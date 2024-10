Sankce za emise uškodí všem, varuje šéf Škody. Elroq otestuje zájem o elektro

O elektromobily není takový zájem, jak se původně očekávalo, protože jednotlivé země nevytvořily příznivé podmínky pro jejich používání. Uvedl to předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer. Pro příští rok se emisní limit na jedno vyrobené vozidlo má snížit o 19 procent na průměr 93,6 gramu CO2 na kilometr, což v současnosti neplní téměř žádný výrobce.

„Důrazně doporučuji zabývat se tím, aby se revize těchto limitů, které máme plnit v roce 2025, posunula dopředu. Není to proto, že bychom neměli správná auta, viz náš nově představený elektromobil Elroq s velmi konkurenceschopnou cenou, ale je to tím, že zaostává okolní ekosystém, dobíjecí infrastruktura, ceny elektřiny, v mnoha zemích, včetně Německa, skončily ze dne na den dotace. Na trhu je mnoho prvků, které poptávku po elektromobilech nepodporují,“ uvedl Zellmer.

Revizi emisních požadavků, se kterou Evropská komise počítá v roce 2026, chce uspíšit ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Navrhuje přehodnocení emisních cílů s ohledem na aktuální situaci na trhu v příštím roce.

S elektromobilem Elroq Škoda vstupuje do segmentu kompaktních SUV, o které je mezi zákazníky v Evropě největší zájem. I díky níže nastavené ceně přitom automobilka podle Zellmera očekává, že Elroq v prodejích předstihne větší a dražší Enyaq. Elroq má podle něj potenciál překonat v prodejích i model Karoq se spalovacím motorem, ze kterého vychází.

„Ale bude záležet na preferencích zákazníků. Dáváme jim možnost volby, aby si sami vybrali mezi pohony, které chtějí. A uvidíme, co si vyberou s ohledem na cenu, která je pro oba pohony srovnatelná. Bude to jakýsi test jejich preferencí,“ dodal.

Škoda nabídne model Elroq na mnoha trzích za cenu srovnatelnou s jeho protějškem se spalovacím motorem, modelem Karoq. Elektrický model startuje s cenami na 799 tisících korunách, srovnatelné benzinové provedení úspěšného Karoqu stojí 766 tisíc.

Kvůli horšící se poptávce po elektromobilech Škoda zároveň oznámila prodloužení výroby menších modelů se spalovacími motory, tedy Fabie, Scaly a Kamiqu, do konce dekády. „Tyto modely byly modernizovány v roce 2023 a čeká je ještě další omlazení,“ uvedl Zellmer.

Škoda loni zvýšila celosvětové dodávky vozů o 18,5 procenta na 866 800 aut. V horizontu tří let se chce dostat na úroveň jednoho milionu vyrobených a prodaných aut. Podle Zellmera nelze říci, zda automobilka cíl naplní již letos, nebo až v dalších letech, protože poptávka v Evropě spíše klesá. „Cíl zůstává, ale jestli to bude letos nebo příští rok, to uvidíme,“ řekl.