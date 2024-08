Evropský soud by mohl vyhnat miliony dieselových aut ze silnic, varují Němci

„Žádám konec protiautomobilové politiky z Bruselu. Lidé potřebují svá auta a nechtějí si je nechat sebrat. Evropská komise nyní musí rychle jednat,“ řekl Wissing nejprodávanějšímu německému deníku Bild.

Prodeje elektromobilů rostou, jakkoli hlavně v Číně. V Evropě lokálně bezemisních aut pořád přibývá, ale tempo není zdaleka takové, jak plánovali politici, ekologové i samotné automobilky. Staré dieselové vozy mizí kvůli stáří z trhu sice jistě, ale pomalu. Mohlo by se ovšem stát, že jich miliony dostanou zákaz jízdy okamžitě. Milionům evropských dieselových vozidel splňujících normu Euro 5 a Euro 6 totiž hrozí soudně vynucené vyřazení z provozu.

Jádrem problému je měření emisí, které chce EU změnit. Místo stacionárních středisek se budou zplodiny měřit za skutečných jízdních podmínek. Změna by ale dolehla i na modely, které jsou už schválené k provozu za dřívějších podmínek. To zpochybňuje povolení pro osobní vozy emisních tříd Euro 5 a 6.

Otázce se věnuje Soudní dvůr EU, který dal najevo, že očekávaný listopadový verdikt by mohl vést k tomu, že by označil povolení pro řadu starších dieselových aut za nezákonně vydaná. Podle Wissinga je potřeba předpisy rychle změnit a ještě před rozhodnutím soudu (případy u Evropského soudního dvora C-251/23 a C-308/23) vyjasnit.

Soud se mimo jiné zabývá legálností takzvaných termálních oken, ve kterých spalovací motory nemusí plnit emisní normy.

Retroaktivita

Německý ministr dopravy proto Evropskou komisi a de facto celou Evropskou unii varuje, že toto zpětné posouzení by nejen připravilo miliony lidí o majetek a způsobilo chaos, ale také by se z Evropské unie stalo místo, kde se nejde spolehnout na právní předpisy.

„Výsledkem rozhodnutí Evropského soudního dvora má zatím nejasným právním konstruktem dojít ke zpětné aplikaci části pravidel platných pro později homologované vozy i na starší automobily. Podobná retroaktivita by byla zásadním porušením už víc než 100 let platného principu, že auto musí plnit pravidla platná jen v době svého uvedení na trh a pak může být dále provozováno po libovolně dlouhou dobu,“ komentuje magazín Autoforum. „Je to logické a už omezená životnost aut v kombinaci s neustálou evolucí se stará o to, že dříve vyrobených vozů zůstává na silnici hrstka a neexistuje racionální důvod se jimi zabývat. Tady se ale nebavíme o žádných veteránech.“

„EU chce rozhodnutím soudu ustanovit, aby schvalovací kritéria platná v době uvedení aut plnících normy Euro 5 (auta v provozu nejpozději od roku 2009) a Euro 6 (auta v provozu nejpozději od roku 2014) plnila sice stále stejné limity, ovšem nikoli v rámci dobového testovacího cyklu (NEDC), ale v rámci toho novějšího a stále platného (WLTP),“ vysvětluje magazín eFahrer. „Místo ryze laboratorního zkoumání by tak došlo i na test ve skutečném provozu, ve kterém naprostá většina starších aut nemá šanci obstát, prostě pro to nebyla stavěná. A problém je to hlavně pro dieselová auta.“

Registrace prakticky všech aut s naftovými motory Euro 5 a ranými verzemi normy Euro 6 by podle varování německého ministra musela být zrušena. „Auta by pak musela být vyřazena z provozu a jejich provoz by byl možný pouze mimo veřejné komunikace,“ varuje Autoforum s tím, že na ráně by byla i v Česku extrémně populární Škoda Octavia třetí generace, která vstoupila do prodeje před 11 roky a dominantně se prodávala ve verzích 2,0 TDI, jejíž motor plní emisní normu Euro 6 v její původní verzi.

„NEDC simuluje jízdní cyklus po studeném startu, a tak bere v úvahu zahřívací fáze motoru, počínaje simulovanou jízdou v městské oblasti, po níž následuje krátký mimoměstský a dálniční úsek. Mezní hodnoty jsou uplatňovány jako průměr na ujetou vzdálenost 11 kilometrů, příslušná mezní hodnota tedy nemusí být v NEDC dodržena v každé situaci, jedná se o průměrnou hodnotu, protože dochází ke kolísání vlivem přirozených fyzikálních procesů v rámci cyklu. Například motor se chová jinak na dálnici než při městských jízdách z fyzikálních důvodů. Komise nyní zaujala opačný názor a uvádí, že limitní hodnoty škodlivin mají platit i mimo provozní a environmentální podmínky NEDC a pro každý moment každé jízdní situace,“ cituje Autoforum z materiálů německého ministerstva.

Absurdní zákaz

Pravděpodobnost, že soud rozhodne ve sporu kladně, není moc velká. Šlo by totiž o zmiňovaný princip retroaktivity, tedy zpětné účinnosti právního předpisu, kdy tento právní předpis působí i zpětně do doby před svou platností.

„Podle názoru právníků ADAC nelze změny v postupu měření při pozdějším schvalování typu vozidla uplatnit zpětně. V této souvislosti je zákaz provozu absurdní,“ komentuje německý autoklub,

Předsedkyně Svazu německého automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová také vyzvala spolkovou vládu a Evropskou komisi, aby situaci urychleně vyjasnila. „Retroaktivní aplikace nových postupů a norem by v každém případě byla porušením zásady zákazu retroaktivity a právního státu v ústavním právu EU a Německa,“ řekla pro Rheinische Post.

Problematické by toto rozhodnutí bylo i politicky, protože by se proti tomu zvedla obrovská vlna odporu. „Komise nechce přijmout žádná opatření, která by jakýmkoli způsobem znevýhodňovala občany, kteří si koupili automobil v dobré víře. Zdůrazňujeme, že výrobci automobilů by neměli být zatěžováni žádnou další administrativní zátěží,“ uvedl komisař EU pro vnitřní obchod Thierry Breton pro agenturu DPA.

EU chce prodej nových aut se spalovacími motory po roce 2035 prakticky zakázat. Norma, kterou za členské státy vyjednávalo v roce 2022 české předsednictví Rady EU, je součástí balíčku klimatických pravidel známého jako Fit for 55. Ten má EU nasměrovat k omezení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990.