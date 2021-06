Brusel představil plány na ukončení prodeje naftových a benzinových aut

Bruselská regionální vláda rozhodla, že do roku 2030 zavede zákaz prodeje naftových automobilů a do roku 2035 i těch na benzin. Oznámil to šéf regionální vlády Rudi Vervoort. Zákaz se od roku 2035 bude vztahovat i na hybridní vozy a na automobily, které jezdí na stlačený i zkapalněný zemní plyn.