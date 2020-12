Automobilky syslí peníze na emisní pokuty. Škoda letošní limit nesplní

Automobilky se musí tento rok vejít do flotilového emisního limitu 95 g CO 2 na kilometr (platí pro auto o hmotnosti 1 380 kg, pro jiné hmotnosti se emisní limit přepočítává – čtěte zde), jinak jí hrozí pokuta 95 eur za každý nadlimitní gram u každého prodaného vozu. Nejedná se však jen o pokuty směrem ke koncernu VW, ale tato pravidla platí pro všechny automobilky působící v Evropě. Podle odhadu agentury AP Consulting hrozí výrobcům automobilů pokuty v celkové výši 14,65 miliardy eur.



Automobilky si však můžou z výpočtu flotilových emisních limitů odstranit pět procent nejhůře emisně produkujících vozidel a dokonce mohou vypočítávat emise podle starší a tolerantnější metodiky NEDC, namísto aktuální WLTP, a do výpočtu započítat i každý vyrobený elektromobil a plug-in hybrid hned dvakrát.

Automobilka Volkswagen proto už odložila bokem několik stovek milionů eur. Přesnou částku však nespecifikoval ani finanční ředitel koncernu VW Frank Witter. Agentura AP Consulting však odhadla, že celý koncern by mohl na pokutách zaplatit okolo 4,5 miliardy eur. Samotný šéf koncernu Herbert Diess v listopadu řekl, že jim ke splnění chybí „gram, nebo tak nějak“. Navíc koncern využije domluvu s automobilkou MG, kterou vlastní čínská korporace SAIC. Tato domluva umožní započítat elektromobily MG do svých prodejů a tím výrazně sníží onen flotilový limit. Proč však VW limit nesplní?

Důvodem je pandemie a softwarové problémy s novinkou ID.3. Ta se začala prodávat oproti plánům příliš pozdě. Na stole sice je přes 40 000 objednávek na nový elektromobil ID.3, ale drtivá většina není doručena zákazníkům, takže se nedá započítat do flotilových limitů. Ovšem v plánech celého koncernu je do roku 2029 představit až 75 čistě elektrických modelů pod značkami VW, Seat, Škoda, Audi a Porsche. Z pohledu prodejů se má jednat o 26 milionů nově prodaných elektromobilů. Do té doby však musí reagovat na stále přísnější limity CO 2 ze strany Evropské unie.

Škoda už ví, že limit nesplní

„Očekáváme, že v letošním roce stanovené cíle CO 2 nesplníme. V důsledku neočekávaného dopadu pandemie koronaviru došlo ke zpoždění uvedení našich elektromobilů na jednotlivé trhy,“ okomentoval situaci Škody Auto Tomáš Kotera. Evropská rada se podle něj usnesla pro další roky na ještě přísnějších klimatických cílech. „Společnost Škoda Auto je přesvědčena, že další zpřísnění klimatických cílů je ambiciózní, ale splnitelné,“ uvedl.

Škoda Auto nabízí svým zákazníkům například elektrické SUV Enyaq, případně modely Superb a Octavia s plug-in hybridním pohonem. „Díky naší strategii elektrifikace, modulárním platformám pro elektromobily koncernu Volkswagen a elektromobilům založeným na této technologii a v neposlední řadě také další hybridizaci modelového portfolia jsme dobře připraveni,“ řekl Kotera.

Pro přechod na ekologičtější pohonné jednotky je podle Kotery například potřeba masivní rozšíření nabíjecí infrastruktury, zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů na výrobu energie a zvýšení cen emisních povolenek přibližně na 100 eur (2600 Kč).

„I nadále budeme optimalizovat efektivitu flotily vozů se spalovacími motory a vyvíjet elektromobily s nižšími emisemi. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom náročné cíle CO 2 , stanovené pro rok 2021, splnili,“ řekl Kotera.

Land Rover zaplatí pokutu

Třeba Land Rover se rozhodl jít cestou platby pokut místo spojenectví a už si připravil finanční rezervu ve výši 90 milionů liber. Britská automobilka uvedla, že se při snižování emisí CO 2 dostala do skluzu kvůli zpoždění uvedení některých hybridních a plug-in hybridních variant svých modelů. Na vině je z velké části letošní koronavirová uzávěra světa.

Naopak od Fordu zavolali starým známým od Volva. Švédská automobilka, kterou Ford prodal v roce 2010 čínskému koncernu Geely, je díky mohutné elektrifikaci portfolia a skladbě prodejů se svou emisní bilancí v klidu, může si tedy prodejem „odpustek“ přivydělat. Podobně je na tom Toyota, která se zas o své „volné emisní gramy“ podělí pravděpodobně s Mazdou.