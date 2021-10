Výrobci náklaďáků plní emisní cíle dobře, ekologové chtějí přitvrdit

„Výrobci nákladních vozidel se stávají ekologickými rychleji než tvůrci předpisů, což je absurdní. Nejde však o to, že by volný trh dělal svou práci, ale spíš o to, že politici nedělají svou práci. Výrobci nákladních automobilů jsou zjevně schopni dekarbonizovat rychleji. Je načase je k tomu přimět.“ S tímto zvláštním tvrzením přišel Lucien Mathieu, jeden z ředitelů T&E.



Ačkoli se poslední dobou mluví hlavně o snižování emisí osobních vozů a přechodu na elektromobilitu, významný objem CO 2 a dalších emisí produkuje nákladní doprava. I ta má svoje předepsané plány na snižování emisí. T&E nyní tvrdí, že zlepšení aerodynamiky a snižování spotřeby znamenají, že nákladní automobily mohou již nyní dosáhnout cíle EU pro snížení emisí CO 2 do roku 2025 a přitom vyrábět jen několik málo vozidel s nulovými emisemi. T&E proto navrhuje, aby EU zvýšila cíle a aby se v průběhu desetiletí zvýšila výroba nákladních vozidel s nulovými emisemi.

Jako příklad uvádí švédského výrobce nákladních automobilů Scania, který vede u nových nákladních automobilů s emisemi CO 2 o 5,3 % nižšími, než je průměr u nejběžnějšího typu kamionů. Lepších emisních výsledků Scania dosahuje především díky zlepšené aerodynamice verzí se spalovacím motorem, aniž by vyráběla nákladní automobily s nulovými emisemi. Nejvyšší průměrné emise naopak vykazují zaostávající značky Renault a IVECO: 2,6 % a 2,4 % nad průměrem.

Lucien Mathieu k tomu dodal: „Evropa musí v příštích letech výrazně zvýšit počet nákladních vozidel s nulovými emisemi na svých silnicích, aby měla šanci včas dekarbonizovat toto odvětví. Současné cíle v oblasti emisí CO 2 u nákladních vozidel však výrobce nákladních vozidel k jejich výrobě nemotivují. Musíme proto cíle zvýšit.“

Většina výrobců nákladních vozidel přijala dobrovolné závazky pro prodej elektrických vozidel, které jdou nad rámec požadavků EU. Podle jejich veřejných prohlášení by tyto dobrovolné závazky vedly k tomu, že by trh v roce 2025 dosáhl přibližně 7 % vozidel s nulovými emisemi a v roce 2030 43 procent. „Tyto dobrovolné závazky ukazují, že EU může stanovit realistický – ale ambicióznější – cíl, kterým je dosažení aspoň 30 procent nákladních vozidel s nulovými emisemi do roku 2028,“ uvádí T&E.