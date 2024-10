Emisní cíle EU pro autoprůmysl nejsou splnitelné, varuje Jahn

Turek (Přísaha a Motoristé) se obává, že transformace povede ke krachu automobilek.

V roce 2025 by se pro automobilky v EU měla snížit povolená hranice emisí. EU počítá také se zákazem prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Jahn ale tvrdí, že pro většinu automobilek nebude možné vytyčené cíle naplnit.

„Nárůst zájmu o elektrické vozy poklesl. V posledních letech stoupl, dostal se z 14 na 16 procent, my jsme očekávali, že to bude 20 procent v Evropě v průměru v letošním roce, dostali jsme se ale zpátky na 14 procent,“ uvedl Jahn v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, kde se setkal s Filipem Turkem u debatního stolu. Jahn proto považuje za nutné cíle přehodnotit. „Pokud se nepodaří je přehodnotit, příští roky budou velmi bolestné, budeme muset buď platit pokuty, nebo si kupovat kredity od jiných automobilek,“ doplnil.

Podobný názor vyjádřil i Turek. „Co se děje od teď do roku 2035, je nesplnitelné a znamená to buď zaplatit pro celý automobilový průmysl v Evropě asi 15 miliard eur na pokutách, nebo nevyrobit dva až 2,5 milionu aut, to znamená přijít o mnoho pracovních míst, mluví se o zavírání továren,“ doplnil.

Hrozba pro Škodu

Škodovka může podle Jahna splnit cíle buď tak, že dá ještě větší slevy na elektrické vozy, což by firmu ale přivedlo do hlubokého minusu, nebo naopak snížit prodej vozů se spalovacími motory, což by ale také způsobilo propad. „Finančně nás to v každém případě negativně ohrozí, jsme ve fázi, kdy potřebujeme vytvářet profit na financování transformace. Jasno bychom potřebovali mít tak před rokem,“ sdělil.

Jahn zároveň upozornil, že na elektromobilech se nedá vydělat a ve společnosti bude poměrně velká část konzervativních lidí, kteří novou technologii chtít nebudou. „Pokud automobilky nebudou vydělávat, budou se zavírat továrny. Co to dělá je, že to ohrožuje pracovní místo 13,8 milionu lidí v automobilovém průmyslu,“ doplnil Turek.

Ekonom Václav Vislous (Piráti), člen výboru zastupitelstva hlavního města Prahy pro energetiku řekl, že elektromobily budou do roku 2035 levnější než tradiční automobily. Přechod na elektromobilitu podle něj znamená úplnou změnu v byznysu, na kterou je nutné se připravit a mít stabilní regulační prostředí.

Turek navrhuje nechat průmysl následujících deset až dvacet let bez regulací a zrušit normu Euro 7. I Jahn považuje za nutné zásadně přehodnotit cíle, pokud ale bude ale transformace nastavena správně a racionálně, může na tom český automobilový průmysl vydělat, tvrdí.

Usilovat o úpravu cílů EU v automobilovém průmyslu chce i premiér Petr Fiala (ODS) a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Vzniknout by měla společná iniciativa podobně smýšlejících členských států.