly homologovány na novou normu v průběhu roku 2024. Další zpřísnění limitů přijde s normou EU6EB, která začne platit pro všechny vozy od 1. 1. 2026. Následovat bude norma EU7 platná pro nové modely uvedené na trh od 29. 11. 2026 a pro všechny vyráběné vozy od 29. 11. 2027.“

Jak poznám emisní normu svého auta? Název emisní normy se v českých dokumentech přímo neuvádí, v příslušné kolonce v technickém průkazu nebo ve výpisu z online databáze registru vozidel „Datová kostka“ však najdete vždy číslo nařízení EU a dříve jedno-, u současných aut dvoupísmenný znak dané normy. Číslo nařízení se s každou jeho novelizací mění, označení ovšem zůstává neměnné. Osobní auto splňující normu Euro 6d-ISC-FCM, které skončila platnost společně s koncem letních prázdnin, má kód AP, osobní i užitková auta s Euro 6e pak EA. Některé automobilky dávají doslovný název emisní normy do COC listu.

A co tedy nová norma zavádí? V první fázi se zpřísňují podmínky pro ověřovací zkoušky v reálném provozu. Zní to banálně, ale všechny motorizace ve všech modelech na trhu bylo kvůli tomu nutné přetestovat, případně upravit, pokud jejich hodnoty splňovaly předchozí předpis, ale do limitů podle nové metodiky se nevejdou.

Nově lze při měření v provozu (RDE) překračovat limity pro oxidy dusíku o 10 % místo stávajících 43 % a u pevných částic o 34 % místo 50 %. Z praktického pohledu jde o záležitost spíše formální (a tudíž se nabízí říct i zbytečnou), protože současné automobily jsou vybaveny filtry pevných částic a v případě dieselů SCR katalyzátory, které ve většině zajišťují splnění těchto požadavků s dostatečnou rezervou.

Pro vozidla kategorie N2 (nákladní s hmotností 3,5–12 tun) se dále zavádí OBFCM – on-board fuel consumption monitoring. U osobních aut a lehkých užitkových vozidel je toto povinné už od roku 2021. Jedná se o zaznamenávání údajů o skutečné spotřebě paliva, které následně při návštěvě servisu diagnostika automaticky načítá a v anonymizované podobě odesílá. Evropská unie tato data od automobilek sbírá a zatím bez jakýchkoliv přímých následků vyhodnocuje, jak se skutečná spotřeba odlišuje od té udávané.

Na Nový rok nově

S příchodem Euro 6e-bis, pro nově uvedená auta už od příštího ledna a pro všechna prodávaná od roku 2026, začne Evropská unie koukat výrobcům více pod ruce. Emisní normy rozeznávají režimy fungování BES (základní emisní strategie) a AES (pomocné emisní strategie). Pod AES spadá nestandardní nastavení jednotlivých systémů, například vstřikování nebo zapalování, které má chránit motor v mimořádných podmínkách – v extrémních teplotách, vysokých nadmořských výškách, při vysoké vlhkosti apod. V těchto případech je povoleno, aby složení emisí překračovalo povolené limity.

Je pravdou, že zneužívání těchto výjimek bylo průvodním jevem aféry Dieselgate. A k jejímu desetiletému výročí v příštím roce si EU naděluje dárek v podobě zevrubných informací o fungování těchto opatření a jejich účelu. Pro všechny obeznámené s funkcí tzv. sytiče překvapivě i například „odůvodněné vysvětlení, proč je třeba použít AES při startování motoru“. Norma též navrhuje indikátor režimu AES, jako by v dnešních autech už tak nebylo zbytečných kontrolek víc než dost.

EU naštěstí není jen přísná, a umožňuje přechod na tuto normu vyřešit administrativně: „U typů vozidel se stávajícím platným schválením typu vydaným v souladu s emisní normou Euro 6e, pro něž výrobce požádá o schválení v souladu s emisní normou Euro 6e-bis, se nevyžadují nové zkoušky pro schválení typu,“ uvádí předpis schválený v roce 2023.

Samostatnou kapitolou jsou pak plug-in hybridy. Ty EU svými předpisy a dotační politikou (a některé vlády svými daňovými systémy) dříve intenzivně podporovala, nyní si na ně naopak došlápne. S Euro 6e-bis se pro ně změní parametry rovnice pro výpočet udávaných emisí, následně se počítá s dalším přehodnocením těchto parametrů pro rok 2027. To už se však pomalu kryje s nástupem Euro 7.

„O nutnosti neznečisťovat životní prostředí provozem aut není pochyb. Odborníci se zároveň často shodují, že současná, možná až zbytečně komplikovaná auta, mají výfukové plyny natolik čisté, že prostor pro zásadní zlepšení už neexistuje,“ říká k normě Euro 6e Filip Turek, český poslanec Evropského parlamentu za koalici Přísaha a Motoristé sobě. „Je také nasnadě, že více by životnímu prostředí pomohlo vyřazování aut z doby před normami Euro 5 a 6. EU si ale vždy najde cestu, jak výrobcům i spotřebitelům komplikovat život a samozřejmě v konečném důsledku životnímu prostředí tímto způsobem neakceptujícím logiku obnovy vozového parku škodí,“ komentuje.